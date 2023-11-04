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Правительство Японии наградило известного художника Узбекистана орденом
Правительство Японии наградило известного художника Узбекистана орденом
Народный художник Узбекистана Акмаль Нуридинов вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога двух стран
2023-11-04T13:04+0500
2023-11-04T13:04+0500
2023-11-04T13:08+0500
узбекистан
акмал нуридинов
художник
награда
культура
япония
правительство
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Японии наградило председателя Академии художеств Узбекистана Акмаля Нуридинова орденом Восходящего солнца, сообщает УзА.Акмаль Нуридинов вносит значительный вклад в успешное развитие межкультурного диалога. Международный караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы, находящийся в ведении Академии художеств, служит связующим звеном между двумя государствами для реализации различных творческих проектов, особенно в деле широкого ознакомления узбекского народа с Японией.Например, неизгладимое впечатление на любителей изобразительного искусства Узбекистана произвели такие выставки японских мастеров, как "Сто японских кимоно", "Традиционные японские веера", "Японская икебана", "Сто знаменитых видов Эдо".Кроме того, художники из Японии активно принимают участие в биеннале прикладного искусства в Узбекистане.
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узбекистан япония народный художник акмаль нуридинов вклад развитие межкультурный диалог орден страна восходящего солнца
узбекистан япония народный художник акмаль нуридинов вклад развитие межкультурный диалог орден страна восходящего солнца
Правительство Японии наградило известного художника Узбекистана орденом
13:04 04.11.2023 (обновлено: 13:08 04.11.2023)
Народный художник Узбекистана Акмаль Нуридинов вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога двух стран.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Правительство Японии наградило председателя Академии художеств Узбекистана Акмаля Нуридинова орденом Восходящего солнца, сообщает УзА
.
"Орден Восходящего солнца является наградой, вручаемой лицам, добившимся выдающихся результатов. Акмалю Нуридинову она присуждена в знак признания значительного вклада в популяризацию японской культуры в Узбекистане и развитие культурного обмена между двумя странами на протяжении многих лет", — говорится в сообщении.
Акмаль Нуридинов вносит значительный вклад в успешное развитие межкультурного диалога. Международный караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы, находящийся в ведении Академии художеств, служит связующим звеном между двумя государствами для реализации различных творческих проектов, особенно в деле широкого ознакомления узбекского народа с Японией.
Например, неизгладимое впечатление на любителей изобразительного искусства Узбекистана произвели такие выставки японских мастеров, как "Сто японских кимоно", "Традиционные японские веера", "Японская икебана", "Сто знаменитых видов Эдо".
"...памятная фотовыставка, посвященная японскому археологу Кюдзо Като, персональная выставка фотохудожника Миро Ито под названием "Нара – встреча с основами жизни" и Акито Музитани под названием "Мой спорт", фотовыставка Нуматы Санаэ "Рассказы Асакусы", а также фестивали Танабата и Бон-одори вызвали большой интерес к японской культуре, искусству", — говорится в сообщении.
Кроме того, художники из Японии активно принимают участие в биеннале прикладного искусства в Узбекистане.