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Без осадков лишь в трех регионах — прогноз погоды в Узбекистане на 8 ноября
Без осадков лишь в трех регионах — прогноз погоды в Узбекистане на 8 ноября
По прогнозам синоптиков, в среду в высокогорьях возможны снег и туман.
2023-11-07T13:47+0500
2023-11-07T13:47+0500
2023-11-07T13:49+0500
узбекистан
погода в узбекистане
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Местами дожди, а также грозы прогнозируют повсеместно, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.Кроме того, синоптики предупреждают о сильных дождях, которые пройдут местами в горных и предгорных районах, а также о снеге, тумане и грозах в высокогорьях.На большей части республики ветер западный, 7-12 м/с, местами может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха:
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узбекистан погода 8 ноября
узбекистан погода 8 ноября
Без осадков лишь в трех регионах — прогноз погоды в Узбекистане на 8 ноября
13:47 07.11.2023 (обновлено: 13:49 07.11.2023)
По прогнозам синоптиков, в среду в высокогорьях возможны снег и туман. Температура по всей республике не опустится ниже плюсовых значений.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Местами дожди, а также грозы прогнозируют повсеместно, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.
Кроме того, синоптики предупреждают о сильных дождях, которые пройдут местами в горных и предгорных районах, а также о снеге, тумане и грозах в высокогорьях.
На большей части республики ветер западный, 7-12 м/с, местами может усилиться до 15-20 м/с.
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 5-10 градусов тепла, днем 12-17 градусов выше нуля;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +7-12, днем 15-20 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +8-13, днем 17-22 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +3-8, днем 17-22 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью +2-7, днем 8-13 градусов тепла.