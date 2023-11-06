Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzgidromet-ekstrennoe-soobschenie-40727397.html
Узгидромет опубликовал экстренное сообщение — подробности
Узгидромет опубликовал экстренное сообщение — подробности
В девяти регионах Узбекистана ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления
2023-11-06T15:38+0500
2023-11-06T15:38+0500
узбекистан
узгидромет
сель
объявление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/322/80/3228042_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_b9788c7ff1679fec66bd4dd696a11478.jpg
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Практически во всех регионах Узбекистана 8−9 ноября пройдут сильные дожди, говорится в экстренном сообщении синоптиков. В связи с этим, жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.Сильные дожди, сели и паводки прогнозируют:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/322/80/3228042_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_0df8546342b090391201aaabd3938489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узгидромет экстренное сообщение девять регионов узбекистана сильные дожди предгорные и горные районы селе-паводковые явления
узгидромет экстренное сообщение девять регионов узбекистана сильные дожди предгорные и горные районы селе-паводковые явления

Узгидромет опубликовал экстренное сообщение — подробности

15:38 06.11.2023
© Фото / Улан МаккамбаевСелевой поток
Селевой поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2023
© Фото / Улан Маккамбаев
Подписаться на
НовостиTelegram
В девяти регионах Узбекистана в течение двух дней ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Практически во всех регионах Узбекистана 8−9 ноября пройдут сильные дожди, говорится в экстренном сообщении синоптиков.
В связи с этим, жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
Сильные дожди, сели и паводки прогнозируют:
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, города Ангрен и Алмалык;
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0