https://uz.sputniknews.ru/20231107/kitay-ssha-peregovory-tema-40741679.html
Стала известна тема переговоров США и Китая
Стала известна тема переговоров США и Китая
Стороны обсудят соглашения по контролю над вооружениями.
2023-11-07T10:33+0500
2023-11-07T10:33+0500
2023-11-07T10:33+0500
в мире
китай
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тема
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве КНР.Также он добавил, что договоренность о проведении консультаций с участием представителей США и КНР достигнута в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И в Вашингтон.Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне пройдут китайско-американские переговоры по контролю над вооружениями. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. Это станет первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.
https://uz.sputniknews.ru/20231031/ssha-ne-znayut-chto-im-delat-s-kitaem-i-s-rossiey-i-so-vsem-mirom-40520892.html
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сша китай переговоры тема контроль вооружения
сша китай переговоры тема контроль вооружения
Стала известна тема переговоров США и Китая
Стороны обсудят соглашения по контролю над вооружениями.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в правительстве КНР.
"Китайскую делегацию на переговорах возглавит глава департамента контроля над вооружениями МИД КНР. Согласно согласованной повестке дня, стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, таких как реализация международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", — рассказал собеседник агентства.
Также он добавил, что договоренность о проведении консультаций с участием представителей США и КНР достигнута в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И в Вашингтон.
"(В ходе визита) Китай и США договорились провести в ближайшее время ряд консультаций, в том числе по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения — области, по которой Китай остается в контакте с крупнейшими странами мира", — сообщил собеседник.
Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне пройдут китайско-американские переговоры по контролю над вооружениями. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. Это станет первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.