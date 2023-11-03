https://uz.sputniknews.ru/20231103/ssha-rasshirili-antirossiyskiy-sanktsionnyy-spisok-40638336.html

США расширили антироссийский санкционный список — кто в нем

США расширили антироссийский санкционный список — кто в нем

В списке санкций против России — почти 40 физлиц и около 200 компаний.

2023-11-03T11:32+0500

2023-11-03T11:32+0500

2023-11-03T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США. В перечень попали 37 физических лиц — выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.Кроме того, ограничения ввели против следующих организаций:В свою очередь, Госдепартамент уточнил, что США также ввели санкции в отношении:Под новые рестрикции (ограничения) в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.Напомним, что в апреле 2023-го президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, названы "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам российского лидера, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

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