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Еще один теплый день — погода в Ташкенте на 7 ноября
Еще один теплый день — погода в Ташкенте на 7 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана во вторник.
2023-11-07T05:06+0500
2023-11-07T05:06+0500
2023-11-07T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью +8-10, днем 19-21 градусов тепла.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода ташкент вторник 7 ноября
погода ташкент вторник 7 ноября
Еще один теплый день — погода в Ташкенте на 7 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана во вторник.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +8-10, днем 19-21 градусов тепла.