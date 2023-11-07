https://uz.sputniknews.ru/20231107/agmk-patent-nanotexnologii-40762257.html

Горнодобывающая компания Узбекистана получила патент в сфере нанотехнологий

Горнодобывающая компания Узбекистана получила патент в сфере нанотехнологий

На сегодняшний день этот метод применяют при производстве твердых сплавов в структурном подразделении Алмалыкского горно-металлургического комбината в Чирчике.

2023-11-07T15:35+0500

2023-11-07T15:35+0500

2023-11-07T15:35+0500

узбекистан

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

патент

изобретение

нанотехнологии

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ученые и специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината стали обладателями патента на изобретение – разработку метода получения вольфрамового нанопорошка для добавления в твердые сплавы, сообщает пресс-служба АГМК.Этот метод применяют в порошковой металлургии и при получении нанопорошков. Использование данной технологии позволяет повысить прочность сплавов на 16%.Прочность в твердых сплавах является критическим параметром. Новая технология позволяет предотвратить разрушение сплава под нагрузкой (давлением). Нанопорошки используют, чтобы активизировать процесс рекристаллизации твердых сплавов, в ходе которого формируется их структура. На сегодняшний день метод, патент на который получил АГМК, применяют при производстве твердых сплавов в структурном подразделении комбината в Чирчике.

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агмк патент нанотехнологии метод производство твердые сплавы