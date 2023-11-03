https://uz.sputniknews.ru/20231103/tashkent-gorit-zavod-pererabotka-plastmassi-40646674.html

В Ташкенте на одном из заводов произошел пожар — видео, фото

В Ташкенте на одном из заводов произошел пожар — видео, фото

На заводе по переработке пластмассы и производству синтепона произошёл крупный пожар

2023-11-03T12:30+0500

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ташкент

яшнабадский район

пожар

завод

мчс узбекистана

видео

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В пятницу днем в Яшнабадском районе столицы на заводе по переработке пластмассы и производству синтепона произошел крупный пожар. На месте работают пожарные и спасатели МЧС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По данным пресс-службы МЧС, информация о пожаре поступила в 10.40, а в 10.45 на место происшествия прибыли 8 пожарно-спасательных расчетов.В 11.24 пожар удалось локализовать, а в 11.54 — полностью потушить.

ташкент

яшнабадский район

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