https://uz.sputniknews.ru/20231104/yaponiya-nagrajdeniye-orden-xudojnik-uzbekistan-40689463.html

Правительство Японии наградило известного художника Узбекистана орденом

Правительство Японии наградило известного художника Узбекистана орденом

Народный художник Узбекистана Акмаль Нуридинов вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога двух стран

2023-11-04T13:04+0500

2023-11-04T13:04+0500

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узбекистан

акмал нуридинов

художник

награда

культура

япония

правительство

культура

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Японии наградило председателя Академии художеств Узбекистана Акмаля Нуридинова орденом Восходящего солнца, сообщает УзА.Акмаль Нуридинов вносит значительный вклад в успешное развитие межкультурного диалога. Международный караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы, находящийся в ведении Академии художеств, служит связующим звеном между двумя государствами для реализации различных творческих проектов, особенно в деле широкого ознакомления узбекского народа с Японией.Например, неизгладимое впечатление на любителей изобразительного искусства Узбекистана произвели такие выставки японских мастеров, как "Сто японских кимоно", "Традиционные японские веера", "Японская икебана", "Сто знаменитых видов Эдо".Кроме того, художники из Японии активно принимают участие в биеннале прикладного искусства в Узбекистане.

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