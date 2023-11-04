https://uz.sputniknews.ru/20231104/medtsentr-tashkent-oborudovaniye-diagnostika-opuxol-40696046.html

В одном из медцентров Ташкента установили оборудование для диагностики опухолей

В одном из медцентров Ташкента установили оборудование для диагностики опухолей

Процедура занимает 20 минут и позволяет обнаружить скрытую форму заболевания

2023-11-04T19:17+0500

2023-11-04T19:17+0500

2023-11-04T19:17+0500

узбекистан

здоровье

диагностика

медицинское оборудование

ташкент

опухоль

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Национальном детском медицинском центре установили уникальное радиологическое оборудование, которое позволяет за 20 минут исследовать и диагностировать опухоли. Об этом сообщает Минздрав.Особенностью данной позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) является то, что с помощью этого метода можно обнаружить скрытую форму заболевания, а также процессы, которые не может обнаружить другое диагностическое оборудование.Обследование проводят и взрослым. В будущем планируется развивать медицинский туризм, проводить обследование жителям приграничных районов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

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