https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-lokatsii-40687279.html

В четырех районах Ташкента не будет горячей воды — локации

В четырех районах Ташкента не будет горячей воды — локации

Причина — отключение электроснабжения в зоне действия котельной ТЦ-4 в связи с плановыми работами "Hududiy elektr tarmoqlari"

2023-11-04T11:02+0500

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узбекистан

ташкент

электричество

отключение воды

горячая вода

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В субботу не будет горячей воды в некоторых локациях Юнусабадского, Алмазарского, Шайхантахурского и Мирзо-Улугбекского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.Так, горячей воды не будет в следующих локациях: Работы будут проводиться в субботу с 05.00 до 18.00. Горячую воду дадут после возобновления электроснабжения и запуска котельной ТЦ-4 (ориентировочно к утру 5 ноября), уточнили в сообщении.

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