https://uz.sputniknews.ru/20231104/zemletryaseniye-nepal-pogibshiye-40688408.html
Землетрясение в Непале: число погибших увеличилось
Землетрясение в Непале: число погибших увеличилось
О землетрясении в Непале сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
2023-11-04T12:43+0500
2023-11-04T12:43+0500
2023-11-04T12:43+0500
непал
землетрясение
погибшие
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.В результате землетрясения пострадали минимум сто человек, уточняют в сообщении.В Непале произошло землетрясение магнитудой 6. Ранее об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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непал землетрясение погибшие европейско-средиземноморский сейсмологический центр
непал землетрясение погибшие европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Землетрясение в Непале: число погибших увеличилось
О землетрясении в Непале сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Рейтер
.
"Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", — говорится в сообщении.
В результате землетрясения пострадали минимум сто человек, уточняют в сообщении.
В Непале произошло землетрясение магнитудой 6. Ранее об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
.