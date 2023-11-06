https://uz.sputniknews.ru/20231106/multfilm-xodja-nasreddin-bikmambetov-40724035.html

Мультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов

Мультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов

Известный российский режиссер рассказал о том, как идет работа над созданием мультфильма про знаменитого фольклорного персонажа

2023-11-06T14:22+0500

2023-11-06T14:22+0500

2023-11-06T14:22+0500

узбекистан

мультфильм

"насреддин афанди"

россия

режиссер

проект

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Самарканде проходит международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В нем участвует известный российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов, который рассказал о новом подходе в производстве мультфильмов, сообщает Sputnik Узбекистан.Идею создания мультипликационного фильма про Ходжу Насреддина режиссер вынашивал много лет.По словам режиссера, актеру достаточно четырех месяцев интенсивного обучения. Для этого разработали программу переподготовки актеров в аниматоры. Однако, как признается Бекмамбетов, не все поняли такой подход. Между тем, по словам режиссера, идею поддержало Агентство кинематографии Узбекистана. Затем в Ташкенте был подписан меморандум о сотрудничестве по проекту между Узбекистаном, Казахстаном и Татарстаном.Сегодня над созданием мультфильма уже работают 15 аниматоров в Ташкенте, такую же студию открыли в Альметьевске (Татарстан). Кроме того, практика началась у выпускников студии в Анкаре.В фольклоре всех этих стран известного персонажа называют по-разному: Наср аль-Дин, Насреддин Хока, Кожа Насыр, Мулла Насреддин, Джуха.По словам режиссера, зрители смогут увидеть мультфильм уже в следующем году.

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