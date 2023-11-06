https://uz.sputniknews.ru/20231106/multfilm-xodja-nasreddin-bikmambetov-40724035.html
Мультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов
Мультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов
Известный российский режиссер рассказал о том, как идет работа над созданием мультфильма про знаменитого фольклорного персонажа
2023-11-06T14:22+0500
2023-11-06T14:22+0500
2023-11-06T14:22+0500
узбекистан
мультфильм
"насреддин афанди"
россия
режиссер
проект
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Самарканде проходит международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В нем участвует известный российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов, который рассказал о новом подходе в производстве мультфильмов, сообщает Sputnik Узбекистан.Идею создания мультипликационного фильма про Ходжу Насреддина режиссер вынашивал много лет.По словам режиссера, актеру достаточно четырех месяцев интенсивного обучения. Для этого разработали программу переподготовки актеров в аниматоры. Однако, как признается Бекмамбетов, не все поняли такой подход. Между тем, по словам режиссера, идею поддержало Агентство кинематографии Узбекистана. Затем в Ташкенте был подписан меморандум о сотрудничестве по проекту между Узбекистаном, Казахстаном и Татарстаном.Сегодня над созданием мультфильма уже работают 15 аниматоров в Ташкенте, такую же студию открыли в Альметьевске (Татарстан). Кроме того, практика началась у выпускников студии в Анкаре.В фольклоре всех этих стран известного персонажа называют по-разному: Наср аль-Дин, Насреддин Хока, Кожа Насыр, Мулла Насреддин, Джуха.По словам режиссера, зрители смогут увидеть мультфильм уже в следующем году.
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мультфильм ходжа насреддин аниматоры фольклор персонаж
мультфильм ходжа насреддин аниматоры фольклор персонаж
Мультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов
Известный российский режиссер рассказал о том, как идет работа над созданием мультфильма про знаменитого фольклорного персонажа.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
В Самарканде проходит международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В нем участвует известный российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов, который рассказал о новом подходе в производстве мультфильмов, сообщает Sputnik Узбекистан
.
Идею создания мультипликационного фильма про Ходжу Насреддина режиссер вынашивал много лет.
"Сначала я поставил спектакль в Казани, потом в Москве — в Театре наций, затем написал сценарий мультфильма. Но выяснилось, что в сфере мультипликации есть большая проблема — нет исполнителей, аниматоров, которые оживляют персонажей. Мы поняли, что была совершена большая ошибка в кинематографии, потому что аниматоров готовили из художников. Считалось, что аниматоры должны уметь рисовать, поскольку и мультфильмы раньше были рисованные. Но сегодня анимация компьютерная, поэтому аниматорами стали программисты. У меня же появилась идея, что аниматорами должны быть актеры, потому что они умеют создавать образы, знают систему Станиславского. И им просто нужно освоить одну компьютерную программу", — рассказал Бекмамбетов.
По словам режиссера, актеру достаточно четырех месяцев интенсивного обучения. Для этого разработали программу переподготовки актеров в аниматоры. Однако, как признается Бекмамбетов, не все поняли такой подход. Между тем, по словам режиссера, идею поддержало Агентство кинематографии Узбекистана. Затем в Ташкенте был подписан меморандум о сотрудничестве по проекту между Узбекистаном, Казахстаном и Татарстаном.
"Так в Ташкенте открылась первая школа анимации. Обучение там продолжается год — 4 месяца теории и 8 месяцев практики. Потом выпускники работают у нас в проекте, где продолжают обучаться, но уже в процессе работы. И когда я решил делать мультфильм про Ходжу Насреддина, то лучше узбекских актеров, выросших на этом персонаже, сложно было себе представить", — говорит режиссер.
Сегодня над созданием мультфильма уже работают 15 аниматоров в Ташкенте, такую же студию открыли в Альметьевске (Татарстан). Кроме того, практика началась у выпускников студии в Анкаре.
"У нас в планах сделать так, чтобы мультфильм про Ходжу Насреддина создали аниматоры из всех тех стран, где он является национальным достоянием. Как выяснилось, это не только Узбекистан, а также, например, Азербайджан, Казахстан, арабские страны и даже Китай", — уточнил режиссер.
В фольклоре всех этих стран известного персонажа называют по-разному: Наср аль-Дин, Насреддин Хока, Кожа Насыр, Мулла Насреддин, Джуха.
По словам режиссера, зрители смогут увидеть мультфильм уже в следующем году.