https://uz.sputniknews.ru/20231104/pogoda-tashkent-4-5-noyabr-2023-40646318.html
Смело планируйте прогулку — погода в Ташкенте на 4 ноября
Смело планируйте прогулку — погода в Ташкенте на 4 ноября
Синоптики дали прогноз на первый день выходных.
2023-11-04T05:06+0500
2023-11-04T05:06+0500
2023-11-04T05:06+0500
ташкент
погода
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прогноз
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
общество
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 градуса выше нуля.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода ташкент выходные
Смело планируйте прогулку — погода в Ташкенте на 4 ноября
Синоптики дали прогноз на первый день выходных.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 градуса выше нуля.