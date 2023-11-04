https://uz.sputniknews.ru/20231104/spetsialnyye-xodunki-uzbekistanets-pomosch-deti-dtsp-40690562.html

Специальные ходунки — как узбекистанец помогает детям с ДЦП

Специальные ходунки — как узбекистанец помогает детям с ДЦП

"Хочу посвятить остаток жизни людям с ограниченными возможностями" — добрая история про узбекистанца, делающего ходунки для детей с ДЦП

2023-11-04T22:03+0500

2023-11-04T22:03+0500

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дети

узбекистан

здоровье

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Мирзоакбар Халилов мастерит ходунки для детей с ДЦП по собственному проекту. Разработал он их для своих дочерей с таким же диагнозом. Благодаря ходункам, девочки за год научились ходить самостоятельно. Результат смотивировал его не бросать дело и наладить производство. Оставшиеся годы он решил посвятить людям с ограниченными возможностями.

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2023

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