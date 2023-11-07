https://uz.sputniknews.ru/20231107/40759047.html
Об общем видении в ЕАЭС рассказал вице-премьер РФ
Об общем видении в ЕАЭС рассказал вице-премьер РФ
Алексей Оверчук выступил на Веронском евразийском экономическом форуме в Узбекистане.
2023-11-07T15:33+0500
2023-11-07T15:33+0500
2023-11-07T15:33+0500
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) складывается общее видение развития Северной Евразии, где страны уважают друг друга, а решения принимаются на основе консенсуса. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.В своем выступлении на Веронском евразийском экономическом форуме в Узбекистане он отметил, что вместе с российской экономикой растут и экономики государств, сохраняющих союзные отношения с РФ.Напомним, XVI Веронский евразийский экономический форум прошел в Самарканде на прошлой неделе. Форум направлен на создание условий для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.Для справки: Веронский евразийский экономический форум с 2007 года проходил в Италии. В 2022 году страной проведения мероприятия был Азербайджан.
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еаэс россия оверчук
Об общем видении в ЕАЭС рассказал вице-премьер РФ
Алексей Оверчук выступил на Веронском евразийском экономическом форуме в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) складывается общее видение развития Северной Евразии, где страны уважают друг друга, а решения принимаются на основе консенсуса. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Мы сегодня вместе со странами ЕАЭС обеспечиваем продовольственную и энергетическую безопасность, стимулируем развитие технологий, развиваем безбарьерные рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Девяносто процентов торговли товарами ведем в национальных валютах. Мы обеспечены всеми необходимыми природными ресурсами для дальнейшего развития", — подчеркнул Оверчук.
В своем выступлении на Веронском евразийском экономическом форуме в Узбекистане он отметил, что вместе с российской экономикой растут и экономики государств, сохраняющих союзные отношения с РФ.
Напомним, XVI Веронский евразийский экономический форум прошел в Самарканде на прошлой неделе. Форум направлен на создание условий для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.
Для справки: Веронский евразийский экономический форум с 2007 года проходил в Италии. В 2022 году страной проведения мероприятия был Азербайджан.