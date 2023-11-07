https://uz.sputniknews.ru/20231107/40759047.html

Об общем видении в ЕАЭС рассказал вице-премьер РФ

Об общем видении в ЕАЭС рассказал вице-премьер РФ

Алексей Оверчук выступил на Веронском евразийском экономическом форуме в Узбекистане.

2023-11-07T15:33+0500

2023-11-07T15:33+0500

2023-11-07T15:33+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

евразия

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40759229_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6cf7f0add35c3f1f0fd1cf76fe117422.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) складывается общее видение развития Северной Евразии, где страны уважают друг друга, а решения принимаются на основе консенсуса. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.В своем выступлении на Веронском евразийском экономическом форуме в Узбекистане он отметил, что вместе с российской экономикой растут и экономики государств, сохраняющих союзные отношения с РФ.Напомним, XVI Веронский евразийский экономический форум прошел в Самарканде на прошлой неделе. Форум направлен на создание условий для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.Для справки: Веронский евразийский экономический форум с 2007 года проходил в Италии. В 2022 году страной проведения мероприятия был Азербайджан.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс россия оверчук