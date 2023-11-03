https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-pogoda-4-5-noyabr-2023-40644590.html
Чего ждать в выходные — прогноз погоды в Узбекистане на 4-5 ноября
Чего ждать в выходные — прогноз погоды в Узбекистане на 4-5 ноября
Синоптики предупредили жителей и гостей республики о возвращении "золотой осени".
2023-11-03T12:01+0500
2023-11-03T12:01+0500
2023-11-03T12:19+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, от слабого до умеренного.Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем +19-24, по югу до 25-27 градусов выше нуля.
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погода узбекистан ноябрь
Чего ждать в выходные — прогноз погоды в Узбекистане на 4-5 ноября
12:01 03.11.2023 (обновлено: 12:19 03.11.2023)
Синоптики предупредили жителей и гостей республики о возвращении "золотой осени".
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
В выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, от слабого до умеренного.
Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем +19-24, по югу до 25-27 градусов выше нуля.