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https://uz.sputniknews.ru/20231107/prosche-vesti-peregovory-na-odnom-yazyke--minnixanov-40760978.html
Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов
Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов
Во время визита в Каракалпакстан глава Татарстана побывал на промышленных предприятиях и обсудил перспективные совместные проекты.
2023-11-07T14:48+0500
2023-11-07T15:23+0500
узбекистан
каракалпакстан
татарстан
рустам минниханов
визит
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов приехал с визитом в Каракалпакстан. О поездке Минниханов написал в своем Telegram-канале.Товарооборот Татарстана и Узбекистана растет, только за первое полугодие объем торговли вырос на 30%, отметил Минниханов.Он особо отметил схожесть татарского и каракалпакского языков.В ходе визита Рустам Минниханов также планирует встретиться с руководством Каракалпакстана.Татарстан — один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий, больше года, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита. Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.
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минниханов визит экономические связи регионы узбекистан развитие
минниханов визит экономические связи регионы узбекистан развитие

Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов

14:48 07.11.2023 (обновлено: 15:23 07.11.2023)
© Рустам МиннихановРустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
© Рустам Минниханов
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Во время визита в Каракалпакстан глава Татарстана побывал на промышленных предприятиях и обсудил перспективные совместные проекты.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов приехал с визитом в Каракалпакстан. О поездке Минниханов написал в своем Telegram-канале.

"Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана. Сегодня посмотрели ряд предприятий, посетили несколько площадок, обсудили какие проекты можно было бы на них реализовать", — говорится в сообщении.

Товарооборот Татарстана и Узбекистана растет, только за первое полугодие объем торговли вырос на 30%, отметил Минниханов.
© Рустам МиннихановРустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
© Рустам Минниханов
Он особо отметил схожесть татарского и каракалпакского языков.

"Особенно приятно вести переговоры на понятном друг другу языке, каракалпакский и татарский очень похожи. Бер телдә сөйләшкәндә эш алып бару җиңелрәк! (Проще вести дела, говоря на одном языке!)", — отметил Минниханов.

В ходе визита Рустам Минниханов также планирует встретиться с руководством Каракалпакстана.
© Рустам МиннихановРустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
© Рустам Минниханов
Татарстан — один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий, больше года, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита.
Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.
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