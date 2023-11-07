https://uz.sputniknews.ru/20231107/agmk-patent-nanotexnologii-40762257.html
Горнодобывающая компания Узбекистана получила патент в сфере нанотехнологий
Горнодобывающая компания Узбекистана получила патент в сфере нанотехнологий
На сегодняшний день этот метод применяют при производстве твердых сплавов в структурном подразделении Алмалыкского горно-металлургического комбината в Чирчике.
2023-11-07T15:35+0500
2023-11-07T15:35+0500
2023-11-07T15:35+0500
узбекистан
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
патент
изобретение
нанотехнологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40745431_216:445:1127:958_1920x0_80_0_0_c6571aaefbbbda36f0b6694f27c23fe2.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ученые и специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината стали обладателями патента на изобретение – разработку метода получения вольфрамового нанопорошка для добавления в твердые сплавы, сообщает пресс-служба АГМК.Этот метод применяют в порошковой металлургии и при получении нанопорошков. Использование данной технологии позволяет повысить прочность сплавов на 16%.Прочность в твердых сплавах является критическим параметром. Новая технология позволяет предотвратить разрушение сплава под нагрузкой (давлением). Нанопорошки используют, чтобы активизировать процесс рекристаллизации твердых сплавов, в ходе которого формируется их структура. На сегодняшний день метод, патент на который получил АГМК, применяют при производстве твердых сплавов в структурном подразделении комбината в Чирчике.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40745431_217:389:1117:1064_1920x0_80_0_0_e722b61e96a0b6faf7bc8e2a3340e820.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агмк патент нанотехнологии метод производство твердые сплавы
агмк патент нанотехнологии метод производство твердые сплавы
Горнодобывающая компания Узбекистана получила патент в сфере нанотехнологий
На сегодняшний день этот метод применяют при производстве твердых сплавов в структурном подразделении Алмалыкского горно-металлургического комбината в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ученые и специалисты Алмалыкского горно-металлургического комбината стали обладателями патента на изобретение – разработку метода получения вольфрамового нанопорошка для добавления в твердые сплавы, сообщает пресс-служба АГМК.
Этот метод применяют в порошковой металлургии и при получении нанопорошков. Использование данной технологии позволяет повысить прочность сплавов на 16%.
Прочность в твердых сплавах является критическим параметром. Новая технология позволяет предотвратить разрушение сплава под нагрузкой (давлением). Нанопорошки используют, чтобы активизировать процесс рекристаллизации твердых сплавов, в ходе которого формируется их структура.
На сегодняшний день метод, патент на который получил АГМК, применяют при производстве твердых сплавов в структурном подразделении комбината в Чирчике.