https://uz.sputniknews.ru/20231107/rats-shos-otsenka-prognoz-razvitiye-terroristicheskiye-ugrozy-40757054.html

В Ташкенте обсудили прогноз развития террористических угроз в странах ШОС

В Ташкенте обсудили прогноз развития террористических угроз в странах ШОС

С оценкой и прогнозом развития террористических угроз на пространстве ШОС на научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, проходящей в Ташкенте, выступил начальник НИЦ ФСБ России

2023-11-07T16:59+0500

2023-11-07T16:59+0500

2023-11-07T16:59+0500

ташкент

ратс шос

шос

борьба с терроризмом

конференция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В настоящее время рост военно-политической напряженности, связанный с процессами формирования нового многополярного мира, характеризуется усилением активности международных террористических организаций и экстремистских группировок. Исключением является пространство государств-членов ШОС и реализация политики, направленной на поддержание стабильности в регионе, препятствие противоправной деятельности международных террористических организаций (МТО).Об этом заявил начальник Научного-исследовательского центра ФСБ России — руководитель базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма Алексей Маруев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Результаты анализа афганской обстановки на пространстве ШОС позволяют выделить следующие наиболее актуальные для него в настоящее время террористические угрозы:По словам спикера, угроза сохранения стабильно высокой активности МТО на территории Афганистана, в первую очередь обусловлена террористической активностью МТО "Вилаят Хорасан"*, которая является основным политическим идеологическим противником движения "Талибан"* и активно привлекает в свои ряды оппозиционно настроенных представителей различных этнических групп, в том числе, относящихся к основным народам государств-членов ШОС, граничащих с Афганистаном.Помимо этого, на территории Афганистана активно действует ряд других террористических организаций, в частности Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)*, Партия исламского возрождения*, Союз исламского джихада*.Кроме того, отмечаются призывы со стороны лидеров МТО к террористической деятельности в отношении объектов, создаваемых в рамках значимых международных проектов, таких как железнодорожный коридор Термез — Кабул — Пешавар и газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, рассказал Маруев.Он также подчеркнул, что усложнить ситуацию в области обеспечения безопасности на пространстве ШОС может обострившийся израильско-палестинский конфликт и его последствия.Отдельное внимание в ходе выступления Алексей Маруев уделил угрозе увеличения контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины.Значительная часть поставляемого вооружения и военной техники, при попустительстве коррумпированных структур Украины, вывозится с ее территории, рассказал спикер. В этой связи, в краткосрочной перспективе следует ожидать дальнейшее расширение черного рынка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины и увеличения объемов их контрабанды в государствах-членах ШОС, рассказал Маруев. Для этого будут использоваться, в том числе маршруты и приемы, традиционно применяемые для трансграничной торговли наркотиками.Что касается угрозы увеличения масштабов распространения на пространстве ШОС идеологии радикального ислама и иных идеологических концепций для использования МТО в целях дестабилизации обстановки в отдельных странах, то она носит долгосрочный характер, говорит Маруев.В настоящее время МТО не только широко используют БПЛА для совершения террористических атак, но и рассматривают возможность применения для этого иные роботизированные средства, корабли, подводные аппараты, наземные транспортные средства.Таким образом, можно констатировать наличие серьезных вызовов коллективной безопасности стран ШОС в ближайшем будущем. А это, в свою очередь, подтверждает необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в целях нейтрализации подобных угроз, резюмировал Маруев.* Запрещенные организации в Узбекистане и России

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