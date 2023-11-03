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В Узбекистан из российского региона запустят контейнерные поезда
В Узбекистан из российского региона запустят контейнерные поезда
Российский регион выделит площадки под хабы, в которых будут формироваться блок-поезда для отправки в том числе в Узбекистан
2023-11-03T09:33+0500
2023-11-03T09:33+0500
2023-11-03T11:16+0500
россия
узбекистан
константин злыгостев
ульяновск
регион
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистан из Ульяновской области запустят контейнерные поезда, сообщает Торгпредство России в республике. Согласно документу, российский регион выделит площадки под хабы, в которых будут формироваться блок-поезда для отправки в страны Центральной Азии (в том числе в Узбекистан) и Ближнего Востока.Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев принял участие в мероприятии в качестве эксперта панельной сессии по вопросу господдержки экспорта и логистики в зоне МТК "Север-Юг".
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узбекистан россия российский регион ульяновск ульяновская область контейнерные поезда блок-поезда отправка запуск
узбекистан россия российский регион ульяновск ульяновская область контейнерные поезда блок-поезда отправка запуск
В Узбекистан из российского региона запустят контейнерные поезда
09:33 03.11.2023 (обновлено: 11:16 03.11.2023)
Российский регион выделит площадки под хабы, в которых будут формироваться блок-поезда для отправки, в том числе в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
В Узбекистан из Ульяновской области запустят контейнерные поезда, сообщает Торгпредство России
в республике.
"Соответствующий меморандум между правительством Ульяновской области и АНО "Евразийская агрологистика" (дочернее предприятие "РЖД Логистика") подписан в среду на состоявшемся в Ульяновске международном форуме "Средняя Волга — Каспий. Транспортно-логистический потенциал", — говорится в сообщении.
Согласно документу, российский регион выделит площадки под хабы, в которых будут формироваться блок-поезда для отправки в страны Центральной Азии (в том числе в Узбекистан) и Ближнего Востока.
Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев принял участие в мероприятии в качестве эксперта панельной сессии по вопросу господдержки экспорта и логистики в зоне МТК "Север-Юг".