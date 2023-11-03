Шараф Рашидов: известные и малоизвестные факты в исторических кадрах

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6 ноября этого года исполнится 106 лет со дня рождения выдающегося человека в истории Узбекистана — Шарафа Рашидова. Политик и дипломат, общественный деятель, градостроитель, поэт и писатель, участник битвы за Москву. Представляем фотоподборку о его жизни.