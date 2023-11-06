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https://uz.sputniknews.ru/20231106/pogoda-uzbekistan-7-noyabr-2023-40725572.html
Где возможны грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 7 ноября
Где возможны грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 7 ноября
По прогнозам синоптиков, вторник в большинстве регионов республики будет сухим и теплым.
2023-11-06T13:58+0500
2023-11-06T13:58+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
общество
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Местами дожди, а также грозы прогнозируют в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах страны.Ветер восточный, 7-12 м/с.Температура воздуха:
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узбекистан погода 7 ноября
узбекистан погода 7 ноября

Где возможны грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 7 ноября

13:58 06.11.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловЯркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду.
Яркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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По прогнозам синоптиков, вторник в большинстве регионов республики будет сухим и теплым.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Местами дожди, а также грозы прогнозируют в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах страны.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8 градусов тепла, днем 17-22 градуса выше нуля;
Бухарская, Навоийская области: ночью +7-12, днем 19-24 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +5-10, днем 19-24 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +3-8, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью +2-7, днем 13-18 градусов тепла.
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