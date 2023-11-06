https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzbekistan-start-nedelya-jenskogo-predprinimatelstva-40732417.html

В Узбекистане стартовала Неделя женского предпринимательства — что в программе

В Узбекистане стартовала Неделя женского предпринимательства — что в программе

Начиная с 2016 года Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" в рамках Недели женского предпринимательства проводит масштабные мероприятия

2023-11-06T20:03+0500

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2023-11-06T20:03+0500

узбекистан

женщины

предприниматели

бизнес

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте 6-10 ноября проходит Неделя женского предпринимательства, сообщила Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" (“Женщина-предприниматель”).Представители Ассоциации в ходе пресс-конференции рассказали о мероприятиях запланированных в рамках нынешней Недели.По словам организаторов форума, он пройдет в онлайн и оффлайн форматах и охватит более 300 участниц из всех регионов страны.Тема этого года: "Женское предпринимательство — финансовая независимость и участие женщин в экономике". В числе запланированных мероприятий — семинары, встречи за круглым столом и конференции с участием руководителей производственных предприятий, международных экспертов и партнеров.

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