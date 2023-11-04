В Узбекистане создадут ассоциацию каратэ — подробности
14:15 04.11.2023 (обновлено: 14:19 04.11.2023)
© Халқаро каратэ WKF федерациясиТурнир по каратэ. Архивное фото
© Халқаро каратэ WKF федерацияси
Это предусматривает постановление президента "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта каратэ (WKF)".
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут ассоциацию каратэ (WKF), сообщает Минюст.
Документ в частности определяет основные направления развития каратэ (WKF) на 2023-2026 годы:
будет реализована программы "Каратэ для всех" в регионах для занятия каратэ всех слоев населения;
в детских садах будет запущен проект "Кидс каратэ" (kids karate).
Постановлением Кабмина Национальная федерация каратэ Узбекистана будет реорганизована в Ассоциацию каратэ Узбекистана (WKF), на местах организуют деятельность ее территориальных отделений.
"Также в структуре Национального паралимпийского комитета Узбекистана будет создан отдел паракаратэ в целях развития паракаратэ среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью", — говорится в сообщении Минюста.
В 2023-2026 годах планируют довести число постоянных участников каратэ (WKF) в Узбекистане до 55 тысяч человек (в том числе — 40 тысяч в текущем году).
С 2024 года ежегодно планируют проводить:
фестиваль каратэ во всех регионах республики, посвященный 7 октября — Всемирному дню каратэ;
️престижный международный турнир по каратэ и паракаратэ "Uzbekistan Open";
️трехэтапные (район/город, регион и республика) чемпионаты и кубки по каратэ по возрастным категориям;
️"Чемпионат Узбекистана" по каратэ среди государственных спортивно-образовательных учреждений.
Кроме того, в системе Министерства молодежной политики и спорта будет создан Центр развития карате Узбекистана. Он станет основной спортивной базой для проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд по всем возрастным категориям.
"До 1 марта 2024 года будет полностью оцифрована информация обо всех спортсменах, занимающихся карате на местах, а также участвующих в соревнованиях", — говорится в сообщении.
С 2024/2025 учебного года параметры госзаказа по приему на учебу в направлении образования бакалавриата и на специальность магистратуры по каратэ в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта будут увеличены в два раза по сравнению с текущим учебным годом.