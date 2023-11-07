https://uz.sputniknews.ru/20231107/kitay-ssha-peregovory-tema-40741679.html

Стала известна тема переговоров США и Китая

Стала известна тема переговоров США и Китая

Стороны обсудят соглашения по контролю над вооружениями.

2023-11-07T10:33+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве КНР.Также он добавил, что договоренность о проведении консультаций с участием представителей США и КНР достигнута в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И в Вашингтон.Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне пройдут китайско-американские переговоры по контролю над вооружениями. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. Это станет первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.

https://uz.sputniknews.ru/20231031/ssha-ne-znayut-chto-im-delat-s-kitaem-i-s-rossiey-i-so-vsem-mirom-40520892.html

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