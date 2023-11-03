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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20231103/yeaes-regulirovaniye-vneshnyaya-elektronnaya-torgovlya-sovershenstvovaniye-40657067.html
ЕАЭС: регулирование внешней электронной торговли совершенствуется
ЕАЭС: регулирование внешней электронной торговли совершенствуется
На состоявшемся Международном таможенном форуме рассказали об изменениях, вносимых в законодательство ЕАЭС в части электронной торговли, а также о планах ЕЭК в этой сфере
2023-11-03T14:54+0500
2023-11-03T15:42+0500
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электронная коммерция
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в части регулирования внешней электронной торговли вносятся изменения. Об этом рассказала заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Татьяна Дубровская в ходе круглого стола, прошедшего в рамках Международного таможенного форума – 2023, сообщает ЕЭК.В ходе своего выступления Дубровская также остановилась на планах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в этой сфере.По ее словам, таможенные органы нуждаются в современных подходах к администрированию трансграничной электронной торговли, способствующих развитию торговли и одновременно обеспечивающих безопасность и защиту населения и экономик стран ЕАЭС.Для справки: Международный таможенный форум — ежегодное мероприятие, собирающее представителей органов государственной власти, а также российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.Основная задача форума — создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.
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еаэс внешняя электронная торговля регулирование международный таможенный форум законодательство планы еэк
еаэс внешняя электронная торговля регулирование международный таможенный форум законодательство планы еэк

ЕАЭС: регулирование внешней электронной торговли совершенствуется

14:54 03.11.2023 (обновлено: 15:42 03.11.2023)
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© Depositphotos.com / Dedivan1923
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На состоявшемся Международном таможенном форуме рассказали об изменениях, вносимых в законодательство ЕАЭС в части электронной торговли, а также о планах ЕЭК в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в части регулирования внешней электронной торговли вносятся изменения. Об этом рассказала заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Татьяна Дубровская в ходе круглого стола, прошедшего в рамках Международного таможенного форума – 2023, сообщает ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКЗаместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Татьяна Дубровская в ходе выступления на Международном таможенном форуме
Заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Татьяна Дубровская в ходе выступления на Международном таможенном форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Татьяна Дубровская в ходе выступления на Международном таможенном форуме
© Пресс-служба ЕЭК
В ходе своего выступления Дубровская также остановилась на планах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в этой сфере.
По ее словам, таможенные органы нуждаются в современных подходах к администрированию трансграничной электронной торговли, способствующих развитию торговли и одновременно обеспечивающих безопасность и защиту населения и экономик стран ЕАЭС.

"Новое регулирование позволит обеспечить профессионализацию деятельности и удобство для конечного потребителя, который не будет заниматься таможенным оформлением и получит свою посылку вовремя без необходимости совершать дополнительные действия, – отметила Татьяна Дубровская. — Все функции по сопровождению, в том числе ответственность перед таможенными органами, возьмет на себя новый участник цепочки поставок — оператор электронной торговли. Мы определили рамки сотрудничества между ним, таможней и покупателем".

Для справки: Международный таможенный форум — ежегодное мероприятие, собирающее представителей органов государственной власти, а также российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.
Основная задача форума — создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.
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