Самые комфортные для жизни города Узбекистана — рейтинг
Рейтинг сформирован из 30 городов страны с населением более 40 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабмине РУз, составил рейтинг самых комфортных для жизни городов Узбекистана, сообщает пресс-служба института.
Рейтинг сформирован из 30 городов страны с населением более 40 тыс. человек.
Десятку признанных лучшими для жизни городов составили областные центры.
"При формировании Индекса использовали 27 количественных и качественных показателей в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, социально-экономической стабильности, культуры и состояния окружающей среды", — говорится в сообщении.
Ташкент набрал наибольший балл — 79,1 из 100. Тем самым столица признана самым комфортным для жизни городом в Узбекистане.
В первую пятерку также вошли Ургенч (76 баллов), Бухара (75,4 балла), Самарканд (70,6 баллов) и Навои (68,1 балл).
Бекабад (35,3 балла), Ханабад (35,3 балла), Янгиер (33,5 баллов), Ахангаран (32,9 баллов) и Кувасай (26,4 балла) замкнули рейтинг.
Лидирующие города в разрезе направлений:
образование и медицина — Бухара, Гулистан и Ургенч;
инфраструктура — Ургенч, Навои и Ташкент;
социально-экономическая стабильность — Ташкент, Ургенч и Гулистан;
культура и окружающая среда — Ташкент, Бухара и Самарканд.
"В результате внедрения рейтинга в практику появится возможность непрерывно отслеживать общее состояние городов республики по нескольким направлениям. Также в рамках совершенствования рейтинга можно выявить существующие проблемные аспекты по каждому из направлений и в перспективе работать над устранением таковых, снизить факторы, препятствующие дальнейшему экономическому развитию того или иного города", — указано в сообщении.
© Институт макроэкономических и региональных исследованийРейтинг городов Узбекистана по комфортности проживания.
Рейтинг городов Узбекистана по комфортности проживания.