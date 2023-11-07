https://uz.sputniknews.ru/20231107/podnyat-immunitet-osenne-zimniy-period-40777481.html

Как поднять иммунитет в осенне-зимний период — ответ эксперта

Как поднять иммунитет в осенне-зимний период — ответ эксперта

Чтобы укрепить здоровье, прежде всего, необходимо соблюдать простые правила гигиены, считает иммунолог.

2023-11-07T22:56+0500

2023-11-07T22:56+0500

2023-11-07T23:57+0500

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Иммунитет (от латинского Immunitas – освобождение) - это способность организма защищаться от чужеродных веществ, клеток, а также бактерий и вирусов. В осенне-зимний период многие задумываются, как укрепить эту защиту. Бытует мнение, что от простуды помогут избавиться лишь дорогостоящие препараты. Так ли это?Что эффективнее "прокачает" защиту от вирусов – натуральные средства или лекарства? Какие продукты следует употреблять в сезон ОРВИ? Как спасти ребенка от бесконечных простуд? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан ответила доктор медицинских наук, заведующая лабораторией аутоиммунных заболеваний Института иммунологии и геномики человека Умида Набиева.Каковы симптомы снижения иммунитета у человека?— Понятие "снижение иммунитета" совершенно неверно. Ведь если не учитывать случаи врожденного иммунодефицита (они встречаются в 3-5% случаев), то защитные силы организма всегда находится на необходимом уровне. Наша главная задача – создать для него максимально комфортные условия. Это значит правильно питаться, получать оптимальное количество физической нагрузки и, самое главное, сохранять душевное равновесие. Частые простуды, бесконечная череда болезней свидетельствуют о том, что перечисленные выше условия не выполняются. Поэтому вместо того, чтобы бежать в аптеку при частых ОРВИ, нам следует проверить свой образ жизни, ведь причина нашей болезни не снаружи, а внутри нас.Как укрепить здоровье ребенка?— С этой проблемой сталкиваются многие. Чтобы иммунитет ребенка был крепким, нужно тренировать его с младенчества. Первые методы закаливания включают в себя свободное пеленание, частое купание и длительные прогулки на свежем воздухе.Многие мамы жалуются, что их дети школьного возраста часто болеют. В школе, особенно в начальных классах, часто хватают простуду дети, не посещавшие детский сад. Дело в том, что, попав в коллектив (будь то детский сад или школа), ребенок сталкивается с "роем инфекции", и никакой защиты против этого "роя" у него еще нет. Поэтому даже совершенно здоровые дети, не посещавшие детский сад, часто болеют в начальный период обучения. На таких малышей необходимо обращать особое внимание. Нужно следить за тем, чтобы они правильно и вовремя питались, следить за соблюдением распорядка дня.Иногда частые болезни ребенка указывают на проблемы в его психоэмоциональном состоянии. Некоторые ученики могут не справляться со школьной нагрузкой. Поэтому мы советуем матерям не отправлять ребенка в школу слишком рано. Спешка никогда не приведет к добру, в результате будет нанесен ущерб как физическому, так и психологическому благополучию первоклашки.Иногда родители отправляют детей в школу после 1-2 дней болезни без полноценного лечения из-за чрезмерного "прилежания". В этом случае болезнь может вернуться, даже если малыш немного вспотеет.Чтобы предотвратить подобные неприятные ситуации, когда ваш ребенок заболел, необходимо не менее 4-5 дней держать его дома, соблюдать постельный режим, если температура тела превышает 37 градусов, сводить маленького пациента на осмотр к врачу и провести соответствующее лечение.Но нельзя и переусердствовать. Порой родители используют препараты, оказывающие очень сильное действие и рекомендованные в основном взрослым. Это наносит серьезный ущерб незрелому организму. Потому что самое главное в иммунной системе – это баланс между разными ее отделами. Если этот баланс нарушить, для его восстановления потребуется немало времени.Что эффективнее "прокачает" защиту от вирусов – натуральные средства или лекарства?— Прежде всего, необходимо начать с соблюдения простых правил гигиены. Важно регулярно мыть руки с мылом. Верхнюю одежду, которую носили на улице, следует менять дома, особенно в семьях, где есть маленькие дети.И конечно, следует уделять внимание правильному питанию. Во время еды необходимо употреблять как можно меньше готовых блюд или полуфабрикатов (колбасы, хот-доги, кетчуп, майонез, соленья, острый соус, цветные напитки – кока-кола, фанта и др.). Такая еда трудно переваривается и постепенно разрушает желудочно-кишечный тракт. В результате человек страдает дисбактериозом (нарушением микрофлоры ЖКТ). Это снижает эффективность местной защиты от инфекций.Рацион должен быть богат микро- и макроэлементами. Помимо белков нам необходимы витамины А, В5, В6, В12, Е, С, РР, а также железо, цинк, селен, йод. Они обладают антиоксидантными свойствами (выводят токсины и борются с раком). Их дефицит снижает активность иммунных клеток.При простудах, при проблемах в желудочно-кишечном тракте, печени, желчном пузыре полезными будут плоды шиповника, боярышника, черного тутовника.Кроме того, для каждого человека, особенно для ребенка, необходима физическая нагрузка. Физкультура и спорт помогают восстановить силы и бороться с любыми заболеваниями.Какие продукты укрепляют здоровье в сезон простуд?— Питание является основой здоровья и определяет качество жизни. Но это вовсе не означает, что нужно обязательно есть редкие или очень дорогие продукты. Нет необходимости питаться экзотическими фруктами, редкими специями, диковинными блюдами. Обычно такая импортная еда подвергается химической обработке, чтобы можно было без потерь доставить ее из стран-экспортеров. Это приносит больше вреда, чем пользы.Между тем, определенные продукты в рационе действительно укрепояют иммунитет. Для этого отлично подойдут обычные овощи и специи, богатые антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Так, в ежедневном рационе должны присутствовать местные фрукты и овощи.Правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек – залог здоровья.Необходимые и полезные продукты:Темный шоколад. Он помогает укрепить иммунную систему, но рекомендуется есть его в умеренных количествах – он очень калориен. Темный шоколад содержит теобромин. Этот антиоксидант защищает клетки от свободных радикалов, вступающих в контакт с патогенами.Куркума. Польза этой специи известна с давних времен. И дело не только в неповторимом вкусе и запахе. Благодаря куркумину, содержащемуся в куркуме, она активирует защитные силы организма. Вещество обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это вещество также используется в фармацевтической промышленности для производства некоторых лекарств.Рыба. Омега-3 и витамин D в рыбе положительно влияют на формирование иммунного ответа. Мясо разных видов рыб содержит и другие полезные питательные вещества. Употребление рыбы способствует активному развитию тканей головного мозга и предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний.Капуста содержит много микро- и макроэлементов. Особенно высока концентрация витамина С в белокочанной капусте и брокколи. Он сокращает продолжительность симптомов простуды, уменьшает период выздоровления после ОРВИ. В капусте также много антиоксидантов, таких как сульфорафан. В продаже можно найти разные виды капусты как в свежем, так и в замороженном виде. При использовании шоковой заморозки продукты не теряют своих полезных качеств.Морковь и тыква — это овощи оранжевого цвета, содержащие бета-каротин, придающий им яркий цвет. Бета-каротин является источником витамина А, который способствует хорошему состоянию кожи и защищает ее от ультрафиолетовых лучей, а также положительно влияет на органы зрения.Зелень – петрушка, укроп, шпинат активизируют иммунную систему. Флавоноиды и каротиноиды являются хорошей профилактикой ОРВИ. Витамины С и Е помогают иммунной системе бороться с опасными для здоровья патогенами, восстанавливая целостность слизистых оболочек.Орехи. Их используют для приготовления различных салатов и десертов. Их удобно брать с собой в качестве легкого перекуса в дороге. Орехи также богаты минералами и микроэлементами.Помимо упомянутых выше продуктов, поддержать иммунитет в активном состоянии помогают многие другие овощи и фрукты. Важно следить за разнообразием в рационе.

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иммунитет осенне-зимний период эксперт