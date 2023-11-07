https://uz.sputniknews.ru/20231107/na-ukraine-my-stolknulis-s-novymi-formami-terrorizma--sb-rf-40763665.html

На Украине мы столкнулись с новыми формами терроризма — СБ РФ

На Украине мы столкнулись с новыми формами терроризма — СБ РФ

Террористический режим Украины при поддержке США полностью игнорирует нормы международного права, заявила главный советник российского Совбеза.

2023-11-07T16:38+0500

2023-11-07T16:38+0500

2023-11-07T16:46+0500

узбекистан

шос

украина

россия

совет безопасности российской федерации

ратс шос

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На Украине Россия столкнулась с новыми, неизвестными ранее формами терроризма. Об этом заявила главный советник департамента Совета безопасности России Надежда Шилова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на проходящей в настоящее время в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".Как отметила Шилова, только за 10 месяцев 2023 года в мире совершено более 3 тыс. террористических атак, в результате которых свыше 5,5 тыс. человек погибло и более 8 тыс. ранено.По словам Шиловой, борьба с терроризмом уже стала общенациональным делом. Правительство РФ разработало требования по обеспечению антитеррористической защиты различных объектов и территорий.Напомним, научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" проходит в настоящее время в Ташкенте.

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