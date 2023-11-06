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https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzbekistan-axsikent-zaversheny-raskopki-40715983.html
В Узбекистане завершены раскопки в Ахсикенте — что обнаружили
В Узбекистане завершены раскопки в Ахсикенте — что обнаружили
С августа по сентябрь этого года для музея под открытым небом была вырыта траншея для фундамента
2023-11-06T09:45+0500
2023-11-06T09:45+0500
узбекистан
археологические раскопки
музей
культура
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Наманганской области, археологи во главе с профессором Абдулхамидом Анорбоевым завершили раскопки фундамента первого музейного объекта под открытым небом в Ахсикенте, сообщили в Агентстве культурного наследия Узбекистана. С августа по сентябрь этого года для музея под открытым небом археологи вырыли траншею для фундамента шириной 2,1, глубиной 1,5 и длиной 40 метров. Ее направление с юга на север начиналось с высоты 23,5 метра. По этому периметру находится оборонительная стена IX-XIII веков, другая часть которой была обнаружена на раскопках в XIX веке.Античные и средневековые оборонительные стены XIX века были построены на естественном холме и на некоторое время утратили свое значение. Лишь в первой четверти XIII века над ним была возведена менее прочная оборонительная стена. В октябре прошлого года были раскрыты подземный водный путь и оборонительные стены от второго городища до западного рабада, а также фактические размеры и стиль кладки сырцового кирпича, использованного для него.
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узбекистан ахсикент завершены раскопки первого музея под открытым небом археологические раскопки музей
узбекистан ахсикент завершены раскопки первого музея под открытым небом археологические раскопки музей

В Узбекистане завершены раскопки в Ахсикенте — что обнаружили

09:45 06.11.2023
© Агентства культурного наследияВ Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2023
© Агентства культурного наследия
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С августа по сентябрь этого года велись раскопки в Ахсикенте — первом музейном археологическом объекте под открытым небом.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Наманганской области, археологи во главе с профессором Абдулхамидом Анорбоевым завершили раскопки фундамента первого музейного объекта под открытым небом в Ахсикенте, сообщили в Агентстве культурного наследия Узбекистана.
© Агентства культурного наследияВ Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2023
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
© Агентства культурного наследия
С августа по сентябрь этого года для музея под открытым небом археологи вырыли траншею для фундамента шириной 2,1, глубиной 1,5 и длиной 40 метров. Ее направление с юга на север начиналось с высоты 23,5 метра. По этому периметру находится оборонительная стена IX-XIII веков, другая часть которой была обнаружена на раскопках в XIX веке.

"В ходе этих исследований была вскрыта и изучена часть стены высотой 1,2 метра. Расстояние между соломенной стеной предыдущего периода под ней составляло 0,8 метра. Этот интервал состоит из менее плотного слоя. Слой состоит в основном из отходов, зернистого грунта, в меньшем количестве обломков обожженного и сырого кирпича и грунта. В слое обнаружена керамика конца XII – начала XIII веков", — говорит археолог Шукрулло Насриддинов.

© Агентства культурного наследияВ Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2023
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
© Агентства культурного наследия
Античные и средневековые оборонительные стены XIX века были построены на естественном холме и на некоторое время утратили свое значение. Лишь в первой четверти XIII века над ним была возведена менее прочная оборонительная стена.
© Агентства культурного наследияВ Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2023
В Ахсикенте завершены раскопки первого музея под открытым небом
© Агентства культурного наследия
В октябре прошлого года были раскрыты подземный водный путь и оборонительные стены от второго городища до западного рабада, а также фактические размеры и стиль кладки сырцового кирпича, использованного для него.
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