https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-ulyanovskaya-oblast-zapus-konteynernyye-poyezda-40633230.html

В Узбекистан из российского региона запустят контейнерные поезда

В Узбекистан из российского региона запустят контейнерные поезда

Российский регион выделит площадки под хабы, в которых будут формироваться блок-поезда для отправки в том числе в Узбекистан

2023-11-03T09:33+0500

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россия

узбекистан

константин злыгостев

ульяновск

регион

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистан из Ульяновской области запустят контейнерные поезда, сообщает Торгпредство России в республике. Согласно документу, российский регион выделит площадки под хабы, в которых будут формироваться блок-поезда для отправки в страны Центральной Азии (в том числе в Узбекистан) и Ближнего Востока.Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев принял участие в мероприятии в качестве эксперта панельной сессии по вопросу господдержки экспорта и логистики в зоне МТК "Север-Юг".

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