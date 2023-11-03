https://uz.sputniknews.ru/20231103/tashkent-gorit-zavod-pererabotka-plastmassi-40646674.html
В Ташкенте на одном из заводов произошел пожар — видео, фото
В Ташкенте на одном из заводов произошел пожар — видео, фото
На заводе по переработке пластмассы и производству синтепона произошёл крупный пожар
2023-11-03T12:30+0500
2023-11-03T12:30+0500
2023-11-03T12:47+0500
ташкент
яшнабадский район
пожар
завод
мчс узбекистана
видео
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В пятницу днем в Яшнабадском районе столицы на заводе по переработке пластмассы и производству синтепона произошел крупный пожар. На месте работают пожарные и спасатели МЧС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По данным пресс-службы МЧС, информация о пожаре поступила в 10.40, а в 10.45 на место происшествия прибыли 8 пожарно-спасательных расчетов.В 11.24 пожар удалось локализовать, а в 11.54 — полностью потушить.
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ташкент яшнабадский район пожар завод производство синтепона переработка пластмассы мчс узбекистана видео
ташкент яшнабадский район пожар завод производство синтепона переработка пластмассы мчс узбекистана видео
В Ташкенте на одном из заводов произошел пожар — видео, фото
12:30 03.11.2023 (обновлено: 12:47 03.11.2023)
Эксклюзив
На заводе по переработке пластмассы и производству синтепона произошел крупный пожар.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
В пятницу днем в Яшнабадском районе столицы на заводе по переработке пластмассы и производству синтепона произошел крупный пожар. На месте работают пожарные и спасатели МЧС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По данным пресс-службы МЧС, информация о пожаре поступила в 10.40, а в 10.45 на место происшествия прибыли 8 пожарно-спасательных расчетов.
В 11.24 пожар удалось локализовать, а в 11.54 — полностью потушить.
"Сообщений о получивших ожоги или жертвах среди граждан в результате пожара не поступало", — сообщили в пресс-службе МЧС.