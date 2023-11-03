https://uz.sputniknews.ru/20231103/pogoda-tashkent-3-noyabr-2023-40602954.html

Ночная прохлада сменится дневным теплом — погода в Ташкенте на 3 ноября

Ночная прохлада сменится дневным теплом — погода в Ташкенте на 3 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.

2023-11-03T05:06+0500

2023-11-03T05:06+0500

2023-11-03T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем +18-20.

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