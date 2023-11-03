https://uz.sputniknews.ru/20231103/tashkent-svet-otklyucheniye-3-noyabr-2023-40636296.html
Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса
3 ноября без электричества частично остались жители двух районов. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-11-03T10:11+0500
2023-11-03T10:11+0500
2023-11-03T10:18+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
ремонт
махалля
район
алмазарский район
чиланзарский район
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сегодня в Чиланзарском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключили свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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ташкент свет отключение районы
ташкент свет отключение районы
Где в Ташкенте сегодня отключили свет — адреса
10:11 03.11.2023 (обновлено: 10:18 03.11.2023)
3 ноября без электричества частично остались жители двух районов. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Сегодня в Чиланзарском и Алмазарском районах столицы Узбекистана частично отключили свет, сообщает
пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам:
Чиланзарский район: с 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей "Думбиробод" и "Наккошлик";
Алмазарский район: с 10.00 до 14.00 — на некоторых улицах махалли "Жийдали".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.