https://uz.sputniknews.ru/20231107/puteprovod-tashkent-proverka-tanki-40737345.html
Прочность нового путепровода в Ташкенте проверили с помощью танков
Прочность нового путепровода в Ташкенте проверили с помощью танков
Общая нагрузка на путепровод, связывающий улицу Бабура и Международный аэропорт "Ташкент" составила 300 тонн.
2023-11-07T08:29+0500
2023-11-07T08:29+0500
2023-11-07T10:17+0500
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В столице Узбекистана провели испытание по результатам первого этапа строительно-монтажных работ на путепроводе, связывающем улицу Бобура и международный аэропорт "Ташкент", сообщает пресс-служба Минтранса.Прочность объекта проверили с помощью танков. Путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую при его эксплуатaции, что свидетельствует о выносливости конструкции, добавили в министерстве.
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ташкент мост аэропорт прочность проверка нагрузка
ташкент мост аэропорт прочность проверка нагрузка
Прочность нового путепровода в Ташкенте проверили с помощью танков
08:29 07.11.2023 (обновлено: 10:17 07.11.2023)
Общая нагрузка на путепровод, связывающий улицу Бабура и Международный аэропорт "Ташкент", составила 300 тонн.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik
. В столице Узбекистана провели испытание по результатам первого этапа строительно-монтажных работ на путепроводе, связывающем улицу Бобура и международный аэропорт "Ташкент", сообщает
пресс-служба Минтранса.
Прочность объекта проверили с помощью танков.
"В ходе испытания были загружены 4 военных танка (по 40 тонн каждый) в 4 автотрейлера (по 35 тонн каждый), тем самым общая нагрузка на путепровод составила 300 тонн", — говорится в сообщении.
Путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую при его эксплуатaции, что свидетельствует о выносливости конструкции, добавили в министерстве.