https://uz.sputniknews.ru/20231106/tashkent-svet-otklyucheniye-6-noyabr-2023-40719289.html
В Ташкенте временно приостановили подачу электроэнергии — локации
В Ташкенте временно приостановили подачу электроэнергии — локации
Отключения вызваны мерами принятыми для основательной подготовки к осенне-зимнему сезону
2023-11-06T10:40+0500
2023-11-06T10:40+0500
2023-11-06T11:01+0500
ташкент
худудгазтаъминот
отключение света
свет
график отключения электричества
махалля
район
общество
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Сегодня в ряде районов Ташкента временно приостановили подачу электроэнергии, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам: В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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ташкент региональные электрические сети отключение света подача электроэнергия осенне-зимний сезон
ташкент региональные электрические сети отключение света подача электроэнергия осенне-зимний сезон
В Ташкенте временно приостановили подачу электроэнергии — локации
10:40 06.11.2023 (обновлено: 11:01 06.11.2023)
Отключения света в трех районах столицы Узбекистана проводят в целях подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Сегодня в ряде районов Ташкента временно приостановили подачу электроэнергии, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
“Целью отключения является организация качественной и стабильной поставки электроэнергии потребителям, предотвращения аварийных ситуаций в электросетях, а также основательной подготовки к осенне-зимнему сезону", — говорится в сообщении.
Подачу электроэнергии временно приостановили по следующим адресам:
Яшнабадский район: с 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Товкантепа";
Бектемирский район: с 14.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли"Гулбог";
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 16.00 — на некоторых улицах махаллей "Х. Абдуллаева" и "Сарбон".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.