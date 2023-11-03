https://uz.sputniknews.ru/20231103/tashkent-aeroport-bolshoy-flag-uzbekistan-video-40644373.html

В ташкентском аэропорту взвился большой флаг Узбекистана — видео

В ташкентском аэропорту взвился большой флаг Узбекистана — видео

Теперь жителей и гостей столицы при выходе из международного аэропорта встречает огромный символ страны

2023-11-03T17:02+0500

2023-11-03T17:02+0500

2023-11-03T17:02+0500

узбекистан

ташкент

аэропорт

флаг

благоустройство

видео

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Высота флагштока — 62 метра, размер полотна флага — 12х24 метра. Вокруг него установили еще 38 флагштоков, каждый высотой 16 метров. Размер флагов — 2х4 метра. Они будут меняться в зависимости от страны, из которой прибывает с визитом иностранная делегация. Рядом ведется благоустройство, здесь работают около 100 человек. Они высаживают более тысячи белых и красных цветов.

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