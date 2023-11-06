https://uz.sputniknews.ru/20231106/tashkent-svet-otklyucheniye-6-noyabr-2023-40719289.html

В Ташкенте временно приостановили подачу электроэнергии — локации

В Ташкенте временно приостановили подачу электроэнергии — локации

Отключения вызваны мерами принятыми для основательной подготовки к осенне-зимнему сезону

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отключение света

свет

график отключения электричества

махалля

район

общество

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Сегодня в ряде районов Ташкента временно приостановили подачу электроэнергии, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам: В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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