https://uz.sputniknews.ru/20231103/pogoda-tashkent-3-noyabr-2023-40602954.html
Ночная прохлада сменится дневным теплом — погода в Ташкенте на 3 ноября
Ночная прохлада сменится дневным теплом — погода в Ташкенте на 3 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
2023-11-03T05:06+0500
2023-11-03T05:06+0500
2023-11-03T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем +18-20.
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погода ташкент синоптики ноябрь
погода ташкент синоптики ноябрь
Ночная прохлада сменится дневным теплом — погода в Ташкенте на 3 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем +18-20.