https://uz.sputniknews.ru/20231107/pogoda-uzbekistan-8-noyabrya-2023-40756254.html

Без осадков лишь в трех регионах — прогноз погоды в Узбекистане на 8 ноября

Без осадков лишь в трех регионах — прогноз погоды в Узбекистане на 8 ноября

По прогнозам синоптиков, в среду в высокогорьях возможны снег и туман.

2023-11-07T13:47+0500

2023-11-07T13:47+0500

2023-11-07T13:49+0500

узбекистан

погода в узбекистане

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Местами дожди, а также грозы прогнозируют повсеместно, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.Кроме того, синоптики предупреждают о сильных дождях, которые пройдут местами в горных и предгорных районах, а также о снеге, тумане и грозах в высокогорьях.На большей части республики ветер западный, 7-12 м/с, местами может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха:

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узбекистан погода 8 ноября