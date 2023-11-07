https://uz.sputniknews.ru/20231107/dlya-chego-rossii-voenno-morskaya-baza-v-livii--40778045.html

Для чего России военно-морская база в Ливии

Для чего России военно-морская база в Ливии

Россия сегодня завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

2023-11-07T21:03+0500

2023-11-07T21:03+0500

2023-11-07T21:03+0500

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Одновременно утратили силу для РФ Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года об ограничении максимальных уровней обычных вооружений шести государств-участников Варшавского Договора и так называемый Фланговый Документ от 31 мая 1996 года.Согласно упомянутым трем договоренностям, Россия была вынуждена сокращать и реформировать свои Вооруженные силы, даже после прекращения существования СССР и Варшавского договора. На фоне расширения НАТО на восток ДОВСЕ в корне перестал соответствовать реальности, интересам России, которая в 2007 году приостановила действие Договора (после известной Мюнхенской речи российского президента Владимира Путина). Запад не отреагировал на критику и предупреждение, продолжая формировать военную безопасность в Европе без учета интересов России, которая в свою очередь начала укреплять суверенитет и обеспечивать национальную безопасность без учета "озабоченностей" США и НАТО.Объективно неизбежными оказались российские операция принуждения Грузии к миру (2008 года), "Крымская весна" (2014 года), контртеррористическая операция в Сирии (с 2015 года). И украинский ТВД с февраля 2022 года – не единственная локация, где Запад может "получить по рогам" в прокси-борьбе и прямом военном столкновении с Вооруженными силами РФ. Опираясь на принципы многополярного мира, равной и неделимой безопасности, устойчивую экономику и высокотехнологичную мощь ОПК, Россия расширяет военно-политическое влияние и присутствие на разных континентах.США обеспокоены российскими планами строительства военно-морских баз в Судане и Ливии. В частности, вероятное постоянное присутствие боевых кораблей ВМФ России в ливийских портах позволит держать "под прицелом" крылатых и гиперзвуковых ракет Грецию, Италию, всю Южную Европу, и это страшный сон НАТО.В Средиземноморье Российский флот располагает одной базой в Сирии (ПМТО в Тартусе), вторая – в ливийском Тобруке – значительно расширит операционные возможности. Вашингтон воспринимает эту угрозу очень серьезно.Три минуты полетаАмериканцы считают, что Россия движется к расширению военного присутствия в восточной Ливии. Это может привести к созданию военно-морской базы, которая позволит (гипотетически) за три минуты нанести удар гиперзвуковыми ракетами "Циркон" по крупнейшей базе "Суда" ВМС США на острове Крит, расположенной в 370 км от ливийского порта Тобрук. Напомню, российский "Циркон" пролетает 1500 км до цели за 9 минут.Агентство Bloomberg сообщило, что встреча президента РФ Владимира Путина и ливийского маршала Халифы Хафтара 28 сентября знаменует "прорыв в отношениях". Заметную активизацию во второй половине 2022 года переговоров руководства Минобороны РФ и Ливийской национальной армии на Западе трактуют, как подготовку оборонного соглашения.Ливия разделена между конкурирующими (враждующими) администрациями в Триполи и на востоке, однако 79-летний маршал Хафтар, по определению Bloomberg, "контролирует многие крупные нефтяные объекты в стране-производителе ОПЕК, где находится около 40% запасов Африки".По информации Минобороны РФ, на переговорах с ливийскими коллегами обсуждаются перспективы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом ().Командующий американскими войсками в Африке генерал Майкл Лэнгли и спецпредставитель США в Ливии Ричард Норланд встретились с Халифой Хафтаром в Бенгази незадолго до его поездки в Москву, и потребовали "вывода иностранных войск". США официально предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армией и других ливийских лидеров от сближения с Россией.Проблема американцев в том, что Москва может предложить военную помощь, которую Вашингтон объективно предоставить Хафтару не может. В США ливийского маршала с двойным гражданством и недвижимостью в Вирджинии почему-то считают "человеком Москвы", и пытаются привлечь к ответственности по обвинению в военных преступлениях шестилетней давности.Как бы ни сложилась далее судьба Хафтара, развитие конструктивного российско-ливийского военного и военно-технического сотрудничества, новая ВМБ России на южном фланге НАТО стали бы достойным ответом на военную возню альянса у границ РФ и Ливии, ядерные амбиции США в Европе, и стремление Пентагона адаптировать тактическое термоядерное оружие (новые авиабомбы B61-13 мощностью до 360 килотонн) для решения стратегических задач в войне с РФ.Американские СМИ предупреждают, что новая термоядерная бомба для недоделанного F-35 позволит одному истребителю-невидимке убить 310 000 россиян в Москве. К счастью для человечества, геополитическое и военное влияние США в мире стремительно падает. Коллективный Запад не может угнаться за темпами развития и технологическим уровнем ОПК России. Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке подчеркивают глобальные перемены в мире, который не намерен жить и развиваться по своекорыстным "правилам" Вашингтона. Россия расширяет военно-политическое влияние, опираясь на принципы равной и неделимой безопасности многополярного мира, устойчивость экономики и высокотехнологичную мощь оборонной промышленности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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