https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzgidromet-ekstrennoe-soobschenie-40727397.html

Узгидромет опубликовал экстренное сообщение — подробности

Узгидромет опубликовал экстренное сообщение — подробности

В девяти регионах Узбекистана ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления

2023-11-06T15:38+0500

2023-11-06T15:38+0500

2023-11-06T15:38+0500

узбекистан

узгидромет

сель

объявление

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Практически во всех регионах Узбекистана 8−9 ноября пройдут сильные дожди, говорится в экстренном сообщении синоптиков. В связи с этим, жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.Сильные дожди, сели и паводки прогнозируют:

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