https://uz.sputniknews.ru/20231104/politika-ssha-blijniy-vostok-bayden-vybory-40689998.html
Политика США на Ближнем Востоке может стоить Байдену победы на выборах
Политика США на Ближнем Востоке может стоить Байдену победы на выборах
Мусульманская община в американском штате Мичиган уже "отвернулась" от Байдена
2023-11-04T13:38+0500
2023-11-04T13:38+0500
2023-11-04T13:38+0500
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Политика президента США Джо Байдена в рамках эскалации палестино-израильского конфликта может стоить ему победы на следующих президентских выборах в 2024 году, заявил бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк, сообщает РИА Новости.Как отметил Блэк, мусульманская община в американском штате Мичиган уже "отвернулась" от Байдена, что может оказаться причиной последующего поражения на выборах.
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сша политика президент джо байден ближний восток победа выборы мусульманская община штат мичиган
сша политика президент джо байден ближний восток победа выборы мусульманская община штат мичиган
Политика США на Ближнем Востоке может стоить Байдену победы на выборах
Мусульманская община в американском штате Мичиган уже "отвернулась" от Байдена.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Политика президента США Джо Байдена в рамках эскалации палестино-израильского конфликта может стоить ему победы на следующих президентских выборах в 2024 году, заявил бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк, сообщает РИА Новости
.
"Игнорирование президентом Байденом страданий арабов может стоить ему президентского поста", — говорится в сообщении.
Как отметил Блэк, мусульманская община в американском штате Мичиган
уже "отвернулась" от Байдена, что может оказаться причиной последующего поражения на выборах.
"Если Байден потеряет Мичиган, он может проиграть выборы", — отметил Ричард Блэк.