Что можно ввозить и вывозить из Узбекистана — список
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Из республики без декларации физическим лицам разрешается вывозить товары лишь на определенную стоимость. То же требование относится и к вывозу иностранной валюты.
Что можно провозить через границу, что требует заполнения соответствующей декларации, а также каков размер таможенного платежа — в материале Sputnik Узбекистан.
Из республики без декларации разрешается вывозить товар стоимостью не более $5 тыс. Ввозить иностранную валюту физическими лицами в Узбекистан можно без ограничений, а вот вывозить — не более 100 млн сумов.
Что запрещено вывозить из Узбекистана:
наркотические и психотропные вещества, а также компоненты, используемые для их изготовления (прекурсоры)
озоноразрушающие вещества и содержащие их продукты
культурные ценности
огнестрельное оружие и патроны
дикорастущие растения, семена ботанических коллекций
диких животных, предметы жизнедеятельности, приманки, яйца, экологически опасные продукты.
Вывоз этих товаров и предметов возможен только при наличии специального разрешения компетентных органов.
Существуют также нормы вывоза отдельных видов продукции:
рис – до 3 кг
хлебобулочные изделия – до 5 кг
мясо и мясные субпродукты – до 2 кг
сахар – до 2 кг
растительные масла – до 2 кг
свежая плодоовощная продукция, виноград, бахчевые культуры, бобовые, а также сушеные овощи и фрукты – до 40 кг.
Что касается вывоза денежных средств, то национальную и иностранную валюту вывозить из страны физические лица могут, но в сумме, не превышающей 100 млн сумов. При этом ввоз и вывоз любой наличной валюты юрлицами запрещен. Исключение — банки страны.
В свою очередь, при въезде в страну через международные аэропорты разрешено ввозить товарные позиции, не подлежащие таможенному обложению, в размере до $2 тыс., через железнодорожные и речные пункты пропуска — до $1 тыс., автодорожные – до $300.
Список товаров, запрещенных для ввоза в страну:
наркотические и психотропные вещества, а также компоненты используемые для их изготовления (прекурсоры)
взрывоопасные вещества и взрывающиеся средства
материалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя, пропаганду войны, терроризма, насилия, экстремизма, порнография и прочее
этиловый спирт
распространители лазерного луча
беспилотные летающие аппараты
пиротехника
игровые автоматы
автомобили категории "М2", "М3" и "N2"
новые автомобили, уровень токсичности которых не соответствует экологическому классу "Евро-3", работающие на бензине или дизельном топливе
бытовая техника с эффективностью энергии класса "G" и "F"
лампочки накаливания мощностью более 40 Вт.
Для всех других позиций, ввозимых физическим лицом в ручной клади или багаже, а также поступающих на адрес физлица международными почтовыми или курьерскими отправлениями для некоммерческих целей, действует единый таможенный платеж.
Его ставка равна 30% от таможенной стоимости, но не менее $3 за кг.
При этом стоит отметить, что данный налог взимается лишь в случае превышения предельных норм ввоза товаров.
Также при ввозе пищевых продуктов животного происхождения обязательно наличие этикетки производителя на них.
В том числе, если физлицо ввозит одинаковые товары, количество которых превышает его потребность или членов его семьи, то они могут быть рассмотрены как ввозимые для предпринимательской деятельности, если не будет доказано обратное.
Что не подлежит таможенному обложению (нормы на одно физическое лицо):
алкоголь, в том числе пиво – до 2 л
все виды табачных изделий – до 10 пачек
духи и туалетная вода – до 3 шт
ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней – весом не более 65 гр.
Бытовые приборы, ввозимые через автодорожные, железнодорожные и речные пути, не подлежащие таможенному обложению
Периодичность ввоза 6 календарных месяцев
1.холодильник – 1 ед.
2.морозильник – 1 ед.
3.кондиционер – 1 ед.
4.стиральная машина – 1 ед.
5.пылесос – 1 ед.
6.газовая плита – 1 ед.
7.электрическая плита – 1 ед.
8.телевизор – 1 ед.
9.микроволновая печь – 1 ед.
10.духовая печь – 1 ед.
11.электрическая мясорубка – 1 ед.
12.утюг – 1 ед.
13.фен – 1 ед.
14.кухонный комбайн – 1 ед.
15.телефонный аппарат, в т. ч. наручный – 1 ед.
16.компьютерная техника – 1 ед.
17.принтер и многофункциональное офисное устройство – 1 ед.
18.планшет – 1 ед.
19.ноутбук – 1 ед.
20.столовая посуда – 1 ед.
Прочую продукцию можно ввозить ежемесячно весом 2 кг, но не более 10 кг общего веса.
При ввозе чаще установленных норм взимаются таможенные платежи.