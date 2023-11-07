https://uz.sputniknews.ru/20231107/puteprovod-tashkent-proverka-tanki-40737345.html

Прочность нового путепровода в Ташкенте проверили с помощью танков

Прочность нового путепровода в Ташкенте проверили с помощью танков

Общая нагрузка на путепровод, связывающий улицу Бабура и Международный аэропорт "Ташкент" составила 300 тонн.

2023-11-07T08:29+0500

2023-11-07T08:29+0500

2023-11-07T10:17+0500

общество

узбекистан

ташкент

дороги

мост

путепровод

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40736489_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55f9d0569c4b215081e2dc6ebe7c40f4.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В столице Узбекистана провели испытание по результатам первого этапа строительно-монтажных работ на путепроводе, связывающем улицу Бобура и международный аэропорт "Ташкент", сообщает пресс-служба Минтранса.Прочность объекта проверили с помощью танков. Путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую при его эксплуатaции, что свидетельствует о выносливости конструкции, добавили в министерстве.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент мост аэропорт прочность проверка нагрузка