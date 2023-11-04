https://uz.sputniknews.ru/20231104/pogoda-uzbekistan-noyabr-2023-40690870.html

Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября

Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в воскресенье

2023-11-04T15:05+0500

2023-11-04T15:05+0500

2023-11-04T15:07+0500

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане в воскресенье небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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