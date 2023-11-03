https://uz.sputniknews.ru/20231103/vzryv-minuteman-tixiy-okean-degradatsiya-yadernyye-sily-ssha-40631671.html
Взрыв Minuteman над Тихим океаном — знак деградации стратегических ядерных сил США
Взрыв Minuteman над Тихим океаном — знак деградации стратегических ядерных сил США
Очередной "недолет" МБР шахтного базирования Minuteman III до цели — отражение системного провала Пентагона
2023-11-03T08:46+0500
2023-11-03T08:46+0500
2023-11-03T09:58+0500
россия
сша
ракета
ядерное оружие
тихий океан
пво
пентагон
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Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III в ходе испытаний 1 ноября стартовала с территории американской военной базы Ванденберг (штат Калифорния), и вскоре взорвалась над Тихим океаном "из-за неожиданной аномалии".Перед запуском в Пентагоне заявили, что испытания Minuteman III должны "подтвердить надежность системы стратегической безопасности" и стать "ответом русским". Здесь надо иметь ввиду, что 25 октября состоялись успешные практические пуски баллистических и крылатых ракет в ходе отработки стратегическими силами России массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку вероятного противника. Итог испытаний 1 ноября вызывает большие сомнения в надежности американских стратегических ядерных сил (СЯС). Ответ Пентагона неубедителен.МБР Minuteman III падает в Тихий океан не впервые. Так, в июле 2022 года межконтинентальная ракета вышла из строя через несколько секунд после запуска. В 2021 году по неустановленным причинам прерван испытательный пуск на этапе, когда ракета еще находилась на земле. В 2018-м "аномальный" полет МБР прекращен над Тихим океаном. Половина испытательных пусков Minuteman III в XXI веке оказались неудачными, и это не удивительно. Ракета состоит на вооружении с 1970 года, возраст модернизациями уже не компенсируется.Между тем, Пентагон имеет около 400 развернутых на территории пяти штатов МБР Minuteman III дальностью до 13 000 км. Каждая 39-тонная ракета оснащена одной боеголовкой массой 1,1 тонны. Это основное и самое слабое звено ядерной триады США.Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард ранее предупредил сенат и администрацию Белого дома: "Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… ракеты настолько устарели, что их конструкторы уже умерли, а действующие инженеры не имеют даже части необходимой технической документации". Давно назрела необходимость замены.МБР познаются в сравненииНовую систему МБР шахтного базирования LGM-35 Sentinel разрабатывают корпорации Northrop Grumman и Lockheed Martin. Цена проекта — 265 млрд долларов. Начало производства головной части и достижение оперативной готовности МБР LGM-35 Sentinel намечены на октябрь 2039 года — перспектива весьма отдаленная и туманная, с учетом нерешенных американцами технологических проблем преодоления противоракетных рубежей ЗРС С-500 "Прометей" и других российских систем ПВО-ПРО.В области совершенствования стратегического ядерного оружия Россия на десятилетия опережает Америку. Сравнение характеристик российской МБР "Сармат" и аналогичной по предназначению американской ракеты Minuteman III позволяет понять, насколько преувеличены слухи о технологическом превосходстве США.Один "Сармат" стартовой массой 210 тонн способен доставить через любой из полюсов Земли 7,5 ядерных мегатонн, и погубить более 35 млн граждан государства-агрессора. А 10 таких ракет уничтожат любую страну целиком. Значительно расширен диапазон боевого оснащения МБР, гиперзвуковые блоки "Авангард" могут планировать на скоростях до 28 Махов (более 33 тысяч км/час).Технологический отрыв от аналогичной по предназначению американской МБР Minuteman III шахтного базирования огромен, и подчеркивает хроническое отставание Соединенных Штатов в разработке передовых вооружений (других шахтных МБР для сравнения у Пентагона просто нет).Тяжелая МБР "Сармат" по боевому могуществу и совершенству превзошла легендарную МБР "Воевода".Американская "реактивная зубочистка" российскому "Сармату" не конкурент, однако и другие компоненты ядерной триады США далеки от совершенства.Модернизированный ветеран Вьетнамской войны B-52 Stratofortress перешагнул порог 70-летия. Тяжелые бомбардировщики B-1 Lancer состоят на вооружении с 1985 года, ядерным арсеналом не располагают, и на 90% небоеготовы из-за технических проблем.Два десятка бомбардировщиков B-2 Spirit (по 2 млрд долларов за штуку) сорок лет назад создавались для ядерных ударов по Москве, но они чрезвычайно капризны. "Лансеры" и "Спириты" будут вскоре списаны, и новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider их не заменит, потому что еще не построен и прототип. Со временем американская ядерная триада может исчезнуть (как во Франции и Британии), останутся только МБР Trident II D5 морского базирования на субмаринах Ohio и Columbia.Предельный порог Стратегических ядерных сил РФ по Договору СНВ-3 (которого Россия пока придерживается) – развернутые 700 пусковых установок МБР и 1550 боевых блоков, из которых 60% — шахтные и мобильные комплексы РВСН постоянной готовности. Уровень современности высокотехнологичных российских СЯС превышает 83%.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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взрыв minuteman тихий океан деградация ядерные силы сша мбр межконтинентальная баллистическая ракета шахтное базирование провал пентагон
взрыв minuteman тихий океан деградация ядерные силы сша мбр межконтинентальная баллистическая ракета шахтное базирование провал пентагон
Взрыв Minuteman над Тихим океаном — знак деградации стратегических ядерных сил США
08:46 03.11.2023 (обновлено: 09:58 03.11.2023)
Очередной "недолет" МБР шахтного базирования Minuteman III до цели — отражение системного провала Пентагона.
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III в ходе испытаний 1 ноября стартовала с территории американской военной базы Ванденберг (штат Калифорния), и вскоре взорвалась над Тихим океаном "из-за неожиданной аномалии".
Перед запуском в Пентагоне заявили, что испытания Minuteman III должны "подтвердить надежность системы стратегической безопасности" и стать "ответом русским". Здесь надо иметь ввиду, что 25 октября состоялись
успешные практические пуски баллистических и крылатых ракет в ходе отработки стратегическими силами России массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку вероятного противника. Итог испытаний 1 ноября вызывает большие сомнения в надежности американских стратегических ядерных сил (СЯС). Ответ Пентагона неубедителен.
МБР Minuteman III падает в Тихий океан не впервые. Так, в июле 2022 года межконтинентальная ракета вышла из строя через несколько секунд после запуска. В 2021 году по неустановленным причинам прерван испытательный пуск на этапе, когда ракета еще находилась на земле. В 2018-м "аномальный" полет МБР прекращен над Тихим океаном. Половина испытательных пусков Minuteman III в XXI веке оказались неудачными, и это не удивительно. Ракета состоит на вооружении с 1970 года, возраст модернизациями уже не компенсируется.
Между тем, Пентагон имеет около 400 развернутых на территории пяти штатов МБР Minuteman III дальностью до 13 000 км. Каждая 39-тонная ракета оснащена одной боеголовкой массой 1,1 тонны. Это основное и самое слабое звено ядерной триады США.
Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард ранее предупредил сенат и администрацию Белого дома: "Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… ракеты настолько устарели, что их конструкторы уже умерли, а действующие инженеры не имеют даже части необходимой технической документации". Давно назрела необходимость замены.
МБР познаются в сравнении
Новую систему МБР шахтного базирования LGM-35 Sentinel разрабатывают корпорации Northrop Grumman и Lockheed Martin. Цена проекта — 265 млрд долларов. Начало производства головной части и достижение оперативной готовности МБР LGM-35 Sentinel намечены на октябрь 2039 года — перспектива весьма отдаленная и туманная, с учетом нерешенных американцами технологических проблем преодоления противоракетных рубежей ЗРС С-500 "Прометей" и других российских систем ПВО-ПРО.
В области совершенствования стратегического ядерного оружия Россия на десятилетия опережает Америку. Сравнение характеристик российской МБР "Сармат" и аналогичной по предназначению американской ракеты Minuteman III позволяет понять, насколько преувеличены слухи о технологическом превосходстве США.
Один "Сармат" стартовой массой 210 тонн способен доставить через любой из полюсов Земли 7,5 ядерных мегатонн, и погубить более 35 млн граждан государства-агрессора. А 10 таких ракет уничтожат любую страну целиком. Значительно расширен диапазон боевого оснащения МБР, гиперзвуковые блоки "Авангард" могут планировать на скоростях до 28 Махов (более 33 тысяч км/час).
Технологический отрыв от аналогичной по предназначению американской МБР Minuteman III шахтного базирования огромен, и подчеркивает хроническое отставание Соединенных Штатов в разработке передовых вооружений (других шахтных МБР для сравнения у Пентагона просто нет).
Тяжелая МБР "Сармат" по боевому могуществу и совершенству превзошла легендарную МБР "Воевода".
Американская "реактивная зубочистка" российскому "Сармату" не конкурент, однако и другие компоненты ядерной триады США далеки от совершенства.
Модернизированный ветеран Вьетнамской войны B-52 Stratofortress перешагнул порог 70-летия. Тяжелые бомбардировщики B-1 Lancer состоят на вооружении с 1985 года, ядерным арсеналом не располагают, и на 90% небоеготовы из-за технических проблем.
Два десятка бомбардировщиков B-2 Spirit (по 2 млрд долларов за штуку) сорок лет назад создавались для ядерных ударов по Москве, но они чрезвычайно капризны. "Лансеры" и "Спириты" будут вскоре списаны, и новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider их не заменит, потому что еще не построен и прототип. Со временем американская ядерная триада может исчезнуть (как во Франции и Британии), останутся только МБР Trident II D5 морского базирования на субмаринах Ohio и Columbia.
Предельный порог Стратегических ядерных сил РФ по Договору СНВ-3
(которого Россия пока придерживается) – развернутые 700 пусковых установок МБР и 1550 боевых блоков, из которых 60% — шахтные и мобильные комплексы РВСН постоянной готовности. Уровень современности высокотехнологичных российских СЯС превышает 83%.
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