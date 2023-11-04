https://uz.sputniknews.ru/20231104/ministr-kultura-uzbekistan-naznacheniye-zamestiteli-40691287.html

Министру культуры Узбекистана назначили заместителей

Министру культуры Узбекистана назначили заместителей

Заместителями министра культуры стали Баходир Ахмедов, Авазхон Таджиханов и Юсуфжон Усмонов

2023-11-04T15:55+0500

2023-11-04T15:55+0500

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узбекистан

культура

министр

озодбек назарбеков

назначение

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей, сообщает Минкульт.Их представили на встрече в министерстве, в которой приняли участие заведующий Департаментом социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов и министр культуры Озодбек Назарбеков.Так, Баходир Ахмедов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До этого назначения он работал заместителем министра культуры.Авазхон Таджиханов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До назначения он работал директором ГУП "Konvension markaz majmuasi direksiyasi".Юсуфжон Усмонов назначен на должность заместителя министра культуры. До этого назначения он работал главным инспектором сектора Счетной палаты Республики Узбекистан по вопросам экономики, государственных инвестиционных программ и государственной поддержки общественных организаций.

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