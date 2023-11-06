https://uz.sputniknews.ru/20231106/kto-takoy-sharaf-rashidov-40726575.html
Не только политик, но и писатель — малоизвестная сторона Шарафа Рашидова
Не только политик, но и писатель — малоизвестная сторона Шарафа Рашидова
В Узбекистане 6 ноября отмечают 106 лет со дня рождения Шарафа Рашидова, выдающегося государственного деятеля, который руководил республикой более 20 лет
2023-11-06T15:17+0500
2023-11-06T15:17+0500
2023-11-06T15:17+0500
узбекистан
день рождения
шараф рашидов
общество
видео
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Шараф Рашидов внес огромный вклад в развитие Узбекистана: под его руководством началось освоение целинных земель, появились новые города и поселки, к примеру, Учкудук, Гулистан и Янгиер, была создана золотодобывающая промышленность. Он также был инициатором строительства ташкентского метро, республиканского Дома кино и знаменитого ресторанного комплекса "Зарафшан".Однако не многие знают, что имя Шарафа Рашидова прочно связано и с культурной жизнью Узбекистана. Он поддерживал творческую интеллигенцию, способствовал расцвету журналистики, кинематографии и литературы. Кроме того, перу самого Шарафа Рашидова принадлежат многочисленные стихотворения, романы, статьи и произведения других жанров.Sputnik собрал для вас несколько произведений Шарафа Рашидова и подобрал интересные цитаты, отражающие их главный посыл.В романе "Победители" Рашидов рассказывает о трудовом подвиге узбекских колхозников, которые после войны начали борьбу за освоение целинных земель под хлопок. К этой борьбе призвала земляков, жителей Алтынсайской долины, молодая коммунистка, председатель сельсовета Айкиз Умурзакова.Роман "Сильнее бури" продолжает историю героев "Победителей". Большое значение в нем отводится инициативе народа, при этом далекие от него руководители терпят жестокий крах.Лучше всего о произведении расскажут цитаты из романа:В жизни все взаимосвязано; мечты — свершаются, а затем свершения рождают новую мечту. И нет остановок на нашем пути в будущее.Успех любого плана зависит от желания народа, его энтузиазма, дружной воли к победе!Заруби себе на носу: мудрая голова — это десять голов!Смотришь на сад: деревья — одно к одному, стройные, крепкие. Но есть среди них гнилые изнутри, хилые; они похожи на своих братьев в безветрии только внешне. Подует ветер и сломает их или вырвет с корнем! И все поймут: неглубокие у них были корни. Так бывает и с людьми: многие хороши до первого сильного ветра.У народа все общее: радость, успех, беда.Люби труд — труд делает человека сильным, мудрым. Люби правду — правда приближает нас к цели. Люби свой народ, всегда будь с людьми, пусть станут они твоей заботой и опорой.Наши сердца, как огонь костра: трепещут на ветру… Подул холодный ветер и погасил еще один костер. Как же надо беречь людские сердца от холодных ветров!На каждый чих не наздравствуешься.Народ, выбирая лучших людей в руководители не только оказывает им уважение и доверие, он делает их своими слугами. А служить народу — это значит всем интересоваться, все делать, чтобы людям жилось краше и лучше! Только так можно оправдать доверие народа.Самое страшное в жизни — остаться одному…Снег, заваливший дом соседа, это снег и на моей крыше.Шараф Рашидов убедительно передает талант, дружелюбие узбекского народа, связанного узами нерасторжимой дружбы с другими народами СССР.В стихотворении "Дорогой хлопкороб" Рашидов рассказывает о важном вкладе хлопкоробов Узбекистана в общую победу над фашизмом:Дорогой мой хлопкороб, друг верный,Ваши будни на пределе сил.Ваш энтузиазм, порыв душевныйГибель для фашизма возвестил.В 1956 году вышла романтическая повесть Шарафа Рашидова "Кашмирская песня" о борьбе индийского народа за освобождение.Во многих строках Шарафа Рашидова явственно слышен голос самого автора, который дает оценку людям, событиям, явлениям. Его произведения объединяют идеи единства народа, уважения к ближнему, трудолюбия и стремления к светлому будущему.
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шараф рашидов узбекистан день рождения политик писатель журналист
шараф рашидов узбекистан день рождения политик писатель журналист
Не только политик, но и писатель — малоизвестная сторона Шарафа Рашидова
В Узбекистане 6 ноября отмечают 106 лет со дня рождения Шарафа Рашидова, выдающегося государственного деятеля, который руководил республикой более 20 лет.
Шараф Рашидов внес огромный вклад в развитие Узбекистана: под его руководством началось освоение целинных земель, появились новые города и поселки, к примеру, Учкудук, Гулистан и Янгиер, была создана золотодобывающая промышленность. Он также был инициатором строительства ташкентского метро, республиканского Дома кино и знаменитого ресторанного комплекса "Зарафшан".
Однако не многие знают, что имя Шарафа Рашидова прочно связано и с культурной жизнью Узбекистана. Он поддерживал творческую интеллигенцию, способствовал расцвету журналистики, кинематографии и литературы. Кроме того, перу самого Шарафа Рашидова принадлежат многочисленные стихотворения, романы, статьи и произведения других жанров.
Sputnik собрал для вас несколько произведений Шарафа Рашидова и подобрал интересные цитаты, отражающие их главный посыл.
В романе "Победители" Рашидов рассказывает о трудовом подвиге узбекских колхозников, которые после войны начали борьбу за освоение целинных земель под хлопок. К этой борьбе призвала земляков, жителей Алтынсайской долины, молодая коммунистка, председатель сельсовета Айкиз Умурзакова.
Роман "Сильнее бури" продолжает историю героев "Победителей". Большое значение в нем отводится инициативе народа, при этом далекие от него руководители терпят жестокий крах.
Лучше всего о произведении расскажут цитаты из романа:
В жизни все взаимосвязано; мечты — свершаются, а затем свершения рождают новую мечту. И нет остановок на нашем пути в будущее.
Успех любого плана зависит от желания народа, его энтузиазма, дружной воли к победе!
Заруби себе на носу: мудрая голова — это десять голов!
Смотришь на сад: деревья — одно к одному, стройные, крепкие. Но есть среди них гнилые изнутри, хилые; они похожи на своих братьев в безветрии только внешне. Подует ветер и сломает их или вырвет с корнем! И все поймут: неглубокие у них были корни. Так бывает и с людьми: многие хороши до первого сильного ветра.
У народа все общее: радость, успех, беда.
Люби труд — труд делает человека сильным, мудрым. Люби правду — правда приближает нас к цели. Люби свой народ, всегда будь с людьми, пусть станут они твоей заботой и опорой.
Наши сердца, как огонь костра: трепещут на ветру… Подул холодный ветер и погасил еще один костер. Как же надо беречь людские сердца от холодных ветров!
На каждый чих не наздравствуешься.
Народ, выбирая лучших людей в руководители не только оказывает им уважение и доверие, он делает их своими слугами. А служить народу — это значит всем интересоваться, все делать, чтобы людям жилось краше и лучше! Только так можно оправдать доверие народа.
Самое страшное в жизни — остаться одному…
Снег, заваливший дом соседа, это снег и на моей крыше.
Шараф Рашидов убедительно передает талант, дружелюбие узбекского народа, связанного узами нерасторжимой дружбы с другими народами СССР.
В стихотворении "Дорогой хлопкороб" Рашидов рассказывает о важном вкладе хлопкоробов Узбекистана в общую победу над фашизмом:
Дорогой мой хлопкороб, друг верный,
Ваши будни на пределе сил.
Ваш энтузиазм, порыв душевный
Гибель для фашизма возвестил.
В 1956 году вышла романтическая повесть Шарафа Рашидова "Кашмирская песня" о борьбе индийского народа за освобождение.
"Таинственное и великое свойство жизни — пробуждаться после застоев и потрясений, продлеваться семенами и корнями, вечно обновляться в поиске и дерзании. Нелегок этот путь, полон опасностей и напастей, но там, где рос один колос, встанут два, и там, где был куст, встанет дерево, опуская корни в прохладные глубины и устремляясь вершиной в жаркие небеса", — пишет автор повести.
Во многих строках Шарафа Рашидова явственно слышен голос самого автора, который дает оценку людям, событиям, явлениям. Его произведения объединяют идеи единства народа, уважения к ближнему, трудолюбия и стремления к светлому будущему.