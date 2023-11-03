https://uz.sputniknews.ru/20231103/tashkent-svet-otklyucheniye-3-noyabr-2023-40636296.html

Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса

3 ноября без электричества частично остались жители двух районов. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

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узбекистан

ташкент

свет

отключение света

график отключения электричества

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махалля

район

алмазарский район

чиланзарский район

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сегодня в Чиланзарском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключили свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

чиланзарский район

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