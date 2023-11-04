https://uz.sputniknews.ru/20231104/uzbekistan-sozdaniye-natsionalnyy-sentr-futbol-40692552.html
В Узбекистане появится Национальный центр футбола
В Узбекистане появится Национальный центр футбола
Это предусматривает постановление президента "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры... 04.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-04T16:32+0500
2023-11-04T16:32+0500
2023-11-04T16:32+0500
спорт
узбекистан
футбол
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Национальный центр футбола, а также специальный футбольный телеканал, сообщает Минюст. Так, согласно документу, в системе Ассоциации футбола Узбекистана создадут:Кроме того, Центр подготовки специалистов по футболу переименуют в Центр подготовки специалистов футбола и научных исследований, а Республиканскую детско-юношескую футбольную академию — в Республиканскую футбольную академию. В связи с проведением Чемпионата мира по футзалу в Узбекистане в сентябре 2024 года будут организованы команды по футзалу в регионах, в том числе наладят деятельность основных, молодежных и женских команд по футзалу при профессиональных футбольных клубах. Документ также предусматривает, что с 1 января 2024 года футболистам и специалистам, завершившим деятельность в профессиональном футболе, для их проектов по развитию футбола, реализуемых в частном секторе, выделяется льготный кредит в размере до 1,5 млрд сумов в национальной валюте на срок не менее 5 лет на основании положительного заключения Ассоциации футбола Узбекистана. В Центре подготовки специалистов футбола и научных исследований будут обучать таким специальностям, как "футбольный тренер", "футбольный судья", "футбольный аналитик", "футбольный селекционер" (скаут), "спортивный психолог", "футбольный менеджер", "футбольный маркетолог". С 2024/2025 учебного года в Чирчикском филиале Ташкентской медицинской академии планируют подготовку кадров по специальности "спортивный психолог" наряду со специальностями "спортивный врач", "спортивный диетолог", "спортивный фармаколог". До 1 марта 2024 года будет разработан Единый электронный реестр всех стадионов и футбольных полей республики, а до 1 июня 2024 года организуют специальный футбольный телеканал в целях демонстрации футбольных встреч, широкой пропаганды футбола среди населения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, узбекистан, футбол
спорт, узбекистан, футбол
В Узбекистане появится Национальный центр футбола
Это предусматривает постановление президента "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам".
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
В Узбекистане создадут Национальный центр футбола, а также специальный футбольный телеканал, сообщает Минюст
.
Так, согласно документу, в системе Ассоциации футбола Узбекистана создадут:
Национальный центр футбола;
Центр подготовки футбольных сборных команд на базе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по футболу;
Центр спортивной медицины и реабилитации.
Кроме того, Центр подготовки специалистов по футболу переименуют в Центр подготовки специалистов футбола и научных исследований, а Республиканскую детско-юношескую футбольную академию — в Республиканскую футбольную академию.
"С 1 января 2025 года будет внедрена практика по осуществлению деятельности тренеров региональных футбольных академий, школ и других государственных футбольных образовательных учреждений после обязательного получения соответствующих лицензий в Центре подготовки специалистов по футболу и научных исследований", — говорится в сообщении.
В связи с проведением Чемпионата мира по футзалу в Узбекистане в сентябре 2024 года будут организованы команды по футзалу в регионах, в том числе наладят деятельность основных, молодежных и женских команд по футзалу при профессиональных футбольных клубах.
Документ также предусматривает, что с 1 января 2024 года футболистам и специалистам, завершившим деятельность в профессиональном футболе, для их проектов по развитию футбола, реализуемых в частном секторе, выделяется льготный кредит в размере до 1,5 млрд сумов в национальной валюте на срок не менее 5 лет на основании положительного заключения Ассоциации футбола Узбекистана.
В Центре подготовки специалистов футбола и научных исследований будут обучать таким специальностям, как "футбольный тренер", "футбольный судья", "футбольный аналитик", "футбольный селекционер" (скаут), "спортивный психолог", "футбольный менеджер", "футбольный маркетолог".
С 2024/2025 учебного года в Чирчикском филиале Ташкентской медицинской академии планируют подготовку кадров по специальности "спортивный психолог" наряду со специальностями "спортивный врач", "спортивный диетолог", "спортивный фармаколог".
До 1 марта 2024 года будет разработан Единый электронный реестр всех стадионов и футбольных полей республики, а до 1 июня 2024 года организуют специальный футбольный телеканал в целях демонстрации футбольных встреч, широкой пропаганды футбола среди населения.