https://uz.sputniknews.ru/20231103/tashkent-aeroport-bolshoy-flag-uzbekistan-video-40644373.html
В ташкентском аэропорту взвился большой флаг Узбекистана — видео
В ташкентском аэропорту взвился большой флаг Узбекистана — видео
Теперь жителей и гостей столицы при выходе из международного аэропорта встречает огромный символ страны
2023-11-03T17:02+0500
2023-11-03T17:02+0500
2023-11-03T17:02+0500
узбекистан
ташкент
аэропорт
флаг
благоустройство
видео
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Высота флагштока — 62 метра, размер полотна флага — 12х24 метра. Вокруг него установили еще 38 флагштоков, каждый высотой 16 метров. Размер флагов — 2х4 метра. Они будут меняться в зависимости от страны, из которой прибывает с визитом иностранная делегация. Рядом ведется благоустройство, здесь работают около 100 человек. Они высаживают более тысячи белых и красных цветов.
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ташкент международный аэропорт флаг узбекистан жители гости столица видео
ташкент международный аэропорт флаг узбекистан жители гости столица видео
В ташкентском аэропорту взвился большой флаг Узбекистана — видео
Теперь жителей и гостей столицы при выходе из международного аэропорта встречает огромный символ страны.
Высота флагштока — 62 метра, размер полотна флага — 12х24 метра. Вокруг него установили еще 38 флагштоков, каждый высотой 16 метров. Размер флагов — 2х4 метра. Они будут меняться в зависимости от страны, из которой прибывает с визитом иностранная делегация.
Рядом ведется благоустройство, здесь работают около 100 человек. Они высаживают более тысячи белых и красных цветов.