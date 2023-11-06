https://uz.sputniknews.ru/20231106/pogoda-uzbekistan-7-noyabr-2023-40725572.html

Где возможны грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 7 ноября

Где возможны грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 7 ноября

По прогнозам синоптиков, вторник в большинстве регионов республики будет сухим и теплым.

2023-11-06T13:58+0500

2023-11-06T13:58+0500

2023-11-06T13:58+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

общество

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Местами дожди, а также грозы прогнозируют в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах страны.Ветер восточный, 7-12 м/с.Температура воздуха:

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узбекистан погода 7 ноября