https://uz.sputniknews.ru/20231104/mid-soveschaniye-zakon-mejdunarodnyye-dogovory-40689084.html
В МИД Узбекистана обсудили разработку проектов международных соглашений
В МИД Узбекистана обсудили разработку проектов международных соглашений
В частности, проанализировали правовые и организационные аспекты, связанные с разработкой проектов международных соглашений, процессами их заключения
2023-11-04T12:16+0500
2023-11-04T12:16+0500
2023-11-04T12:18+0500
узбекистан
мид
закон
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/04/40688908_46:0:1234:668_1920x0_80_0_0_802c29a10fa30080cdb175ad2729e75b.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В МИД обсудили вопросы реализации закона "О международных договорах Республики Узбекистан" и законодательную практику международных договоров, сообщает ИА "Дунё".В совещании приняли участие заместитель министра Бахромжон Аълоев, представители Договорно-правового управления МИД, члены Комитета по международным делам Законодательной палаты Олий Мажлиса, Кабмина и других компетентных госорганов.По итогам встречи ее участники определили планы разработки практических мер по совершенствованию договорно-правовой деятельности, обменялись мнениями и предложениями.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/04/40688908_195:0:1086:668_1920x0_80_0_0_88233af250a29ddeb18afcddf4d5a3ab.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан мид разработка проект международные соглашения закон о международных договорах республики узбекистан совещание
узбекистан мид разработка проект международные соглашения закон о международных договорах республики узбекистан совещание
В МИД Узбекистана обсудили разработку проектов международных соглашений
12:16 04.11.2023 (обновлено: 12:18 04.11.2023)
В частности, проанализировали правовые и организационные аспекты, связанные с разработкой проектов международных соглашений, процессами их заключения.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
В МИД обсудили вопросы реализации закона "О международных договорах Республики Узбекистан" и законодательную практику международных договоров, сообщает ИА "Дунё"
.
"Проанализированы правовые и организационные аспекты, связанные с разработкой проектов международных соглашений, процессами их заключения, контролем исполнения подписанных документов", — говорится в сообщении.
В совещании приняли участие заместитель министра Бахромжон Аълоев, представители Договорно-правового управления МИД, члены Комитета по международным делам Законодательной палаты Олий Мажлиса, Кабмина и других компетентных госорганов.
По итогам встречи ее участники определили планы разработки практических мер по совершенствованию договорно-правовой деятельности, обменялись мнениями и предложениями.