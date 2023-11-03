США расширили антироссийский санкционный список — кто в нем
11:32 03.11.2023 (обновлено: 12:10 03.11.2023)
© AFP 2023 / DANIEL SLIMЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
В списке санкций против России — почти 40 физлиц и около 200 компаний.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
В перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.
Кроме того, ограничения ввели против следующих организаций:
компания AEON и ряд связанных с ней структур;
Почта банк;
Абсолют банк;
ХКФ банк;
банк "Русский стандарт";
Всероссийский банк развития регионов;
АФК "Система" и ряд связанных с ней структур;
МГТУ имени Н. Э. Баумана;
ФАУ "Роскапстрой";
ряд дочерних компаний ПАО "Газпром нефть";
Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики.
В свою очередь, Госдепартамент уточнил, что США также ввели санкции в отношении:
заместителей министров промышленности и торговли Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова;
заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко;
заместителя министра цифрового развития Олега Качанова;
замглавы МЧС Алексея Серко;
директора юридического департамента Министерства экономического развития Льва Гершанока;
бывшего замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева;
гендиректора АО "Данон Россия" Якуба Закриева;
первого заместителя председателя парламента Чечни Салмана Закриева;
российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в создании беспилотников "Ланцет", а также его жены, дочери и двух сыновей;
супруги главы МЧС России Александра Куренкова Елены Мильской, а также двух компаний, которыми она ранее владела: ООО "Калининград Балттранс" (LLC KALININGRAD BALTTRANS) и ООО "Позитивинфо" (LLC POZITIVINFO).
Под новые рестрикции (ограничения) в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
Напомним, что в апреле 2023-го президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, названы "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам российского лидера, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.