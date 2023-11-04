https://uz.sputniknews.ru/20231104/uzbekistan-sozdaniye-natsionalnyy-sentr-futbol-40692552.html

В Узбекистане появится Национальный центр футбола

В Узбекистане появится Национальный центр футбола

Это предусматривает постановление президента "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры... 04.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-04T16:32+0500

2023-11-04T16:32+0500

2023-11-04T16:32+0500

спорт

узбекистан

футбол

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Национальный центр футбола, а также специальный футбольный телеканал, сообщает Минюст. Так, согласно документу, в системе Ассоциации футбола Узбекистана создадут:Кроме того, Центр подготовки специалистов по футболу переименуют в Центр подготовки специалистов футбола и научных исследований, а Республиканскую детско-юношескую футбольную академию — в Республиканскую футбольную академию. В связи с проведением Чемпионата мира по футзалу в Узбекистане в сентябре 2024 года будут организованы команды по футзалу в регионах, в том числе наладят деятельность основных, молодежных и женских команд по футзалу при профессиональных футбольных клубах. Документ также предусматривает, что с 1 января 2024 года футболистам и специалистам, завершившим деятельность в профессиональном футболе, для их проектов по развитию футбола, реализуемых в частном секторе, выделяется льготный кредит в размере до 1,5 млрд сумов в национальной валюте на срок не менее 5 лет на основании положительного заключения Ассоциации футбола Узбекистана. В Центре подготовки специалистов футбола и научных исследований будут обучать таким специальностям, как "футбольный тренер", "футбольный судья", "футбольный аналитик", "футбольный селекционер" (скаут), "спортивный психолог", "футбольный менеджер", "футбольный маркетолог". С 2024/2025 учебного года в Чирчикском филиале Ташкентской медицинской академии планируют подготовку кадров по специальности "спортивный психолог" наряду со специальностями "спортивный врач", "спортивный диетолог", "спортивный фармаколог". До 1 марта 2024 года будет разработан Единый электронный реестр всех стадионов и футбольных полей республики, а до 1 июня 2024 года организуют специальный футбольный телеканал в целях демонстрации футбольных встреч, широкой пропаганды футбола среди населения.

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