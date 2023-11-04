Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября
15:05 04.11.2023 (обновлено: 15:07 04.11.2023)
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане в воскресенье небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 5-10, днем 19-24 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла;
по горным районам: ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.