https://uz.sputniknews.ru/20231103/shos-oes-ministry-transporta-dogovorennosti-40676816.html
О чем договорились министры транспорта стран-участниц ШОС и ОЭС в Ташкенте
О чем договорились министры транспорта стран-участниц ШОС и ОЭС в Ташкенте
Представители отрасли обсудили потенциал развития транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, возможности цифровизации транспортного сектора, обменялись мнениями о лучших практиках формирования устойчивых цепочек поставок грузов.
2023-11-03T18:15+0500
2023-11-03T18:15+0500
2023-11-03T19:22+0500
узбекистан
шос
министры
транспорт
транспортный коридор
транспортное сообщение
россия
центральная азия
оэс
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Под влиянием мировой геополитической напряженности логистические цепочки трансформируются, поэтому на первый план выходят вопросы международного взаимодействия, что актуально и для государств-членов ШОС, считает заместитель генерального секретаря Организации Сохайл Хан.По его словам, сегодня необходимо пересмотреть прежние подходы и выработать новые технологические решения. Все заинтересованные в этом стороны собрались на 1-м международном транспортном форуме ШОС, 12-м заседании министров транспорта ОЭС и международном авиационно-логистическом форуме, которые проходили в Ташкенте 1-2 ноября.Цифровые технологии в транспортеШОС — крупнейшая региональная организация в мире, которая объединяет около половины населения Земли. Интеграция транспортных и коммуникационных систем на территории Организации обеспечивает безопасный и кратчайший доступ к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива и Европейских стран, отметил Сохайл Хан.Кроме того, по его мнению, благодаря устойчивости железнодорожного транспорта, такая логистика может стать ключевой составляющей региональной системы транспортных коридоров, таких как Север-Юг и Восток-Запад.По словам заместителя Генсека ШОС, все страны Организации располагают необходимой инфраструктурой для обеспечения взаимосвязанности регионов посредством автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Поэтому, отмечает Сохайл Хан, присоединение Ирана, а в дальнейшем и Беларуси открывает новые возможности для развития транспортных коммуникаций на пространстве ШОС.Также он подчеркнул, что одной из задач торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС является расширение использования цифровых технологий и интеллектуальных систем в транспортной сфере. В результате цифровизации логистической инфраструктуры стран ШОС можно, к примеру, увеличить пропускную способность железных дорог на 40%, а также на 30% снизить стоимость перевозок.Согласованная транспортная транзитная политика на пространстве ШОС, в том числе введение единой системы мониторинга грузопотоков, информационный обмен, унифицированные таможенные и фитосанитарные требования помогут добиться большей результативности многостороннего сотрудничества в отрасли.В продолжение темы цифровизации транспортного пространства стран ШОС, генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев отметил, что в этом вопросе не должно быть разных подходов.По его словам, ТРАСЕКА является самым протяженным транспортным коридором между странами Европы и Азии и имеет все предпосылки для трансформации в цифровой коридор Евразии. В настоящее время разрабатывают проект соглашения о цифровизации коридора ТРАСЕКА, которое охватит методы передачи данных, сохранность, безопасность обмена информацией, аутентификацию, применение электронных цифровых подписей и электронных данных.Развитие МТК в РоссииПо словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева, развитие международных транспортных коридоров (МТК) и повышение скорости экспортных и транзитных сообщений остается для РФ одним из ключевых вопросовПри этом большое внимание уделяют восточному маршруту этого коридора, проходящему по территории государств Центральной Азии. По словам Зверева, продолжается работа с партнерами над развитием регулярных контейнерных сервисов, согласованием тарифных ставок и устранением экспортных барьеров.В свою очередь, министр транспорта ЕЭК Арзибек Кожошев отметил усилия стран по развитию МТК Север-Юг. По его словам, в 2022 году общий грузопоток по коридору составил 14,5 млн тонн. В 2023-м ожидают, что этот показатель достигнет 17 млн, а к 2030-му — 45 млн тонн.Как рассказал замминистра транспорта РФ, продолжается модернизация основных российских транспортных артерий, в первую очередь железных дорог на востоке страны — Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, развивается трансграничная инфраструктура. Так, например, в прошлом году на границе с Китаем после реконструкции открыли крупнейший железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск", запустили движение по автомобильному мосту Благовещенск –Хэйхэ и новому железнодорожному мосту Нижнеленинское –Тунцзян.К концу этого года ожидают завершения работы на скоростной трассе между Москвой и Казанью. Формируют бесшовный автомобильный коридор от Санкт-Петербурга до Поволжья, который, помимо прочего, будет содействовать повышению скорости грузового сообщения с государствами Центральной Азии.Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует от стран-участниц ШОС активной работы, говорит Зверев. В связи с этим он выдвинул ряд предложений, среди которых синхронизация инвестиционных транспортных проектов и создание механизма поощрения капиталовложений в транспортную инфраструктуру на многосторонней основе."Сухие порты" в УзбекистанеОдной из важнейших тем Международного авиационно-логистического форума стало развитие "сухих портов" и мультимодальных транспортно-логистических центров в Узбекистане. Сухой порт — место внутри страны с логистическим центром, где происходит перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой. Это важная составляющая транспортной взаимосвязанности, особенно для стран, не имеющих выхода к морю.Узбекистан присоединился к Соглашению ЭСКАТО ООН о "сухих портах" в ноябре 2021 года. По мнению директора Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзода Холматова, развитие "сухих портов" в республике позволит упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению, различным административным процедурам, интегрироваться в международную торговлю.В Узбекистане более 200 предприятий, которые называют себя логистическими центрами, отметил Бекзод Холматов. И лишь несколько из них полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах".Проблемы в сфере транспорта и логистики государств-членов ШОС можно решить только благодаря сотрудничеству, основанному на уважении интересов каждой стороны. Об этом на встрече министров транспорта Организации экономического сотрудничества заявил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.По итогам встречи министры транспорта ОЭС подписали исторические документы по развитию альтернативных транспортных коридоров.Также страны-участницы Организации экономического сотрудничества одобрили предложение о придании Самаркандскому аэропорту статуса авиационного хаба ОЭС.
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Анна Желиховская
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шос оэс министры транспорт ташкент
шос оэс министры транспорт ташкент
О чем договорились министры транспорта стран-участниц ШОС и ОЭС в Ташкенте
18:15 03.11.2023 (обновлено: 19:22 03.11.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Представители отрасли обсудили потенциал развития транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, возможности цифровизации транспортного сектора, обменялись мнениями о лучших практиках формирования устойчивых цепочек поставок грузов.
Под влиянием мировой геополитической напряженности логистические цепочки трансформируются, поэтому на первый план выходят вопросы международного взаимодействия, что актуально и для государств-членов ШОС, считает заместитель генерального секретаря Организации Сохайл Хан.
По его словам, сегодня необходимо пересмотреть прежние подходы и выработать новые технологические решения. Все заинтересованные в этом стороны собрались на 1-м международном транспортном форуме ШОС, 12-м заседании министров транспорта ОЭС и международном авиационно-логистическом форуме, которые проходили в Ташкенте 1-2 ноября.
Цифровые технологии в транспорте
ШОС — крупнейшая региональная организация в мире, которая объединяет около половины населения Земли. Интеграция транспортных и коммуникационных систем на территории Организации обеспечивает безопасный и кратчайший доступ к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива и Европейских стран, отметил Сохайл Хан.
Кроме того, по его мнению, благодаря устойчивости железнодорожного транспорта, такая логистика может стать ключевой составляющей региональной системы транспортных коридоров, таких как Север-Юг и Восток-Запад.
По словам заместителя Генсека ШОС, все страны Организации располагают необходимой инфраструктурой для обеспечения взаимосвязанности регионов посредством автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Поэтому, отмечает Сохайл Хан, присоединение Ирана, а в дальнейшем и Беларуси открывает новые возможности для развития транспортных коммуникаций на пространстве ШОС.
Также он подчеркнул, что одной из задач торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС является расширение использования цифровых технологий и интеллектуальных систем в транспортной сфере. В результате цифровизации логистической инфраструктуры стран ШОС можно, к примеру, увеличить пропускную способность железных дорог на 40%, а также на 30% снизить стоимость перевозок.
Согласованная транспортная транзитная политика на пространстве ШОС, в том числе введение единой системы мониторинга грузопотоков, информационный обмен, унифицированные таможенные и фитосанитарные требования помогут добиться большей результативности многостороннего сотрудничества в отрасли.
В продолжение темы цифровизации транспортного пространства стран ШОС, генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев отметил, что в этом вопросе не должно быть разных подходов.
"Если мы хотим запустить полноценный цифровой коридор, который будет обеспечивать применение электронных транспортных документов и трансграничную передачу данных, то важно создать многостороннюю цифровую платформу, которая станет катализатором цифровизации и в дальнейшем обеспечит как экономический рост, так и эффективность логистики. При этом в вопросе цифровизации не должно быть разных подходов. Поэтому важно работать совместно, постепенно оцифровывая коридоры", — пояснил Асавбаев.
По его словам, ТРАСЕКА является самым протяженным транспортным коридором между странами Европы и Азии и имеет все предпосылки для трансформации в цифровой коридор Евразии. В настоящее время разрабатывают проект соглашения о цифровизации коридора ТРАСЕКА, которое охватит методы передачи данных, сохранность, безопасность обмена информацией, аутентификацию, применение электронных цифровых подписей и электронных данных.
"На национальном уровне это делается, но, чтобы передать это другой стороне, нужна определенная правовая основа", — добавил Асет Асавбаев.
По словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева, развитие международных транспортных коридоров (МТК) и повышение скорости экспортных и транзитных сообщений остается для РФ одним из ключевых вопросов
"В этой связи ведем активную работу по развитию инфраструктуры МТК "Север-Юг". В мае этого года после долгих переговоров между Россией и Исламской республикой Иран подписано межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара и эксплуатации всего участка железнодорожной инфраструктуры на МТК "Север-Юг". Совместно с коллегами из Азербайджана и Ирана, с одной стороны, и Казахстана и Туркменистана, с другой — ведем работу по повышению эффективности пунктов пропуска и уже существующих линий, а также синхронизации развития автомобильной, железнодорожной и портовой инфраструктуры вдоль данного региона", — рассказал Зверев.
При этом большое внимание уделяют восточному маршруту этого коридора, проходящему по территории государств Центральной Азии. По словам Зверева, продолжается работа с партнерами над развитием регулярных контейнерных сервисов, согласованием тарифных ставок и устранением экспортных барьеров.
В свою очередь, министр транспорта ЕЭК Арзибек Кожошев отметил усилия стран по развитию МТК Север-Юг. По его словам, в 2022 году общий грузопоток по коридору составил 14,5 млн тонн. В 2023-м ожидают, что этот показатель достигнет 17 млн, а к 2030-му — 45 млн тонн.
"Мы видим огромный потенциал в развитии международных транспортных коридоров с государствами Центральной и Южной Азии — Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном и Индией", — добавил Зверев.
Как рассказал замминистра транспорта РФ, продолжается модернизация основных российских транспортных артерий, в первую очередь железных дорог на востоке страны — Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, развивается трансграничная инфраструктура. Так, например, в прошлом году на границе с Китаем после реконструкции открыли крупнейший железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск", запустили движение по автомобильному мосту Благовещенск –Хэйхэ и новому железнодорожному мосту Нижнеленинское –Тунцзян.
"В результате за 9 месяцев этого года в сообщении с Китаем железнодорожным транспортом перевезено более 128 млн тонн грузов, что уже превышает объемы за весь 2022 год. К 2024 году мы увеличим пропускную способность Транссиба и БАМа (Восточный полигон) до 180 млн тонн груза. Безусловно и портовая инфраструктура будет к этому готова", — сказал Зверев.
К концу этого года ожидают завершения работы на скоростной трассе между Москвой и Казанью. Формируют бесшовный автомобильный коридор от Санкт-Петербурга до Поволжья, который, помимо прочего, будет содействовать повышению скорости грузового сообщения с государствами Центральной Азии.
Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует от стран-участниц ШОС активной работы, говорит Зверев. В связи с этим он выдвинул ряд предложений, среди которых синхронизация инвестиционных транспортных проектов и создание механизма поощрения капиталовложений в транспортную инфраструктуру на многосторонней основе.
"Сухие порты" в Узбекистане
Одной из важнейших тем Международного авиационно-логистического форума стало развитие "сухих портов" и мультимодальных транспортно-логистических центров в Узбекистане. Сухой порт — место внутри страны с логистическим центром, где происходит перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой. Это важная составляющая транспортной взаимосвязанности, особенно для стран, не имеющих выхода к морю.
Узбекистан присоединился к Соглашению ЭСКАТО ООН о "сухих портах" в ноябре 2021 года. По мнению директора Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзода Холматова, развитие "сухих портов" в республике позволит упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению, различным административным процедурам, интегрироваться в международную торговлю.
В Узбекистане более 200 предприятий, которые называют себя логистическими центрами, отметил Бекзод Холматов. И лишь несколько из них полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах".
"Мы продвигаем вопрос присоединения логистических центров "Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port" в перечень Соглашения ЭСКАТО ООН о "сухих портах" и предания им статуса международных", — рассказал Холматов.
Проблемы в сфере транспорта и логистики государств-членов ШОС можно решить только благодаря сотрудничеству, основанному на уважении интересов каждой стороны. Об этом на встрече министров транспорта Организации экономического сотрудничества заявил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.
По итогам встречи министры транспорта ОЭС подписали исторические документы по развитию альтернативных транспортных коридоров.
"В частности, министры транспорта Узбекистана, России и Казахстана подписали документ о развитии грузовых перевозок в транспортном коридоре, обеспечивающем доступ в страны Южной Азии через Афганистан. Кроме того, на уровне министров транспорта стран-участниц подписан документ о дальнейшем развитии транспортного коридора Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция", — рассказал генсек ОЭС.
Также страны-участницы Организации экономического сотрудничества одобрили предложение о придании Самаркандскому аэропорту статуса авиационного хаба ОЭС.