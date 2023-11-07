https://uz.sputniknews.ru/20231107/prosche-vesti-peregovory-na-odnom-yazyke--minnixanov-40760978.html

Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов

Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов

Во время визита в Каракалпакстан глава Татарстана побывал на промышленных предприятиях и обсудил перспективные совместные проекты.

2023-11-07T14:48+0500

2023-11-07T14:48+0500

2023-11-07T15:23+0500

узбекистан

каракалпакстан

татарстан

рустам минниханов

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40758304_0:62:1004:627_1920x0_80_0_0_701e0b910dfa8b686fd725fc885ede87.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов приехал с визитом в Каракалпакстан. О поездке Минниханов написал в своем Telegram-канале.Товарооборот Татарстана и Узбекистана растет, только за первое полугодие объем торговли вырос на 30%, отметил Минниханов.Он особо отметил схожесть татарского и каракалпакского языков.В ходе визита Рустам Минниханов также планирует встретиться с руководством Каракалпакстана.Татарстан — один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий, больше года, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита. Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.

узбекистан

каракалпакстан

татарстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минниханов визит экономические связи регионы узбекистан развитие