https://uz.sputniknews.ru/20231104/golovnaya-bol-prichiny-vrach-rekomendatsii-40646873.html

Как избавиться от головной боли без таблеток

Как избавиться от головной боли без таблеток

Реабилитолог: голова может болеть из-за плохой работы мышц шеи, поэтому избавиться от головной боли помогает тренировка определенных мышц и массаж двух точек.

2023-11-04T07:09+0500

2023-11-04T07:09+0500

2023-11-04T07:09+0500

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Головная боль преследует многих людей, однако далеко не все задумываются о причинах этого симптома, предпочитая просто принять обезболивающее, рассказал радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.По его словам, вместо того, чтобы заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. Часто головная боль бывает связана с состоянием позвоночника и мышц шеи, но многие пациенты даже не догадываются об этом.Также он добавил, что лечение помогает устранить подобные причины головной боли, но для постановки точного диагноза нужно пройти обследование.Также он рекомендовал не терпеть головную боль, и, вместе с тем, избегать постоянного приема болеутоляющих таблеток.В заключение он напомнил, что эффективной профилактикой головной боли являются утренняя гимнастика и прогулки на свежем воздухе.

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