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https://uz.sputniknews.ru/20231103/sharaf-rashidov-fakty-istoricheskiye-fotografii-40635872.html
Шараф Рашидов: известные и малоизвестные факты в исторических кадрах
Шараф Рашидов: известные и малоизвестные факты в исторических кадрах
6 ноября этого года исполнится 106 лет со дня рождения выдающегося человека в истории Узбекистана Шарафу Рашидову
2023-11-03T21:33+0500
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шараф рашидов известные и малоизвестные факты исторические кадры фото фотоподборка 6 ноября 106 лет со дня рождения
шараф рашидов известные и малоизвестные факты исторические кадры фото фотоподборка 6 ноября 106 лет со дня рождения

Шараф Рашидов: известные и малоизвестные факты в исторических кадрах

21:33 03.11.2023
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НовостиTelegram
6 ноября этого года исполнится 106 лет со дня рождения выдающегося человека в истории Узбекистана — Шарафа Рашидова. Политик и дипломат, общественный деятель, градостроитель, поэт и писатель, участник битвы за Москву. Представляем фотоподборку о его жизни.
© Sputnik / Дмитрий Чернов

Февраль, 1957 год. Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов с первым секретарем Московского областного комитета КПСС Иваном Капитоновым и председателем колхоза "Звезда Востока" Хамракулом Турсункуловым.

Февраль, 1957 год. Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов с первым секретарем Московского областного комитета КПСС Иваном Капитоновым и председателем колхоза &quot;Звезда Востока&quot; Хамракулом Турсункуловым. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Чернов

Февраль, 1957 год. Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов с первым секретарем Московского областного комитета КПСС Иваном Капитоновым и председателем колхоза "Звезда Востока" Хамракулом Турсункуловым.

© Sputnik / Василий Малышев

Май, 1958 год. Шараф Рашидов во время визита в СССР президента Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена (на фото слева).

Май, 1958 год. Шараф Рашидов во время визита в СССР президента Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена (на фото слева). - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Василий Малышев

Май, 1958 год. Шараф Рашидов во время визита в СССР президента Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена (на фото слева).

© Sputnik / Василий Малышев / Перейти в фотобанк

Май, 1963 года. Жители Ташкента встречают Фиделя Кастро. Шараф Рашидов на фото справа.

Май, 1963 года. Жители Ташкента встречают Фиделя Кастро. Шараф Рашидов на фото справа. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Василий Малышев
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Май, 1963 года. Жители Ташкента встречают Фиделя Кастро. Шараф Рашидов на фото справа.

© Sputnik / Василий Малышев

Май, 1963 год. Фидель Кастро и Шараф Рашидов беседуют с чабаном колхоза М.Муминовым.

Май, 1963 год. Фидель Кастро и Шараф Рашидов беседуют с чабаном колхоза М.Муминовым. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Василий Малышев

Май, 1963 год. Фидель Кастро и Шараф Рашидов беседуют с чабаном колхоза М.Муминовым.

© Sputnik / А. Варфоломеев

Март, 1966 год. Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Шараф Рашидов во время выступления на XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.

Март, 1966 год. Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Шараф Рашидов во время выступления на XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Варфоломеев

Март, 1966 год. Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Шараф Рашидов во время выступления на XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.

© Sputnik / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Апрель, 1966 год. Произошло катастрофическое землетрясение. При Шарафе Рашидове заново отстроен Ташкент.

Апрель, 1966 год. Произошло катастрофическое землетрясение. При Шарафе Рашидове заново отстроен Ташкент. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Георгий Зельма
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Апрель, 1966 год. Произошло катастрофическое землетрясение. При Шарафе Рашидове заново отстроен Ташкент.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев

Сентябрь, 1973 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) прикрепляет орден к знамени Узбекской ССР.

Сентябрь, 1973 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) прикрепляет орден к знамени Узбекской ССР. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Варфоломеев

Сентябрь, 1973 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) прикрепляет орден к знамени Узбекской ССР.

© Sputnik / Александр Горячев

70-е годы XX века. Шараф Рашидов понимал, что для развития промышленности Узбекистана необходимо поднять ее энергетику. В годы его руководства к Среднеазиатскому энергетическому кольцу подключились Ташкентская, Навоийская, Сырдарьинская, Тахиаташская, Новоангренская, Талимаржанская, Чарвакская, Андижанская, Туямуюнская, Ходжикентская тепло и электростанции.

70-е годы XX века. Шараф Рашидов понимал, что для развития промышленности Узбекистана необходимо поднять ее энергетику. В годы его руководства к Среднеазиатскому энергетическому кольцу подключились Ташкентская, Навоийская, Сырдарьинская, Тахиаташская, Новоангренская, Талимаржанская, Чарвакская, Андижанская, Туямуюнская, Ходжикентская тепло и электростанции. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Александр Горячев

70-е годы XX века. Шараф Рашидов понимал, что для развития промышленности Узбекистана необходимо поднять ее энергетику. В годы его руководства к Среднеазиатскому энергетическому кольцу подключились Ташкентская, Навоийская, Сырдарьинская, Тахиаташская, Новоангренская, Талимаржанская, Чарвакская, Андижанская, Туямуюнская, Ходжикентская тепло и электростанции.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Февраль-март, 1976 год. Шараф Рашидов в Кремлевском Дворце съездов на XXV съезде Коммунистической партии Советского Союза.

Февраль-март, 1976 год. Шараф Рашидов в Кремлевском Дворце съездов на XXV съезде Коммунистической партии Советского Союза. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Февраль-март, 1976 год. Шараф Рашидов в Кремлевском Дворце съездов на XXV съезде Коммунистической партии Советского Союза.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Ноябрь, 1977 год. Начал работу Ташкентский метрополитен. Немногие знают, что этот востребованный по сей день вид транспорта появился благодаря настойчивости и энтузиазму Шарафа Рашидова, пробившего проект у руководства в Москве.

Ноябрь, 1977 год. Начал работу Ташкентский метрополитен. Немногие знают, что этот востребованный по сей день вид транспорта появился благодаря настойчивости и энтузиазму Шарафа Рашидова, пробившего проект у руководства в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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Ноябрь, 1977 год. Начал работу Ташкентский метрополитен. Немногие знают, что этот востребованный по сей день вид транспорта появился благодаря настойчивости и энтузиазму Шарафа Рашидова, пробившего проект у руководства в Москве.

© Sputnik / Владимир Чистяков

Май, 1982 год. город Термез. На торжественной церемонии открытия автомобильно- железнодорожного моста между СССР и Афганистаном. На фото справа налево: генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета Афганистана Бабрак Кармаль и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов.

Май, 1982 год. город Термез. На торжественной церемонии открытия автомобильно- железнодорожного моста между СССР и Афганистаном. На фото справа налево: генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета Афганистана Бабрак Кармаль и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Владимир Чистяков

Май, 1982 год. город Термез. На торжественной церемонии открытия автомобильно- железнодорожного моста между СССР и Афганистаном. На фото справа налево: генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета Афганистана Бабрак Кармаль и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов.

© Sputnik / А. Гринберг

1965 год. Кадр из мультипликационного фильма "Наргис" ("Союзмультфильм") по мотивам повести Шарафа Рашидова "Кашмирская песня".

1965 год. Кадр из мультипликационного фильма &quot;Наргис&quot; (&quot;Союзмультфильм&quot;) по мотивам повести Шарафа Рашидова &quot;Кашмирская песня&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Гринберг

1965 год. Кадр из мультипликационного фильма "Наргис" ("Союзмультфильм") по мотивам повести Шарафа Рашидова "Кашмирская песня".

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