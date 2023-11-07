https://uz.sputniknews.ru/20231107/na-ukraine-my-stolknulis-s-novymi-formami-terrorizma--sb-rf-40763665.html
На Украине мы столкнулись с новыми формами терроризма — СБ РФ
На Украине мы столкнулись с новыми формами терроризма — СБ РФ
Террористический режим Украины при поддержке США полностью игнорирует нормы международного права, заявила главный советник российского Совбеза.
2023-11-07T16:38+0500
2023-11-07T16:38+0500
2023-11-07T16:46+0500
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ратс шос
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На Украине Россия столкнулась с новыми, неизвестными ранее формами терроризма. Об этом заявила главный советник департамента Совета безопасности России Надежда Шилова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на проходящей в настоящее время в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".Как отметила Шилова, только за 10 месяцев 2023 года в мире совершено более 3 тыс. террористических атак, в результате которых свыше 5,5 тыс. человек погибло и более 8 тыс. ранено.По словам Шиловой, борьба с терроризмом уже стала общенациональным делом. Правительство РФ разработало требования по обеспечению антитеррористической защиты различных объектов и территорий.Напомним, научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" проходит в настоящее время в Ташкенте.
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украина россия совет безопасности
украина россия совет безопасности
На Украине мы столкнулись с новыми формами терроризма — СБ РФ
16:38 07.11.2023 (обновлено: 16:46 07.11.2023)
Террористический режим Украины при поддержке США полностью игнорирует нормы международного права, заявила главный советник российского Совбеза.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На Украине Россия столкнулась с новыми, неизвестными ранее формами терроризма. Об этом заявила главный советник департамента Совета безопасности России Надежда Шилова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на проходящей в настоящее время в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".
Как отметила Шилова, только за 10 месяцев 2023 года в мире совершено более 3 тыс. террористических атак, в результате которых свыше 5,5 тыс. человек погибло и более 8 тыс. ранено.
"Россия делает все возможное, чтобы сдержать западных безумцев и не допустить реализации их преступных планов. На это нацелена и СВО на Украине, начав которую мы столкнулись с новыми, неизвестными до настоящего времени формами терроризма. Украинский террористический нацистский режим, пользуясь поддержкой США и стран западных коалиций, полностью игнорирует нормы международного, в том числе гуманитарного права, совершает преступления против мира и безопасности человечества, фактически выступая субъектом терроризма на государственном уровне", — подчеркнула она.
По словам Шиловой, борьба с терроризмом уже стала общенациональным делом. Правительство РФ разработало требования по обеспечению антитеррористической защиты различных объектов и территорий.
Напомним, научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" проходит в настоящее время в Ташкенте.