https://uz.sputniknews.ru/20231104/spetsialnyye-xodunki-uzbekistanets-pomosch-deti-dtsp-40690562.html
Специальные ходунки — как узбекистанец помогает детям с ДЦП
Специальные ходунки — как узбекистанец помогает детям с ДЦП
"Хочу посвятить остаток жизни людям с ограниченными возможностями" — добрая история про узбекистанца, делающего ходунки для детей с ДЦП
2023-11-04T22:03+0500
2023-11-04T22:03+0500
2023-11-04T22:03+0500
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здоровье
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Мирзоакбар Халилов мастерит ходунки для детей с ДЦП по собственному проекту. Разработал он их для своих дочерей с таким же диагнозом. Благодаря ходункам, девочки за год научились ходить самостоятельно. Результат смотивировал его не бросать дело и наладить производство. Оставшиеся годы он решил посвятить людям с ограниченными возможностями.
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан узбекистанец ходунки дети диагноз дцп люди ограниченные возможности история
узбекистан узбекистанец ходунки дети диагноз дцп люди ограниченные возможности история
Специальные ходунки — как узбекистанец помогает детям с ДЦП
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
"Хочу посвятить остаток жизни людям с ограниченными возможностями" — добрая история про узбекистанца, делающего ходунки для детей с ДЦП.
Мирзоакбар Халилов мастерит ходунки для детей с ДЦП по собственному проекту. Разработал он их для своих дочерей с таким же диагнозом.
Благодаря ходункам, девочки за год научились ходить самостоятельно. Результат смотивировал его не бросать дело и наладить производство. Оставшиеся годы он решил посвятить людям с ограниченными возможностями.
"Те годы жизни, которые мне осталось прожить, я хочу посвятить людям с ограниченными возможностями. Конечно, на это требуются средства. Но я уверен, что если стараться, то возможность будет", — говорит Мирзоакбар Халилов.