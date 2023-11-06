https://uz.sputniknews.ru/20231106/samarkand-novuaya-svetovaya-videoinstalliyatsya-40723386.html

В Самарканде появится новая световая видеоинсталляция — подробности

В Самарканде появится новая световая видеоинсталляция — подробности

Российские дизайнеры предложили в призме световой видеоинсталляции заново открыть для себя архитектурный комплекс Регистан

2023-11-06T13:00+0500

2023-11-06T13:00+0500

2023-11-06T13:00+0500

узбекистан

самарканд

регистан

проект

россия

дизайнеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/06/40723207_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_7c8b426d8ccb204eb345c90cca3d16cd.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В рамках VII Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, российские дизайнеры представили новые иллюзионные проекты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Сооснователь и креативный продюсер российской студии дизайна и мультимедиа "Сила света" Александр Ус выступил с идеей организовать на трех объектах площади Регистан световую видеоинсталляцию.

узбекистан

самарканд

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд регистан новая световая видеоинсталляция российские дизайнеры иллюзионные проекты