Где возможны грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 7 ноября
© Sputnik/Зафар ХалиловЯркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду.
© Sputnik/Зафар Халилов
По прогнозам синоптиков, вторник в большинстве регионов республики будет сухим и теплым.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Местами дожди, а также грозы прогнозируют в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах страны.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8 градусов тепла, днем 17-22 градуса выше нуля;
Бухарская, Навоийская области: ночью +7-12, днем 19-24 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +5-10, днем 19-24 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +3-8, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью +2-7, днем 13-18 градусов тепла.