https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzbekistan-start-nedelya-jenskogo-predprinimatelstva-40732417.html
В Узбекистане стартовала Неделя женского предпринимательства — что в программе
В Узбекистане стартовала Неделя женского предпринимательства — что в программе
Начиная с 2016 года Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" в рамках Недели женского предпринимательства проводит масштабные мероприятия
2023-11-06T20:03+0500
2023-11-06T20:03+0500
2023-11-06T20:03+0500
узбекистан
женщины
предприниматели
бизнес
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте 6-10 ноября проходит Неделя женского предпринимательства, сообщила Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" (“Женщина-предприниматель”).Представители Ассоциации в ходе пресс-конференции рассказали о мероприятиях запланированных в рамках нынешней Недели.По словам организаторов форума, он пройдет в онлайн и оффлайн форматах и охватит более 300 участниц из всех регионов страны.Тема этого года: "Женское предпринимательство — финансовая независимость и участие женщин в экономике". В числе запланированных мероприятий — семинары, встречи за круглым столом и конференции с участием руководителей производственных предприятий, международных экспертов и партнеров.
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узбекистан неделя женского предпринимательства ташкент тадбиркор аёл женщина-предприниматель
узбекистан неделя женского предпринимательства ташкент тадбиркор аёл женщина-предприниматель
В Узбекистане стартовала Неделя женского предпринимательства — что в программе
Начиная с 2016 года Ассоциация деловых женщин Узбекистана “Тадбиркор аёл” организует Неделю женского предпринимательства, в рамках которой проводит масштабные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
В Ташкенте 6-10 ноября проходит Неделя женского предпринимательства, сообщила
Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" (“Женщина-предприниматель”).
“В 144 странах мира ежегодно широко отмечается Всемирный день женского предпринимательства. В его рамках Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл", начиная с 2016 года, проводит масштабные мероприятия с участием женщин-предпринимателей и широкой общественности, — рассказала координатор проектов, член Кенгаша Ассоциации Шахноза Юсупова.
Представители Ассоциации в ходе пресс-конференции рассказали о мероприятиях запланированных в рамках нынешней Недели.
По словам организаторов форума, он пройдет в онлайн и оффлайн форматах и охватит более 300 участниц из всех регионов страны.
Тема этого года: "Женское предпринимательство — финансовая независимость и участие женщин в экономике". В числе запланированных мероприятий — семинары, встречи за круглым столом и конференции с участием руководителей производственных предприятий, международных экспертов и партнеров.