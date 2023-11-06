https://uz.sputniknews.ru/20231106/xiva-aktsiya-popolneniye-muzeynoy-kollektsii-40726990.html
Общенародная акция пополнила музейную коллекцию в Хиве
Общенародная акция пополнила музейную коллекцию в Хиве
В рамках акции Мой вклад в национальное наследие в государственный музей-заповедник Ичан Кала поступило более двухсот предметов исторического значения
2023-11-06T16:02+0500
2023-11-06T16:02+0500
2023-11-06T16:13+0500
узбекистан
культура
музей
хива
ичан-кала
новая коллекция
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В рамках стартовавшей в июле прошлого года общенародной акции "Мой вклад в национальное наследие", только за истекший период 2023 года в фонд Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала" поступило 214 музейных предметов, сообщает пресс-служба агентства культурного наследия Узбекистана.На территории дворца музея-заповедника Таш-Ховли провели серию выставок на такие темы, как "Фарфоровая посуда, используемая в ханском дворце" и "Национальные костюмы".В агентстве выразили благодарность соотечественникам, которые принимают участие в данной акции и вносят вклад в пополнение музейных коллекций страны.Акцию "Мой вклад в национальное наследие" провели в соответствии с постановлением президента "О мерах по развитию сферы услуг в музеях".
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хива культура музей ичан-кала коллекция мой вклад в национальное наследие
хива культура музей ичан-кала коллекция мой вклад в национальное наследие
Общенародная акция пополнила музейную коллекцию в Хиве
16:02 06.11.2023 (обновлено: 16:13 06.11.2023)
В рамках акции "Мой вклад в национальное наследие" в государственный музей-заповедник Ичан-Кала поступило более двухсот предметов исторического значения.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik
. В рамках стартовавшей в июле прошлого года общенародной акции "Мой вклад в национальное наследие", только за истекший период 2023 года в фонд Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала" поступило 214 музейных предметов, сообщает
пресс-служба агентства культурного наследия Узбекистана.
"Из 214 музейных предметов, принятых в фонд музея-заповедника, 166 выкуплены/приобретены за счет внебюджетных средств музея-заповедника. Остальные 48 были переданы гражданами безвозмездно", — говорится в сообщении.
На территории дворца музея-заповедника Таш-Ховли провели серию выставок на такие темы, как "Фарфоровая посуда, используемая в ханском дворце" и "Национальные костюмы".
В агентстве выразили благодарность соотечественникам, которые принимают участие в данной акции и вносят вклад в пополнение музейных коллекций страны.
Акцию "Мой вклад в национальное наследие" провели в соответствии с постановлением президента "О мерах по развитию сферы услуг в музеях".