Опубликованы 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. На международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана в собраниях мира, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции.
Одно из новых изданий посвящено фонду Государственного Эрмитажа, где хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Так, например, 1860-1870 гг. отмечены дарами кокандских ханов, среди которых помимо традиционного холодного оружия были также предметы защитного вооружения, метательного оружия и конского снаряжения. В этот же период собрание пополнилось и дарами от эмира Бухарского.
Другая книга-альбом рассказывает о собраниях музеев Казанского федерального университета. Так, к примеру, в этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX - начале XX вв.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Особое внимание участников конгресса привлекло издание, рассказывающее о 250-ти рукописях Корана в Российской национальной библиотеке.
Всего за время проведения конгресса с 2017 года издано 70 уникальных книг-альбомов, рассказывающих о культурном наследии Узбекистана в мировых и частных собраниях.