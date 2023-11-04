https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-zakrytiye-most-mejdunarodnyy-aeroport-ulitsa-bobura-40696103.html
В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура
В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура
Пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт пораньше
2023-11-04T18:23+0500
2023-11-04T18:23+0500
2023-11-04T18:26+0500
узбекистан
ташкент
аэропорт
пассажиры
мост
улица
закрытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27394665_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_51b3fb814502a3bf8471cf298ebf60e6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Мост, соединяющий международный аэропорт с улицей Бобура, будет закрыт для движения автотранспорта с 19.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 5 ноября. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Во избежание опозданий на рейсы пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт раньше обычного.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/17/27394665_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_ab523b1cd60749054ac7a21026bd955e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент мост закрытие международный аэропорт улица бобура пассажиры
ташкент мост закрытие международный аэропорт улица бобура пассажиры
В Ташкенте временно закроют мост между международным аэропортом и улицей Бобура
18:23 04.11.2023 (обновлено: 18:26 04.11.2023)
Пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт пораньше.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Мост, соединяющий международный аэропорт с улицей Бобура, будет закрыт для движения автотранспорта с 19.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 5 ноября. Об этом сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
Во избежание опозданий на рейсы пассажирам рекомендуют использовать объездные пути, а также выезжать в аэропорт раньше обычного.