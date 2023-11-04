Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-zakrytiye-most-mejdunarodnyy-aeroport-ulitsa-bobura-40696103.html
В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура
В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура
Пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт пораньше
2023-11-04T18:23+0500
2023-11-04T18:26+0500
узбекистан
ташкент
аэропорт
пассажиры
мост
улица
закрытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27394665_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_51b3fb814502a3bf8471cf298ebf60e6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Мост, соединяющий международный аэропорт с улицей Бобура, будет закрыт для движения автотранспорта с 19.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 5 ноября. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Во избежание опозданий на рейсы пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт раньше обычного.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27394665_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_ab523b1cd60749054ac7a21026bd955e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент мост закрытие международный аэропорт улица бобура пассажиры
ташкент мост закрытие международный аэропорт улица бобура пассажиры

В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура

18:23 04.11.2023 (обновлено: 18:26 04.11.2023)
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsМеждународный аэропорт Ташкента. Архивное фото
Международный аэропорт Ташкента. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Подписаться на
НовостиTelegram
Пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт пораньше.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Мост, соединяющий международный аэропорт с улицей Бобура, будет закрыт для движения автотранспорта с 19.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 5 ноября. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.
Во избежание опозданий на рейсы пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт раньше обычного.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0