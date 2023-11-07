Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов
14:48 07.11.2023 (обновлено: 15:23 07.11.2023)
© Рустам МиннихановРустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
© Рустам Минниханов
Во время визита в Каракалпакстан глава Татарстана побывал на промышленных предприятиях и обсудил перспективные совместные проекты.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов приехал с визитом в Каракалпакстан. О поездке Минниханов написал в своем Telegram-канале.
"Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана. Сегодня посмотрели ряд предприятий, посетили несколько площадок, обсудили какие проекты можно было бы на них реализовать", — говорится в сообщении.
Товарооборот Татарстана и Узбекистана растет, только за первое полугодие объем торговли вырос на 30%, отметил Минниханов.
© Рустам МиннихановРустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
© Рустам Минниханов
Он особо отметил схожесть татарского и каракалпакского языков.
"Особенно приятно вести переговоры на понятном друг другу языке, каракалпакский и татарский очень похожи. Бер телдә сөйләшкәндә эш алып бару җиңелрәк! (Проще вести дела, говоря на одном языке!)", — отметил Минниханов.
В ходе визита Рустам Минниханов также планирует встретиться с руководством Каракалпакстана.
© Рустам МиннихановРустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
Рустам Минниханов прибыл в Каракалпакстан
© Рустам Минниханов
Татарстан — один из наиболее активных российских регионов, сотрудничающих с Узбекистаном. При поддержке татарского технополиса "Химград" в Узбекистане открылось два технограда: "Чирчик" в Ташкентской области, успешно работающий, больше года, и "Джизак", в церемонии открытия которого Рустам Минниханов принял участие в ходе текущего визита.
Действуют крупные инвестпроекты в нефтехимической, машиностроительной отраслях. В Джизаке действует филиал Казанского федерального университета.