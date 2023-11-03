https://uz.sputniknews.ru/20231103/putin-vstrecha-chleni-obschestvennaya-palata-40675186.html

Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты — главное

Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты — главное

Президент высказал свое мнение по широкому кругу вопросов, выслушал предложения и идеи участников встречи, ответил на интересующие их вопросы

2023-11-03T20:43+0500

2023-11-03T20:43+0500

2023-11-03T20:43+0500

владимир путин

россия

общественная палата рф

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Встреча с новыми членами Общественной палаты России прошла в составе представителей новых регионов страны — Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, приурочена к Дню народного единства, сообщает РИА Новости.Владимир Путин назвал причину украинского конфликта. По его словам, европейские страны отказались выполнять Минские соглашения и стали расширять НАТО.Владимиру Путину предложили перестать называть недавно вошедшие в Россию территории новыми и переименовать их в новые старые территории.Говоря об экономике России и влиянии санкций, в частности, затрагивая тему энергетики страны, Путин заявил, что Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сейчас оно составляет 43% в структуре роста экономики.Комментируя ситуацию в Махачкале Путин сказал, что легко вбросить искру, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются. Если такой реакции нет, у человека сердце каменное. При этом российский президент напомнил, что вброс произошел от людей, которые живут за границей, в том числе на Украине.В завершение встречи с членами Общественной палаты президент поблагодарил присутствующих за вопросы и пообещал рассмотреть их предложения, выразив надежду на совместную работу в будущем.

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