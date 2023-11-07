https://uz.sputniknews.ru/20231107/opublikovany-10-novyx-tomov-knig-albomov-o-proizvedeniyax-iskusstva-uzbekistana-40779194.html

Опубликованы 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана

Опубликованы 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана

Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции.

2023-11-07T21:21+0500

2023-11-07T21:21+0500

2023-11-07T21:21+0500

узбекистан

культура

музей

книга

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. На международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана в собраниях мира, сообщает корреспондент Sputnik.Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции.Одно из новых изданий посвящено фонду Государственного Эрмитажа, где хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору.Так, например, 1860-1870 гг. отмечены дарами кокандских ханов, среди которых помимо традиционного холодного оружия были также предметы защитного вооружения, метательного оружия и конского снаряжения. В этот же период собрание пополнилось и дарами от эмира Бухарского.Другая книга-альбом рассказывает о собраниях музеев Казанского федерального университета. Так, к примеру, в этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX - начале XX вв.Особое внимание участников конгресса привлекло издание, рассказывающее о 250-ти рукописях Корана в Российской национальной библиотеке.Всего за время проведения конгресса с 2017 года издано 70 уникальных книг-альбомов, рассказывающих о культурном наследии Узбекистана в мировых и частных собраниях.

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