https://uz.sputniknews.ru/20231106/xiva-aktsiya-popolneniye-muzeynoy-kollektsii-40726990.html

Общенародная акция пополнила музейную коллекцию в Хиве

Общенародная акция пополнила музейную коллекцию в Хиве

В рамках акции Мой вклад в национальное наследие в государственный музей-заповедник Ичан Кала поступило более двухсот предметов исторического значения

2023-11-06T16:02+0500

2023-11-06T16:02+0500

2023-11-06T16:13+0500

узбекистан

культура

музей

хива

ичан-кала

новая коллекция

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В рамках стартовавшей в июле прошлого года общенародной акции "Мой вклад в национальное наследие", только за истекший период 2023 года в фонд Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала" поступило 214 музейных предметов, сообщает пресс-служба агентства культурного наследия Узбекистана.На территории дворца музея-заповедника Таш-Ховли провели серию выставок на такие темы, как "Фарфоровая посуда, используемая в ханском дворце" и "Национальные костюмы".В агентстве выразили благодарность соотечественникам, которые принимают участие в данной акции и вносят вклад в пополнение музейных коллекций страны.Акцию "Мой вклад в национальное наследие" провели в соответствии с постановлением президента "О мерах по развитию сферы услуг в музеях".

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