https://uz.sputniknews.ru/20231104/politika-ssha-blijniy-vostok-bayden-vybory-40689998.html

Политика США на Ближнем Востоке может стоить Байдену победы на выборах

Политика США на Ближнем Востоке может стоить Байдену победы на выборах

Мусульманская община в американском штате Мичиган уже "отвернулась" от Байдена

2023-11-04T13:38+0500

2023-11-04T13:38+0500

2023-11-04T13:38+0500

сша

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ближний восток

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Политика президента США Джо Байдена в рамках эскалации палестино-израильского конфликта может стоить ему победы на следующих президентских выборах в 2024 году, заявил бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк, сообщает РИА Новости.Как отметил Блэк, мусульманская община в американском штате Мичиган уже "отвернулась" от Байдена, что может оказаться причиной последующего поражения на выборах.

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