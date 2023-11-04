https://uz.sputniknews.ru/20231104/zemletryaseniye-nepal-pogibshiye-40688408.html

Землетрясение в Непале: число погибших увеличилось

Землетрясение в Непале: число погибших увеличилось

О землетрясении в Непале сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр

2023-11-04T12:43+0500

2023-11-04T12:43+0500

2023-11-04T12:43+0500

непал

землетрясение

погибшие

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.В результате землетрясения пострадали минимум сто человек, уточняют в сообщении.В Непале произошло землетрясение магнитудой 6. Ранее об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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