https://uz.sputniknews.ru/20231103/shos-oes-ministry-transporta-dogovorennosti-40676816.html

О чем договорились министры транспорта стран-участниц ШОС и ОЭС в Ташкенте

О чем договорились министры транспорта стран-участниц ШОС и ОЭС в Ташкенте

Представители отрасли обсудили потенциал развития транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, возможности цифровизации транспортного сектора, обменялись мнениями о лучших практиках формирования устойчивых цепочек поставок грузов.

2023-11-03T18:15+0500

2023-11-03T18:15+0500

2023-11-03T19:22+0500

узбекистан

шос

министры

транспорт

транспортный коридор

транспортное сообщение

россия

центральная азия

оэс

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Под влиянием мировой геополитической напряженности логистические цепочки трансформируются, поэтому на первый план выходят вопросы международного взаимодействия, что актуально и для государств-членов ШОС, считает заместитель генерального секретаря Организации Сохайл Хан.По его словам, сегодня необходимо пересмотреть прежние подходы и выработать новые технологические решения. Все заинтересованные в этом стороны собрались на 1-м международном транспортном форуме ШОС, 12-м заседании министров транспорта ОЭС и международном авиационно-логистическом форуме, которые проходили в Ташкенте 1-2 ноября.Цифровые технологии в транспортеШОС — крупнейшая региональная организация в мире, которая объединяет около половины населения Земли. Интеграция транспортных и коммуникационных систем на территории Организации обеспечивает безопасный и кратчайший доступ к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива и Европейских стран, отметил Сохайл Хан.Кроме того, по его мнению, благодаря устойчивости железнодорожного транспорта, такая логистика может стать ключевой составляющей региональной системы транспортных коридоров, таких как Север-Юг и Восток-Запад.По словам заместителя Генсека ШОС, все страны Организации располагают необходимой инфраструктурой для обеспечения взаимосвязанности регионов посредством автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Поэтому, отмечает Сохайл Хан, присоединение Ирана, а в дальнейшем и Беларуси открывает новые возможности для развития транспортных коммуникаций на пространстве ШОС.Также он подчеркнул, что одной из задач торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС является расширение использования цифровых технологий и интеллектуальных систем в транспортной сфере. В результате цифровизации логистической инфраструктуры стран ШОС можно, к примеру, увеличить пропускную способность железных дорог на 40%, а также на 30% снизить стоимость перевозок.Согласованная транспортная транзитная политика на пространстве ШОС, в том числе введение единой системы мониторинга грузопотоков, информационный обмен, унифицированные таможенные и фитосанитарные требования помогут добиться большей результативности многостороннего сотрудничества в отрасли.В продолжение темы цифровизации транспортного пространства стран ШОС, генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев отметил, что в этом вопросе не должно быть разных подходов.По его словам, ТРАСЕКА является самым протяженным транспортным коридором между странами Европы и Азии и имеет все предпосылки для трансформации в цифровой коридор Евразии. В настоящее время разрабатывают проект соглашения о цифровизации коридора ТРАСЕКА, которое охватит методы передачи данных, сохранность, безопасность обмена информацией, аутентификацию, применение электронных цифровых подписей и электронных данных.Развитие МТК в РоссииПо словам заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева, развитие международных транспортных коридоров (МТК) и повышение скорости экспортных и транзитных сообщений остается для РФ одним из ключевых вопросовПри этом большое внимание уделяют восточному маршруту этого коридора, проходящему по территории государств Центральной Азии. По словам Зверева, продолжается работа с партнерами над развитием регулярных контейнерных сервисов, согласованием тарифных ставок и устранением экспортных барьеров.В свою очередь, министр транспорта ЕЭК Арзибек Кожошев отметил усилия стран по развитию МТК Север-Юг. По его словам, в 2022 году общий грузопоток по коридору составил 14,5 млн тонн. В 2023-м ожидают, что этот показатель достигнет 17 млн, а к 2030-му — 45 млн тонн.Как рассказал замминистра транспорта РФ, продолжается модернизация основных российских транспортных артерий, в первую очередь железных дорог на востоке страны — Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, развивается трансграничная инфраструктура. Так, например, в прошлом году на границе с Китаем после реконструкции открыли крупнейший железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск", запустили движение по автомобильному мосту Благовещенск –Хэйхэ и новому железнодорожному мосту Нижнеленинское –Тунцзян.К концу этого года ожидают завершения работы на скоростной трассе между Москвой и Казанью. Формируют бесшовный автомобильный коридор от Санкт-Петербурга до Поволжья, который, помимо прочего, будет содействовать повышению скорости грузового сообщения с государствами Центральной Азии.Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует от стран-участниц ШОС активной работы, говорит Зверев. В связи с этим он выдвинул ряд предложений, среди которых синхронизация инвестиционных транспортных проектов и создание механизма поощрения капиталовложений в транспортную инфраструктуру на многосторонней основе."Сухие порты" в УзбекистанеОдной из важнейших тем Международного авиационно-логистического форума стало развитие "сухих портов" и мультимодальных транспортно-логистических центров в Узбекистане. Сухой порт — место внутри страны с логистическим центром, где происходит перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой. Это важная составляющая транспортной взаимосвязанности, особенно для стран, не имеющих выхода к морю.Узбекистан присоединился к Соглашению ЭСКАТО ООН о "сухих портах" в ноябре 2021 года. По мнению директора Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзода Холматова, развитие "сухих портов" в республике позволит упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению, различным административным процедурам, интегрироваться в международную торговлю.В Узбекистане более 200 предприятий, которые называют себя логистическими центрами, отметил Бекзод Холматов. И лишь несколько из них полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах".Проблемы в сфере транспорта и логистики государств-членов ШОС можно решить только благодаря сотрудничеству, основанному на уважении интересов каждой стороны. Об этом на встрече министров транспорта Организации экономического сотрудничества заявил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.По итогам встречи министры транспорта ОЭС подписали исторические документы по развитию альтернативных транспортных коридоров.Также страны-участницы Организации экономического сотрудничества одобрили предложение о придании Самаркандскому аэропорту статуса авиационного хаба ОЭС.

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