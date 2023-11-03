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https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-samye-komfortnye-dlya-jizni-goroda-40653661.html
Самые комфортные для жизни города Узбекистана — рейтинг
Самые комфортные для жизни города Узбекистана — рейтинг
Рейтинг сформирован для 30 городов страны с населением более 40 тысяч человек
2023-11-03T14:13+0500
2023-11-03T14:13+0500
узбекистан
общество
рейтинг
город
научные исследования
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабмине РУз, составил рейтинг самых комфортных для жизни городов Узбекистана, сообщает пресс-служба института.Рейтинг сформирован из 30 городов страны с населением более 40 тыс. человек.Десятку признанных лучшими для жизни городов составили областные центры.Ташкент набрал наибольший балл — 79,1 из 100. Тем самым столица признана самым комфортным для жизни городом в Узбекистане.В первую пятерку также вошли Ургенч (76 баллов), Бухара (75,4 балла), Самарканд (70,6 баллов) и Навои (68,1 балл).Бекабад (35,3 балла), Ханабад (35,3 балла), Янгиер (33,5 баллов), Ахангаран (32,9 баллов) и Кувасай (26,4 балла) замкнули рейтинг.Лидирующие города в разрезе направлений:
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узбекистан рейтинг самый комфортный город ташкент бекабад ханабад янгиер ахангаран кувасай
узбекистан рейтинг самый комфортный город ташкент бекабад ханабад янгиер ахангаран кувасай

Самые комфортные для жизни города Узбекистана — рейтинг

14:13 03.11.2023
© unsplash.com/Sarvar SamigovПанорама Ташкента с высоты семнадцатого этажа.
Панорама Ташкента с высоты семнадцатого этажа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© unsplash.com/Sarvar Samigov
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Рейтинг сформирован из 30 городов страны с населением более 40 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабмине РУз, составил рейтинг самых комфортных для жизни городов Узбекистана, сообщает пресс-служба института.
Рейтинг сформирован из 30 городов страны с населением более 40 тыс. человек.
Десятку признанных лучшими для жизни городов составили областные центры.

"При формировании Индекса использовали 27 количественных и качественных показателей в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, социально-экономической стабильности, культуры и состояния окружающей среды", — говорится в сообщении.

Ташкент набрал наибольший балл — 79,1 из 100. Тем самым столица признана самым комфортным для жизни городом в Узбекистане.
В первую пятерку также вошли Ургенч (76 баллов), Бухара (75,4 балла), Самарканд (70,6 баллов) и Навои (68,1 балл).
Бекабад (35,3 балла), Ханабад (35,3 балла), Янгиер (33,5 баллов), Ахангаран (32,9 баллов) и Кувасай (26,4 балла) замкнули рейтинг.
Лидирующие города в разрезе направлений:
образование и медицина — Бухара, Гулистан и Ургенч;
инфраструктура — Ургенч, Навои и Ташкент;
социально-экономическая стабильность — Ташкент, Ургенч и Гулистан;
культура и окружающая среда — Ташкент, Бухара и Самарканд.

"В результате внедрения рейтинга в практику появится возможность непрерывно отслеживать общее состояние городов республики по нескольким направлениям. Также в рамках совершенствования рейтинга можно выявить существующие проблемные аспекты по каждому из направлений и в перспективе работать над устранением таковых, снизить факторы, препятствующие дальнейшему экономическому развитию того или иного города", — указано в сообщении.

© Институт макроэкономических и региональных исследованийРейтинг городов Узбекистана по комфортности проживания.
Рейтинг городов Узбекистана по комфортности проживания. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Рейтинг городов Узбекистана по комфортности проживания.
© Институт макроэкономических и региональных исследований
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