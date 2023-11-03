https://uz.sputniknews.ru/20231103/yeaes-regulirovaniye-vneshnyaya-elektronnaya-torgovlya-sovershenstvovaniye-40657067.html

ЕАЭС: регулирование внешней электронной торговли совершенствуется

ЕАЭС: регулирование внешней электронной торговли совершенствуется

На состоявшемся Международном таможенном форуме рассказали об изменениях, вносимых в законодательство ЕАЭС в части электронной торговли, а также о планах ЕЭК в этой сфере

2023-11-03T14:54+0500

2023-11-03T14:54+0500

2023-11-03T15:42+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

торговля

еэк

таможня

форум

электронная коммерция

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/19/16071407_0:74:3073:1802_1920x0_80_0_0_0f5d20f5fecd0db94c69ff3d7d9ee623.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в части регулирования внешней электронной торговли вносятся изменения. Об этом рассказала заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Татьяна Дубровская в ходе круглого стола, прошедшего в рамках Международного таможенного форума – 2023, сообщает ЕЭК.В ходе своего выступления Дубровская также остановилась на планах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в этой сфере.По ее словам, таможенные органы нуждаются в современных подходах к администрированию трансграничной электронной торговли, способствующих развитию торговли и одновременно обеспечивающих безопасность и защиту населения и экономик стран ЕАЭС.Для справки: Международный таможенный форум — ежегодное мероприятие, собирающее представителей органов государственной власти, а также российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.Основная задача форума — создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс внешняя электронная торговля регулирование международный таможенный форум законодательство планы еэк