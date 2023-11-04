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https://uz.sputniknews.ru/20231104/pogoda-uzbekistan-noyabr-2023-40690870.html
Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября
Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в воскресенье
2023-11-04T15:05+0500
2023-11-04T15:07+0500
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане в воскресенье небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан погода 5 ноября синоптики воскресенье
узбекистан погода 5 ноября синоптики воскресенье

Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября

15:05 04.11.2023 (обновлено: 15:07 04.11.2023)
© Unsplash/Ilnur manakovАнгрен, Узбекистан.
Ангрен, Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
© Unsplash/Ilnur manakov
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Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане в воскресенье небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 5-10, днем 19-24 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла;
по горным районам: ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.
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