Узгидромет опубликовал экстренное сообщение — подробности
© Фото / Улан МаккамбаевСелевой поток
© Фото / Улан Маккамбаев
В девяти регионах Узбекистана в течение двух дней ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Практически во всех регионах Узбекистана 8−9 ноября пройдут сильные дожди, говорится в экстренном сообщении синоптиков.
В связи с этим, жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
Сильные дожди, сели и паводки прогнозируют:
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, города Ангрен и Алмалык;
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.