https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzbekistan-axsikent-zaversheny-raskopki-40715983.html

В Узбекистане завершены раскопки в Ахсикенте — что обнаружили

В Узбекистане завершены раскопки в Ахсикенте — что обнаружили

С августа по сентябрь этого года для музея под открытым небом была вырыта траншея для фундамента

2023-11-06T09:45+0500

2023-11-06T09:45+0500

2023-11-06T09:45+0500

узбекистан

археологические раскопки

музей

культура

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Наманганской области, археологи во главе с профессором Абдулхамидом Анорбоевым завершили раскопки фундамента первого музейного объекта под открытым небом в Ахсикенте, сообщили в Агентстве культурного наследия Узбекистана. С августа по сентябрь этого года для музея под открытым небом археологи вырыли траншею для фундамента шириной 2,1, глубиной 1,5 и длиной 40 метров. Ее направление с юга на север начиналось с высоты 23,5 метра. По этому периметру находится оборонительная стена IX-XIII веков, другая часть которой была обнаружена на раскопках в XIX веке.Античные и средневековые оборонительные стены XIX века были построены на естественном холме и на некоторое время утратили свое значение. Лишь в первой четверти XIII века над ним была возведена менее прочная оборонительная стена. В октябре прошлого года были раскрыты подземный водный путь и оборонительные стены от второго городища до западного рабада, а также фактические размеры и стиль кладки сырцового кирпича, использованного для него.

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узбекистан ахсикент завершены раскопки первого музея под открытым небом археологические раскопки музей