https://uz.sputniknews.ru/20231104/golovnaya-bol-prichiny-vrach-rekomendatsii-40646873.html
Как избавиться от головной боли без таблеток
Как избавиться от головной боли без таблеток
Реабилитолог: голова может болеть из-за плохой работы мышц шеи, поэтому избавиться от головной боли помогает тренировка определенных мышц и массаж двух точек.
2023-11-04T07:09+0500
2023-11-04T07:09+0500
2023-11-04T07:09+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
лекарства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1d/29566876_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa43e9597d76ef5939a366fd87a0ed44.jpg
Головная боль преследует многих людей, однако далеко не все задумываются о причинах этого симптома, предпочитая просто принять обезболивающее, рассказал радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.По его словам, вместо того, чтобы заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. Часто головная боль бывает связана с состоянием позвоночника и мышц шеи, но многие пациенты даже не догадываются об этом.Также он добавил, что лечение помогает устранить подобные причины головной боли, но для постановки точного диагноза нужно пройти обследование.Также он рекомендовал не терпеть головную боль, и, вместе с тем, избегать постоянного приема болеутоляющих таблеток.В заключение он напомнил, что эффективной профилактикой головной боли являются утренняя гимнастика и прогулки на свежем воздухе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1d/29566876_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_605e59bf750785583b5e3b8e00998578.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
головная боль таблетки тренировка массаж
головная боль таблетки тренировка массаж
Как избавиться от головной боли без таблеток
Реабилитолог: голова может болеть из-за плохой работы мышц шеи, поэтому избавиться от головной боли помогает тренировка определенных мышц и массаж двух точек.
Головная боль преследует многих людей, однако далеко не все задумываются о причинах этого симптома, предпочитая просто принять обезболивающее, рассказал радио Sputnik
реабилитолог Владимир Бондаренко.
По его словам, вместо того, чтобы заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. Часто головная боль бывает связана с состоянием позвоночника и мышц шеи, но многие пациенты даже не догадываются об этом.
"Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи – мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции (трапециевидные мышцы, расположенные в верхнем отделе спины и задней части шеи, – ред.), и плечи становятся "каменными". Проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы. У нас может подняться внутричерепное давление, мы начинаем реагировать на стрессы, на перемену погоды, начинаем недосыпать, у нас появляется плохое настроение", – объяснил специалист.
Также он добавил, что лечение помогает устранить подобные причины головной боли, но для постановки точного диагноза нужно пройти обследование.
"В первую очередь надо сделать МРТ шейного и грудного отделов позвоночника. И обязательно нужно провести исследование сосудов, чтобы понять, где какие сосуды не работают. Дальше мы уже выбираем способы борьбы с головной болью. Например, прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок", – перечислил Бондаренко.
Также он рекомендовал не терпеть головную боль, и, вместе с тем, избегать постоянного приема болеутоляющих таблеток.
"Эффективный способ, который помогает большому проценту людей, – массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, – эту впадинку тоже можно помассировать", – рекомендовал Бондаренко.
В заключение он напомнил, что эффективной профилактикой головной боли являются утренняя гимнастика и прогулки на свежем воздухе.