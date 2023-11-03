https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-samye-komfortnye-dlya-jizni-goroda-40653661.html

Самые комфортные для жизни города Узбекистана — рейтинг

Самые комфортные для жизни города Узбекистана — рейтинг

Рейтинг сформирован для 30 городов страны с населением более 40 тысяч человек

2023-11-03T14:13+0500

2023-11-03T14:13+0500

2023-11-03T14:13+0500

узбекистан

общество

рейтинг

город

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабмине РУз, составил рейтинг самых комфортных для жизни городов Узбекистана, сообщает пресс-служба института.Рейтинг сформирован из 30 городов страны с населением более 40 тыс. человек.Десятку признанных лучшими для жизни городов составили областные центры.Ташкент набрал наибольший балл — 79,1 из 100. Тем самым столица признана самым комфортным для жизни городом в Узбекистане.В первую пятерку также вошли Ургенч (76 баллов), Бухара (75,4 балла), Самарканд (70,6 баллов) и Навои (68,1 балл).Бекабад (35,3 балла), Ханабад (35,3 балла), Янгиер (33,5 баллов), Ахангаран (32,9 баллов) и Кувасай (26,4 балла) замкнули рейтинг.Лидирующие города в разрезе направлений:

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