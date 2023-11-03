Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты — главное
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Президент высказал свое мнение по широкому кругу вопросов, выслушал предложения и идеи участников встречи, ответил на интересующие их вопросы.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Встреча с новыми членами Общественной палаты России прошла в составе представителей новых регионов страны — Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, приурочена к Дню народного единства, сообщает РИА Новости.
"Чем мы будем сильнее в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, тем меньше будет желания нас откуда-то исключать ... Мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Экономика должна быть ключевым компонентом, самодостаточной. Такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед ... Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке ... идти вперед, укреплять демографию", — заявил Путин.
Владимир Путин назвал причину украинского конфликта. По его словам, европейские страны отказались выполнять Минские соглашения и стали расширять НАТО.
Владимиру Путину предложили перестать называть недавно вошедшие в Россию территории новыми и переименовать их в новые старые территории.
"Вы правы, они же не новые для нас, это российские территории. Можно сказать, наши исторические территории, но давайте подумаем", — отметил российский президент.
Говоря об экономике России и влиянии санкций, в частности, затрагивая тему энергетики страны, Путин заявил, что Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сейчас оно составляет 43% в структуре роста экономики.
"В этом году рост ВВП будет в районе 2,8%, возможно, 3%. Он добавил, что в европейских странах ожидают снижение ВВП", — отметил президент.
Комментируя ситуацию в Махачкале Путин сказал, что легко вбросить искру, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются. Если такой реакции нет, у человека сердце каменное. При этом российский президент напомнил, что вброс произошел от людей, которые живут за границей, в том числе на Украине.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
© Sputnik / Сергей Гунеев/
В завершение встречи с членами Общественной палаты президент поблагодарил присутствующих за вопросы и пообещал рассмотреть их предложения, выразив надежду на совместную работу в будущем.