https://uz.sputniknews.ru/20231104/uzbekistan-chto-mojno-vvozit-vyvozit-40684457.html

Что можно ввозить и вывозить из Узбекистана — список

Что можно ввозить и вывозить из Узбекистана — список

Из республики без декларации физическим лицам допустимо вывозить товары лишь на определённую стоимость То же требование относится и к вывозу иностранной валюты

2023-11-04T20:11+0500

2023-11-04T20:11+0500

2023-11-04T20:11+0500

узбекистан

декларация

валюта

граница

таможня

запрет ввоза

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Что можно провозить через границу, что требует заполнения соответствующей декларации, а также каков размер таможенного платежа — в материале Sputnik Узбекистан.Из республики без декларации разрешается вывозить товар стоимостью не более $5 тыс. Ввозить иностранную валюту физическими лицами в Узбекистан можно без ограничений, а вот вывозить — не более 100 млн сумов.Что запрещено вывозить из Узбекистана: Вывоз этих товаров и предметов возможен только при наличии специального разрешения компетентных органов.Существуют также нормы вывоза отдельных видов продукции:Что касается вывоза денежных средств, то национальную и иностранную валюту вывозить из страны физические лица могут, но в сумме, не превышающей 100 млн сумов. При этом ввоз и вывоз любой наличной валюты юрлицами запрещен. Исключение — банки страны.В свою очередь, при въезде в страну через международные аэропорты разрешено ввозить товарные позиции, не подлежащие таможенному обложению, в размере до $2 тыс., через железнодорожные и речные пункты пропуска — до $1 тыс., автодорожные – до $300.Список товаров, запрещенных для ввоза в страну:Для всех других позиций, ввозимых физическим лицом в ручной клади или багаже, а также поступающих на адрес физлица международными почтовыми или курьерскими отправлениями для некоммерческих целей, действует единый таможенный платеж.Его ставка равна 30% от таможенной стоимости, но не менее $3 за кг.При этом стоит отметить, что данный налог взимается лишь в случае превышения предельных норм ввоза товаров.Также при ввозе пищевых продуктов животного происхождения обязательно наличие этикетки производителя на них.В том числе, если физлицо ввозит одинаковые товары, количество которых превышает его потребность или членов его семьи, то они могут быть рассмотрены как ввозимые для предпринимательской деятельности, если не будет доказано обратное.Что не подлежит таможенному обложению (нормы на одно физическое лицо):Бытовые приборы, ввозимые через автодорожные, железнодорожные и речные пути, не подлежащие таможенному обложению Периодичность ввоза 6 календарных месяцевПрочую продукцию можно ввозить ежемесячно весом 2 кг, но не более 10 кг общего веса.При ввозе чаще установленных норм взимаются таможенные платежи.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан ввоз вывоз декларация физическое лицо иностранная валюта