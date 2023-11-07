https://uz.sputniknews.ru/20231107/rats-shos-otsenka-prognoz-razvitiye-terroristicheskiye-ugrozy-40757054.html
В Ташкенте обсудили прогноз развития террористических угроз в странах ШОС
В Ташкенте обсудили прогноз развития террористических угроз в странах ШОС
С оценкой и прогнозом развития террористических угроз на пространстве ШОС на научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, проходящей в Ташкенте, выступил начальник НИЦ ФСБ России
2023-11-07T16:59+0500
2023-11-07T16:59+0500
2023-11-07T16:59+0500
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борьба с терроризмом
конференция
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В настоящее время рост военно-политической напряженности, связанный с процессами формирования нового многополярного мира, характеризуется усилением активности международных террористических организаций и экстремистских группировок. Исключением является пространство государств-членов ШОС и реализация политики, направленной на поддержание стабильности в регионе, препятствие противоправной деятельности международных террористических организаций (МТО).Об этом заявил начальник Научного-исследовательского центра ФСБ России — руководитель базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма Алексей Маруев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Результаты анализа афганской обстановки на пространстве ШОС позволяют выделить следующие наиболее актуальные для него в настоящее время террористические угрозы:По словам спикера, угроза сохранения стабильно высокой активности МТО на территории Афганистана, в первую очередь обусловлена террористической активностью МТО "Вилаят Хорасан"*, которая является основным политическим идеологическим противником движения "Талибан"* и активно привлекает в свои ряды оппозиционно настроенных представителей различных этнических групп, в том числе, относящихся к основным народам государств-членов ШОС, граничащих с Афганистаном.Помимо этого, на территории Афганистана активно действует ряд других террористических организаций, в частности Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)*, Партия исламского возрождения*, Союз исламского джихада*.Кроме того, отмечаются призывы со стороны лидеров МТО к террористической деятельности в отношении объектов, создаваемых в рамках значимых международных проектов, таких как железнодорожный коридор Термез — Кабул — Пешавар и газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, рассказал Маруев.Он также подчеркнул, что усложнить ситуацию в области обеспечения безопасности на пространстве ШОС может обострившийся израильско-палестинский конфликт и его последствия.Отдельное внимание в ходе выступления Алексей Маруев уделил угрозе увеличения контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины.Значительная часть поставляемого вооружения и военной техники, при попустительстве коррумпированных структур Украины, вывозится с ее территории, рассказал спикер. В этой связи, в краткосрочной перспективе следует ожидать дальнейшее расширение черного рынка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины и увеличения объемов их контрабанды в государствах-членах ШОС, рассказал Маруев. Для этого будут использоваться, в том числе маршруты и приемы, традиционно применяемые для трансграничной торговли наркотиками.Что касается угрозы увеличения масштабов распространения на пространстве ШОС идеологии радикального ислама и иных идеологических концепций для использования МТО в целях дестабилизации обстановки в отдельных странах, то она носит долгосрочный характер, говорит Маруев.В настоящее время МТО не только широко используют БПЛА для совершения террористических атак, но и рассматривают возможность применения для этого иные роботизированные средства, корабли, подводные аппараты, наземные транспортные средства.Таким образом, можно констатировать наличие серьезных вызовов коллективной безопасности стран ШОС в ближайшем будущем. А это, в свою очередь, подтверждает необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в целях нейтрализации подобных угроз, резюмировал Маруев.* Запрещенные организации в Узбекистане и России
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узбекистан ташкент ратс шос научно-практическая конференция начальник ниц фсб россия оценка прогноз развитие террористическая угроза
узбекистан ташкент ратс шос научно-практическая конференция начальник ниц фсб россия оценка прогноз развитие террористическая угроза
В Ташкенте обсудили прогноз развития террористических угроз в странах ШОС
С оценкой и прогнозом развития террористических угроз на пространстве ШОС на научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, проходящей в Ташкенте, выступил начальник НИЦ ФСБ России.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В настоящее время рост военно-политической напряженности, связанный с процессами формирования нового многополярного мира, характеризуется усилением активности международных террористических организаций и экстремистских группировок.
Исключением является пространство государств-членов ШОС и реализация политики, направленной на поддержание стабильности в регионе, препятствие противоправной деятельности международных террористических организаций (МТО).
Об этом заявил начальник Научного-исследовательского центра ФСБ России — руководитель базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма Алексей Маруев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Результаты анализа афганской обстановки на пространстве ШОС позволяют выделить следующие наиболее актуальные для него в настоящее время террористические угрозы:
сохранение стабильно высокой активности террористической организации на территории Афганистана;
сохранение боевого потенциала и активности террористических организаций, действующих на территории Сирии, Ирака и ряда других государств Ближнего Востока;
увеличение объема контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины, в том числе при участии транснациональных преступных сообществ;
увеличение масштабов распространения на пространстве ШОС идеологии радикального ислама, иных радикальных идеологических концепций и их использование террористическими организациями с целью дестабилизации обстановки в отдельных странах;
активизация использования террористическими организациями возможностей Интернета, прежде всего, в целях пропаганды терроризма и экстремизма среди молодежи;
использование в террористических целях новых технологий, беспилотных летательных аппаратов, иных роботизированных средств.
По словам спикера, угроза сохранения стабильно высокой активности МТО на территории Афганистана, в первую очередь обусловлена террористической активностью МТО "Вилаят Хорасан"*, которая является основным политическим идеологическим противником движения "Талибан"* и активно привлекает в свои ряды оппозиционно настроенных представителей различных этнических групп, в том числе, относящихся к основным народам государств-членов ШОС, граничащих с Афганистаном.
Помимо этого, на территории Афганистана активно действует ряд других террористических организаций, в частности Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)*, Партия исламского возрождения*, Союз исламского джихада*.
"Основным фактором непосредственно влияющим на формирование террористических угроз государствам-членам ШОС со стороны указанных МТО является приверженность их лидеров идее свержения светских режимов, в том числе в граничащих с Афганистаном государств", — отметил Алексей Маруев.
Кроме того, отмечаются призывы со стороны лидеров МТО к террористической деятельности в отношении объектов, создаваемых в рамках значимых международных проектов, таких как железнодорожный коридор Термез — Кабул — Пешавар и газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, рассказал Маруев.
"Одним из угрозообразующих факторов остается деятельность МТО "Исламское государство"* на территории Сирии и Ирака, которая хотя и понесла ряд серьезных поражений, но не ликвидирована полностью. Указанная МТО намерена и в дальнейшем вести активную вербовочную деятельность в государствах-членах ШОС, склоняя новобранцев к совершению террористических актов и созданию спящих ячеек на этих территориях", — рассказал Маруев.
Он также подчеркнул, что усложнить ситуацию в области обеспечения безопасности на пространстве ШОС может обострившийся израильско-палестинский конфликт и его последствия.
Отдельное внимание в ходе выступления Алексей Маруев уделил угрозе увеличения контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины.
"Угроза увеличения контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины, в том числе при участии транснациональных преступных сообществ, связана с расширением масштабов военной помощи, оказываемой странами Запада", — говорит Маруев.
Значительная часть поставляемого вооружения и военной техники, при попустительстве коррумпированных структур Украины, вывозится с ее территории, рассказал спикер.
"В результате в настоящее время Украина превратилась в один из крупнейших рынков нелегальной торговли оружием в мире и важнейшее связующее звено с системой международной контрабанды вооружения и военной техники", — подчеркнул Маруев.
В этой связи, в краткосрочной перспективе следует ожидать дальнейшее расширение черного рынка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники с территории Украины и увеличения объемов их контрабанды в государствах-членах ШОС, рассказал Маруев. Для этого будут использоваться, в том числе маршруты и приемы, традиционно применяемые для трансграничной торговли наркотиками.
Что касается угрозы увеличения масштабов распространения на пространстве ШОС идеологии радикального ислама и иных идеологических концепций для использования МТО в целях дестабилизации обстановки в отдельных странах, то она носит долгосрочный характер, говорит Маруев.
"Одним из наиболее значимых факторов, способствующих распространению идей радикального ислама на пространстве ШОС, остается практика получения молодыми людьми религиозного исламского образования в исламских вузах Саудовской Аравии, Малайзии и других стран, во многих из которых учебный процесс основан на положениях салафизма. Подвергшись целенаправленному идеологическому воздействию, такие молодые люди становятся активными сторонниками и проводниками нетрадиционных для государств-членов ШОС направлений исламского вероучения, распространение которых создает дополнительные очаги напряженности. Пройдя усиленную идеологическую, а в некоторых случаях и боевую подготовку, по возвращении на родину они становятся пропагандистами идей именно радикального ислама", — отметил в ходе своего выступления Маруев.
В настоящее время МТО не только широко используют БПЛА для совершения террористических атак, но и рассматривают возможность применения для этого иные роботизированные средства, корабли, подводные аппараты, наземные транспортные средства.
Таким образом, можно констатировать наличие серьезных вызовов коллективной безопасности стран ШОС в ближайшем будущем. А это, в свою очередь, подтверждает необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в целях нейтрализации подобных угроз, резюмировал Маруев.
* Запрещенные организации в Узбекистане и России