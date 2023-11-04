https://uz.sputniknews.ru/20231104/mid-soveschaniye-zakon-mejdunarodnyye-dogovory-40689084.html

В МИД Узбекистана обсудили разработку проектов международных соглашений

В МИД Узбекистана обсудили разработку проектов международных соглашений

В частности, проанализировали правовые и организационные аспекты, связанные с разработкой проектов международных соглашений, процессами их заключения

2023-11-04T12:16+0500

2023-11-04T12:16+0500

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узбекистан

мид

закон

совещание

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В МИД обсудили вопросы реализации закона "О международных договорах Республики Узбекистан" и законодательную практику международных договоров, сообщает ИА "Дунё".В совещании приняли участие заместитель министра Бахромжон Аълоев, представители Договорно-правового управления МИД, члены Комитета по международным делам Законодательной палаты Олий Мажлиса, Кабмина и других компетентных госорганов.По итогам встречи ее участники определили планы разработки практических мер по совершенствованию договорно-правовой деятельности, обменялись мнениями и предложениями.

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