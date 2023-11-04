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https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-lokatsii-40687279.html
В четырех районах Ташкента не будет горячей воды — локации
В четырех районах Ташкента не будет горячей воды — локации
Причина — отключение электроснабжения в зоне действия котельной ТЦ-4 в связи с плановыми работами "Hududiy elektr tarmoqlari"
2023-11-04T11:02+0500
2023-11-04T11:02+0500
узбекистан
ташкент
электричество
отключение воды
горячая вода
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В субботу не будет горячей воды в некоторых локациях Юнусабадского, Алмазарского, Шайхантахурского и Мирзо-Улугбекского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.Так, горячей воды не будет в следующих локациях: Работы будут проводиться в субботу с 05.00 до 18.00. Горячую воду дадут после возобновления электроснабжения и запуска котельной ТЦ-4 (ориентировочно к утру 5 ноября), уточнили в сообщении.
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ташкент горячая вода отключение четыре района электроснабжение плановые работе hududiy elektr tarmoqlari
ташкент горячая вода отключение четыре района электроснабжение плановые работе hududiy elektr tarmoqlari

В четырех районах Ташкента не будет горячей воды — локации

11:02 04.11.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Причина — отключение электроснабжения в зоне действия котельной ТЦ-4 в связи с плановыми работами "Hududiy elektr tarmoqlari".
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В субботу не будет горячей воды в некоторых локациях Юнусабадского, Алмазарского, Шайхантахурского и Мирзо-Улугбекского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.
Так, горячей воды не будет в следующих локациях:
Юнусабадский р-н: Кв 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, м-в Ц-2, Ц-4, Ц-5, Ц-6, ул.Бадамзар, Эргашева, Осиё, Ниязбек йули, Амир Темур, Асомова, Ахмад Дониш, Богишамол, Муртазаева, Арифова.
Алмазарский р-н: м-вы Каракамыш 1/1, 1/2 , 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, Ц 22, Гафур Гуляма, Тахтапуль, Себзар, Ц 17/18, ул. С.Алмазар, О.Бабаджанова, Карасарай, Ф.Баланд, Абдурахманова, Сагбан, Ёлкин, Дадабаева, Уразбаева, Юнусова, Мухбир, Келес йули, Норазтепа.
Шайхантахурский р-н: ул.Зульфияхоним, Бахор, м-вы Ц-12, Ц-15, Ц-16.
Мирзо-Улугбекский р-н: м-вы Ц-1, Ц-2, ул. Хамида Алимджана.
Работы будут проводиться в субботу с 05.00 до 18.00. Горячую воду дадут после возобновления электроснабжения и запуска котельной ТЦ-4 (ориентировочно к утру 5 ноября), уточнили в сообщении.
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