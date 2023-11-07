https://uz.sputniknews.ru/20231107/100-zakazchikov-resheniy-bercut-samostoyatelno-kastomiziruyut-svoi-biznes-protsessy-40764422.html

100% заказчиков решений Bercut самостоятельно кастомизируют свои бизнес-процессы

100% заказчиков решений Bercut самостоятельно кастомизируют свои бизнес-процессы

Суть подхода Bercut заключается в том, чтобы предоставить операторам технологическую базу для реализации выигрышной рыночной стратегии, отвечающей главным мировым трендам: диверсификации доходов и конвергентности услуг.

2023-11-07T16:46+0500

2023-11-07T16:46+0500

2023-11-07T16:55+0500

бизнес

телекоммуникации

узбекистан

it-технологии

россия

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Согласно данным Gartner, в 2023 году диверсификация бизнеса является одним из ключевых элементов стратегии быстрорастущих компаний. Они экспериментируют с бизнес-идеями и бизнес-моделями, используют опыт других отраслей и фокусируются на цифровых технологиях. Телеком-операторы Узбекистана сегодня разворачиваются в сторону аналогичной стратегии, трансформируясь из простого источника трафика, минут, гигабайтов и SMS, в единое окно доступа абонентов к разнообразному набору сервисов.Выйти за пределы привычных областей деятельности операторы могут за счет привлечения партнеров и создания конвергентных тарифов — пакетов услуг, включающих сразу несколько опций: мобильную связь, высокоскоростной кабельный интернет, ТВ, облачные хранилища, кинотеатр и прочие. Абонентам удобны такие тарифы за счет возможности оплачивать все услуги в рамках единой подписки. Вступая на этот путь, оператор обязан позаботиться о создании технологической базы, которая позволит настраивать гибкие предложения для клиентов и максимально быстро выводить их на рынок.Bercut, разработчик ПО для телекоммуникационного бизнеса, предлагает операторам Узбекистана комплекс ИТ-решений со встроенными точками кастомизации на каждом этапе выполнения их собственных бизнес-процессов. Помимо экономической обоснованности такого подхода, операторы получают возможность ускорять time-to-market, а также унифицировать тарифные планы всей линейки, то есть создавать персональные предложения и предоставлять абоненту инструменты для самостоятельного выбора только нужных ему сервисов в рамках ограниченного количества активных тарифных планов.На основе биллинговой системы IN@Voice от Bercut можно развернуть функциональность конвергентного тариф-конструктора. Флагманское BSS-решение вендора предназначено для монетизации бизнеса и развития цифровых экосистем, имеет модульную архитектуру, легко и быстро интегрируется в ИТ-ландшафт операторов связи и может устанавливаться дистанционно. Решение позволяет без привлечения штатных технических специалистов или команды вендора на месте собирать персональные тарифные предложения, например, под конкретную рекламную кампанию, воспользовавшись функциональностью "конструктор продуктовых предложений" для маркетологов.Механизм работы конвергентного тариф-конструктора прост. Оператор имеет в доступе определенное число услуг – собственных и партнерских. На их базе он может создавать неограниченное количество сборок, в каждой из которых менять стоимость, набор услуг и период их действия. Чтобы операторы могли гибко управлять своими продуктовыми предложениями, разработчики сделали исходный конвергентный тарифный план, а также предусмотрели интеграцию с внешними и внутренними бизнес-системами.С помощью функциональности IN@Voice от Bercut, напимер, можно приурочить рекламную акцию к молодежному спортивному мероприятию — льготное использование интернета со скидкой. В этом случае пользователю решения достаточно в понятном интерфейсе сделать новую сборку услуг с ограниченным сроком действия, по окончании которого абонент автоматически вернется к исходному тарифному предложению.Даниил Федотов, Lead Product Manager Bercut:Материал опубликован на коммерческих условиях.

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