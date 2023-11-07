https://uz.sputniknews.ru/20231107/pogoda-tashkent-7-noyabr-2023-40725297.html

Еще один теплый день — погода в Ташкенте на 7 ноября

Еще один теплый день — погода в Ташкенте на 7 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана во вторник.

2023-11-07T05:06+0500

2023-11-07T05:06+0500

2023-11-07T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью +8-10, днем 19-21 градусов тепла.

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погода ташкент вторник 7 ноября