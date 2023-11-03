Шараф Рашидов: известные и малоизвестные факты в исторических кадрах

Февраль, 1957 год. Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов с первым секретарем Московского областного комитета КПСС Иваном Капитоновым и председателем колхоза "Звезда Востока" Хамракулом Турсункуловым.
Февраль, 1957 год. Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов с первым секретарем Московского областного комитета КПСС Иваном Капитоновым и председателем колхоза "Звезда Востока" Хамракулом Турсункуловым.
Май, 1958 год. Шараф Рашидов во время визита в СССР президента Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена (на фото слева).
Май, 1958 год. Шараф Рашидов во время визита в СССР президента Финляндской Республики Урхо Калева Кекконена (на фото слева).
Май, 1963 года. Жители Ташкента встречают Фиделя Кастро. Шараф Рашидов на фото справа.
Май, 1963 года. Жители Ташкента встречают Фиделя Кастро. Шараф Рашидов на фото справа.
Май, 1963 год. Фидель Кастро и Шараф Рашидов беседуют с чабаном колхоза М.Муминовым.
Май, 1963 год. Фидель Кастро и Шараф Рашидов беседуют с чабаном колхоза М.Муминовым.
Март, 1966 год. Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Шараф Рашидов во время выступления на XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.
Март, 1966 год. Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Шараф Рашидов во время выступления на XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.
Апрель, 1966 год. Произошло катастрофическое землетрясение. При Шарафе Рашидове заново отстроен Ташкент.
Апрель, 1966 год. Произошло катастрофическое землетрясение. При Шарафе Рашидове заново отстроен Ташкент.
Сентябрь, 1973 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) прикрепляет орден к знамени Узбекской ССР.
Сентябрь, 1973 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) прикрепляет орден к знамени Узбекской ССР.
70-е годы XX века. Шараф Рашидов понимал, что для развития промышленности Узбекистана необходимо поднять ее энергетику. В годы его руководства к Среднеазиатскому энергетическому кольцу подключились Ташкентская, Навоийская, Сырдарьинская, Тахиаташская, Новоангренская, Талимаржанская, Чарвакская, Андижанская, Туямуюнская, Ходжикентская тепло и электростанции.
70-е годы XX века. Шараф Рашидов понимал, что для развития промышленности Узбекистана необходимо поднять ее энергетику. В годы его руководства к Среднеазиатскому энергетическому кольцу подключились Ташкентская, Навоийская, Сырдарьинская, Тахиаташская, Новоангренская, Талимаржанская, Чарвакская, Андижанская, Туямуюнская, Ходжикентская тепло и электростанции.
Февраль-март, 1976 год. Шараф Рашидов в Кремлевском Дворце съездов на XXV съезде Коммунистической партии Советского Союза.
Февраль-март, 1976 год. Шараф Рашидов в Кремлевском Дворце съездов на XXV съезде Коммунистической партии Советского Союза.
Ноябрь, 1977 год. Начал работу Ташкентский метрополитен. Немногие знают, что этот востребованный по сей день вид транспорта появился благодаря настойчивости и энтузиазму Шарафа Рашидова, пробившего проект у руководства в Москве.
Ноябрь, 1977 год. Начал работу Ташкентский метрополитен. Немногие знают, что этот востребованный по сей день вид транспорта появился благодаря настойчивости и энтузиазму Шарафа Рашидова, пробившего проект у руководства в Москве.
Май, 1982 год. город Термез. На торжественной церемонии открытия автомобильно- железнодорожного моста между СССР и Афганистаном. На фото справа налево: генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета Афганистана Бабрак Кармаль и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов.
Май, 1982 год. город Термез. На торжественной церемонии открытия автомобильно- железнодорожного моста между СССР и Афганистаном. На фото справа налево: генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета Афганистана Бабрак Кармаль и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов.
1965 год. Кадр из мультипликационного фильма "Наргис" ("Союзмультфильм") по мотивам повести Шарафа Рашидова "Кашмирская песня".
1965 год. Кадр из мультипликационного фильма "Наргис" ("Союзмультфильм") по мотивам повести Шарафа Рашидова "Кашмирская песня".