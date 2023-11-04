https://uz.sputniknews.ru/20231104/uzbekistan-sozdaniye-assotsiatsiya-karate-podrobnosti-40690160.html

В Узбекистане создадут ассоциацию каратэ — подробности

В Узбекистане создадут ассоциацию каратэ — подробности

Это предусматривает постановление президента "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта каратэ (WKF)"

2023-11-04T14:15+0500

2023-11-04T14:15+0500

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узбекистан

ассоциация

каратэ

спорт

постановление

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут ассоциацию каратэ (WKF), сообщает Минюст.Документ в частности определяет основные направления развития каратэ (WKF) на 2023-2026 годы: Постановлением Кабмина Национальная федерация каратэ Узбекистана будет реорганизована в Ассоциацию каратэ Узбекистана (WKF), на местах организуют деятельность ее территориальных отделений. В 2023-2026 годах планируют довести число постоянных участников каратэ (WKF) в Узбекистане до 55 тысяч человек (в том числе — 40 тысяч в текущем году). С 2024 года ежегодно планируют проводить: Кроме того, в системе Министерства молодежной политики и спорта будет создан Центр развития карате Узбекистана. Он станет основной спортивной базой для проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд по всем возрастным категориям. С 2024/2025 учебного года параметры госзаказа по приему на учебу в направлении образования бакалавриата и на специальность магистратуры по каратэ в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта будут увеличены в два раза по сравнению с текущим учебным годом.

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