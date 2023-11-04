https://uz.sputniknews.ru/20231104/pogoda-tashkent-4-5-noyabr-2023-40646318.html

Смело планируйте прогулку — погода в Ташкенте на 4 ноября

Смело планируйте прогулку — погода в Ташкенте на 4 ноября

Синоптики дали прогноз на первый день выходных.

2023-11-04T05:06+0500

2023-11-04T05:06+0500

2023-11-04T05:06+0500

ташкент

погода

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 градуса выше нуля.

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