https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-zakrytiye-most-mejdunarodnyy-aeroport-ulitsa-bobura-40696103.html

В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура

В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура

Пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт пораньше

2023-11-04T18:23+0500

2023-11-04T18:23+0500

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узбекистан

ташкент

аэропорт

пассажиры

мост

улица

закрытие

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Мост, соединяющий международный аэропорт с улицей Бобура, будет закрыт для движения автотранспорта с 19.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 5 ноября. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Во избежание опозданий на рейсы пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт раньше обычного.

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