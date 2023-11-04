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https://uz.sputniknews.ru/20231104/ministr-kultura-uzbekistan-naznacheniye-zamestiteli-40691287.html
Министру культуры Узбекистана назначили заместителей
Министру культуры Узбекистана назначили заместителей
Заместителями министра культуры стали Баходир Ахмедов, Авазхон Таджиханов и Юсуфжон Усмонов
2023-11-04T15:55+0500
2023-11-04T15:59+0500
узбекистан
культура
министр
озодбек назарбеков
назначение
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей, сообщает Минкульт.Их представили на встрече в министерстве, в которой приняли участие заведующий Департаментом социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов и министр культуры Озодбек Назарбеков.Так, Баходир Ахмедов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До этого назначения он работал заместителем министра культуры.Авазхон Таджиханов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До назначения он работал директором ГУП "Konvension markaz majmuasi direksiyasi".Юсуфжон Усмонов назначен на должность заместителя министра культуры. До этого назначения он работал главным инспектором сектора Счетной палаты Республики Узбекистан по вопросам экономики, государственных инвестиционных программ и государственной поддержки общественных организаций.
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узбекистан министр культуры заместитель назначение баходир ахмедов авазхон таджиханов юсуфжон усмонов
узбекистан министр культуры заместитель назначение баходир ахмедов авазхон таджиханов юсуфжон усмонов

Министру культуры Узбекистана назначили заместителей

15:55 04.11.2023 (обновлено: 15:59 04.11.2023)
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РузМинистр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков
Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Руз
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Заместителями министра культуры стали Баходир Ахмедов, Авазхон Таджиханов и Юсуфжон Усмонов.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей, сообщает Минкульт.
Их представили на встрече в министерстве, в которой приняли участие заведующий Департаментом социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов и министр культуры Озодбек Назарбеков.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаМинистру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Так, Баходир Ахмедов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До этого назначения он работал заместителем министра культуры.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаБаходир Ахмедов
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
Баходир Ахмедов
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Авазхон Таджиханов назначен на должность первого заместителя министра культуры. До назначения он работал директором ГУП "Konvension markaz majmuasi direksiyasi".
© Министерство культуры Республики УзбекистанаАвазхон Таджиханов
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
Авазхон Таджиханов
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Юсуфжон Усмонов назначен на должность заместителя министра культуры. До этого назначения он работал главным инспектором сектора Счетной палаты Республики Узбекистан по вопросам экономики, государственных инвестиционных программ и государственной поддержки общественных организаций.
© Министерство культуры Республики УзбекистанаЮсуфжон Усмонов
Министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову назначили заместителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
Юсуфжон Усмонов
© Министерство культуры Республики Узбекистана
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