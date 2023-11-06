https://uz.sputniknews.ru/20231106/samarkand-novuaya-svetovaya-videoinstalliyatsya-40723386.html
В Самарканде появится новая световая видеоинсталляция — подробности
В Самарканде появится новая световая видеоинсталляция — подробности
Российские дизайнеры предложили в призме световой видеоинсталляции заново открыть для себя архитектурный комплекс Регистан
2023-11-06T13:00+0500
2023-11-06T13:00+0500
2023-11-06T13:00+0500
узбекистан
самарканд
регистан
проект
россия
дизайнеры
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В рамках VII Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, российские дизайнеры представили новые иллюзионные проекты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Сооснователь и креативный продюсер российской студии дизайна и мультимедиа "Сила света" Александр Ус выступил с идеей организовать на трех объектах площади Регистан световую видеоинсталляцию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд регистан новая световая видеоинсталляция российские дизайнеры иллюзионные проекты
самарканд регистан новая световая видеоинсталляция российские дизайнеры иллюзионные проекты
В Самарканде появится новая световая видеоинсталляция — подробности
Российские дизайнеры предложили через призму световой видеоинсталляции заново открыть для себя архитектурный комплекс Регистан.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
В рамках VII Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, российские дизайнеры представили новые иллюзионные проекты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Сооснователь и креативный продюсер российской студии дизайна и мультимедиа "Сила света" Александр Ус выступил с идеей организовать на трех объектах площади Регистан световую видеоинсталляцию.
"Мы хотим сделать три истории, которые потом объединим. Художественный свет, который мы используем, позволяет подчеркнуть детали архитектуры", — рассказал Александр Ус.